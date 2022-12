La Quevedomanía vuelve a cotizar al alza. El artista de Gran Canaria ha vuelto a revolucionar sus fans al sacar una nueva canción junto con Myke Towers. Y lo hace con un sello totalmente canario: la canción de llama Playa del Inglés, toda una referencia al popular arenal del sur de la Isla.

Así, hace horas escasas Quevedo y Myke Towers nos deleitaban con este lanzamiento de la mano de la producción de Ovy On The Drums. Un tema que cuenta con una fusión de sonidos electrónicos y dance que hacen que su escucha sea de lo más hipnotizante.

En la letra hacen referencia a sus raíces isleñas y a la idea de conquistar a una persona de la que están enamorados. No cabe duda de que Playa del Inglés no va a tardar en convertirse en uno de los temas más bailados de las discotecas.

Playa del Inglés ya es internacional

El pasado lunes 12 de diciembre, publicó un mensaje con unas coordenadas. Esta ubicación no es otra que la Playa del Inglés, situada al sur de Gran Canaria. Más tarde publicó una serie de imágenes de lo que parece el rodaje de un videoclip en este lugar, por lo que dejaba claro que tiene un nuevo tema entre manos.

Tras esta publicación, ha hecho otra en la que da más pistas de qué va el videoclip: "Pool cleaners english man beach. Limpieza y mantenimiento de piscinas. ¡Calidad garantizada! Llame al 689687563 para más información".

Entre los usuarios que han llamado a este número, algunos dicen que contesta un hombre diciendo "Pool Clean España, dígame", mientras que otros aseguran que les indican que el buzón está lleno.

Pero sin duda, en el momento en el que han enloquecido su seguidores ha sido cuando el puertorriqueño Myke Towers ha compartido las mismas coordenadas, lo que deja claro que se trata de un proyecto conjunto.

Quevedo ha explicado en más de una ocasión que Myke Towers es uno de sus grandes referentes. Por su parte, el puertorriqueño explicó en una entrevista que después de coincidir en un concierto donde el canario le fue a saludar, se enteró de que era uno de sus referentes y aseguró que iban a "hacer algo durísimo".

[Letra de "Playa Del Inglés"]

[Intro: Quevedo]

O-O-Ovy On The Drums

Tú no fuiste la primera

Tampoco será' la última

Pero como yo quisiera

Que sí que fuera la única

Que le presento a mi familia y a mi gente

Caile pa'l party pa' que entre' en otro ambiente

[Estribillo: Myke Towers & Quevedo]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche dе sex

A ti te gustan isleño', vеnga, dale, niégate

Que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

[Verso 1: Myke Towers]

No quiero ser otro má' en tu lista

Empezamo' bellaqueando por Insta

Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria

No sé nada, baby, yo soy turista

A mí voy, el clima cálido (Oh)

Llegamo' en el party bus, nos ven y quedan pálido'

Mi gente ya le examinó, siempre que salimo'

Aunque la llamen anónimo', eso no le cambia el ánimo

Antes de ti, despué' habrán má', pero olvidarte yo a ti jamá'

Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal

Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar

Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el Mundial

[Estribillo: Quevedo & Myke Towers]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Si te veo me acuerdo, ma, de aquella ve'

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex

Y a ti te gustan isleño', venga, dale, niégate

[Verso 2: Quevedo]

Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemo'

Dime cuántas son para que con el combo las busquemo'

No deje' que se rían veneno

Entre tú y yo, todo fluyó

Quiere' irte de viaje, elige entre París o New York

Pero siempre volvemo' y estamo' chill

Llegamo' a la isla y fumamo' weed

Yo te consigo la cone, tell me what you need

Cualquier pregunta que haga' pa' ti tengo un sí

Si te propongo que te mude', yo no sé qué me diría'

Pero hueco tienes de sobra en mi mente

Solo te pido que no dude' y que si tú en mí confía'

Sentirás una vibra diferente

[Estribillo: Quevedo & Myke Towers]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Si te veo me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex

Y a ti te gustan isleño', venga, dale, niégate

[Outro: Myke Towers]

Myke Towers, baby

MT

Quevedo

Young Kingz, baby