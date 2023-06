Pocas cosas sientan peor en las relaciones sociales que el clasismo. En el caso que presentamos a continuación, el propietario de un restaurante de Sevilla salió a defender a sus camareros ante lo que él interpretó como un comentario clasista realizado en una reseña publicada en Tripadvisor.

"Para rematar el camarero comiendo en la terraza en horario del servicio. Servicio lamentable", fue el comentario que no gustó nada al propietario de este restaurante sevillano.

"Lo que sí se me hace un comentario fuera de proporción de su parte, es que critique que permitamos que nuestro personal en su descanso y hora de comida (proporcionada por la empresa), no se pueda sentar cómodamente en una mesa, ¿a caso insinúa que no tienen los mismos derechos que usted?", comentó de forma tajante el dueño.

"¿O espera que los sentemos en en un escalón afuera del restaurante para no molestar a clientes como usted? Nuestro equipo es parte de la familia y tienen la misma dignidad que cualquiera de nuestros clientes", afirmó el empresario en defensa de sus empleados.

"Podemos respetar si le gustó o no nuestra comida, pero lo que no permitimos es que se meta con nuestros trabajadores, porque merecen el mismo respeto que usted", terminó así la respuesta a la reseña original.

¿Comentario clasista?

Quizás el cliente no hiciese el comentario inicial bajo un pretexto clasista sino enfadado porque no le gustó el trato recibido por los camareros. Sin embargo, así lo interpretó el propietario del restaurante y así respondió defendiendo a los suyos.

El establecimiento en cuestión es uno de los mejor valorados en Tripadvisor del centro de la capital andaluza. Tanto es así, que la crítica que hemos presentado anteriormente es la única negativa que tiene el local en la conocida web de reseñas turísticas.