Hay pocas cosas que den peor imagen de un negocio que la falta de profesionalidad y los problemas de organización, y más en un trabajo de cara al público como lo es la restauración. En este caso, un cliente asegura que el dueño de un restaurante del sur de Gran Canaria terminó amenazándole tras una discusión debido al mal manejo de la situación por parte del propio dueño del local.

"Ofrecían un servicio por Groupon y como tantas veces, lo cogimos para ir a cenar un sábado", aseguró el usuario que escribió la crítica llamada "No llegué a ir por las amenazas de su propietario" en la conocida web de reseñas Tripadvisor.

"Mi sorpresa llegó cuando al llamar para comprobar que habían recibido correctamente la reserva, y al no contestarme en el restaurante, pues decido enviar un mensaje por Facebook. Entonces recibí inmediatamente amenazas, peros y faltas de respeto por su propietario".

"Según él si ya había gastado el cupón de Groupon, y no podía volver a repetir, porque no trabaja por amor al arte y que no da de comer gratis, cuando yo había gastado mis 70 euros en comprarlos". Una situación un tanto extraña que puede parecer una confusión.

Problemas

"Dio por sentado que yo había ido al restaurante cuando no había sido así. Esto me pareció una actitud poco respetuosa hacía mi, y, desde luego, poco profesional por su parte. Si ofrecen un servicio no pueden ponerle tantos problemas a un cliente y menos tener esa organización". Esto parece algo obvio y no es la primera queja de este tipo que salen de consumidores de empresas 'de cupones'.

"No vale la pena ir si desde el primer momento dudan de si has estado no en su restaurante, y mucho menos si van a poner en entredicho todo al sentarte en la mesa", recomendó el usuario, volviendo a recordar las amenazas que sufrió en su conversación con el representante del local.

Sin saber el punto de vista del dueño del restaurante, que decidió no responder a la reseña, algo queda claro en todo este tema. Si un restaurante participa con una empresa de cupones de descuento debe tener una gran organización para evitar problemas como el que relatamos en esta pieza.