Sancocho con sabor a Facebook

Pero el coronavirus no quita para que algunas instituciones hayan recurrido a la imaginación para rellenar una agenda muy particular en la que destacan las actividades por internet. Mientras el Gobierno canario se ciñe al discurso institucional de Ángel Víctor Torres y el Cabildo de Gran Canaria lo festeja con conciertos de 50 artistas locales en un macroevento en Infecar, algunos ayuntamientos de la Isla, no todos, han querido poner su granito de arena para que el Día de Canarias no pase desapercibido.

Telde

El segundo municipio más habitado de la Isla llega al Día de Canarias casi con la lengua afuera de canariedad ya que lleva toda la semana dedicándose a ella. Y es que el grupo de gobierno de Héctor Suárez preparó un programa de eventos online durante todos los días de esta semana.Conciertos, charlas, obras de teatro, juegos tradicionales, entrevistas...

La concejalía de Cultura de Juan Martel estuvo rápida y tiene preparado como colofón para este viernes siete eventos. A las 10.00 horas vídeos de la iniciativa 'Muestra tu canariedad', a las 11.00 horas vídeos de grupos y asociaciones de Telde, a las 12.00 saluda del alcalde, a las 13.00 vídeo 'Hoy comemos en casa de Saro, Sancocho', a las 16.00 juegos tradicionales, a las 18.00 festival folclórico infantil 'El salitre del Faycan' y a la 20.00 concierto de solistas.

Ingenio

Coros y Danzas de Ingenio, todo un clásico, ofrecerá un programa especial que se emitirá el sábado a las 21 horas por Este Canal Televisión. Para la ocasión, han realizado un reportaje, grabado, editado y realizado por Coros y Danzas de Ingenio, "que engloba gran parte de los valores que conforman nuestra identidad, en el que se entremezclan imágenes de archivo de algunas de las actividades desarrolladas el pasado año durante esta misma celebración que estuvo coordinada por Coros y Danzas de Ingenio con motivo de su 70 aniversario con otras grabadas durante el confinamiento por parte de los integrantes de esta asociación cultural", informa el Ayuntamiento acerca de un vídeo de 40 minutos de duración.

Agüimes

En Agüimes también recurren a la programación especial de Este Canal Televisión durante toda esta semana. Con "Canarias desde Agüimes",ha propuesto diferentes contenidos referentes a nuestra tierra, de lunes a sábado, de las 19.30 horas, en Este Canal Televisión y el facebook de Radio Televisión Agüimes.

Santa Lucía de Tirajana

El dialecto canario es el protagonista en Santa Lucía en una semana de cuentos, música, charlas, humor, recetas y música a través de radio Tagoror y en Este Canal Televisión. El Ayuntamiento convocó un concurso de relatos cortos que deben usar canarismos, una charla del filólogo Marcial Morera y actuaciones de cuentacuentos y de humoristas canarios bajo el lema "nuestra manera de hablar no es broma".

Y este sábado a las 10 de la mañana se emitirá la Felicitación del alcalde Santiago Rodríguez. A las 11.30 enseñarán el amasado de pella de gofio en zurrón por Raúl León y a las 12.30 se leerá el relato corto ganador. Por la tarde, a las 16.30 será lafFelicitación de la concejala de Cultura e Identidad, Yaiza Pérez. A las 18 el timplista Germán López ofrecerá un concierto, a las 19 horas actuará Lilí Quintana con Nuestra manera de hablar NO es broma, a las 20 horas lo hará Thania Hill y la programación la cerrará a las 21 el verseador y repentista Yeray Rodríguez.

San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé, mientras, recurre a su Escuela de Folklore para celebrar tan significativa fecha con la campaña en sus redes "Expresa tu sentimiento canario". Ahí la ciudadanía podrá expresar con fotos o videos dicho sentimiento de canariedad. El material recibido es publicado diariamente en la página de Facebook y en el Instagram desde el lunes.

Este sábado serán anunciados los participantes que más aciertos obtuvieron en 'El Gran Reto de Magec', otro proyecto cultural que se ha desarrollado durante las dos primeras semanas de mayo y que consistía en un juego intelectual de preguntas que abarcaban la diferentes áreas del saber.

Mogán

El otro municipio sureño ha unido el programa de contenidos conmemorativos del Día de Canarias con el de las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico con actividades del 30 de mayo al 13 de junio que se difundirán en redes sociales y Radio Televisión Mogán.

La programación comenzará con el proyecto 'Mogán: historia y curiosidades', que durante 15 días compartirá, a través de pequeños vídeos, memorias del municipio como, por ejemplo, cuándo se constituyó o cuáles son sus referentes patrimoniales.

La Aldea

De camino al norte, en La Aldea de San Nicolás, el Ayuntamiento convocó un concurso de vídeo en el que ha pedido humor y teatro aficionado costumbrista. Otra aportación original tiene como protagonista a los balcones, pues el Consistorio ha animado a todos los vecinos y los comercios a decorar balcones, ventanas y escaparates con motivos tradicionales canarios con el objetivo de mantener la esencia de la fiesta. El periodo de exposición estaría comprendido entre hoy y el domingo e invita a enviar una foto del espacio decorado para publicarlas en las redes sociales.

Agaete

El Hotel & Spa Cordial Roca Negra de Agaete lo celebra con un evento solidario en agradecimiento a las personas que han estado trabajando en los diversos servicios esenciales durante la etapa más dura de la crisis. El acto tendrá lugar entre las 13:30 y las 15:30 en la terraza del hotel, desde la que se puede disfrutar de unas magníficas vistas del océano y la montaña, con música en vivo, bebidas y aperitivos.

Teror

La Villa Mariana ofrece el sábado un programa de actos online a través del Facebook y, como La Aldea, invita a la ciudadanía adecorar este fin de semana los balcones y fachadas de sus viviendas con productos y elementos tradicionales canarios.

En las actividades, de 13.00 a 20.00 horas habrá actuaciones del Aula de Folclore de la EMM Candidito de Teror, de José Manuel Ramos e Irene Niebla, de Germán López y DJ Promaster Nacho González, además de la proyección de documentales.

Valsequillo

Por último, Valsequillo plantea una programación virtual en la que irá publicando vídeos a través de sus redes sociales realizados por el alumnado y profesorado del departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales en los que mostrarán y explicarán la vestimenta típica canaria de diversos municipios de las islas. Una semana en la que también se compartirán unos vídeos sobre artesanía y la labor de estos maestros artesanos de Valsequillo.