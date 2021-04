El rescate de un cayuco a la deriva acaba con cuatro muertos y 19 supervivientes

También según el relato de los migrantes rescatados, la embarcación salió de la localidad mauritana el pasado 24 de marzo, por lo que han permanecido 18 días en el océano. Según los mismos testimonios, el cayuco se quedó sin combustible y estuvo a la deriva varios días, por lo que perdió el rumbo hasta que fue avistado por un pesquero que navegaba a 102 millas (22 kilómetros) al sur de El Hierro, con serio riesgo de perderse definitivamente en el Atlántico lejos de las Islas. A primera vista se creía que había más fallecidos dentro de la embarcación y en un primer momento se notificaron 11 muertos, pero finalmente el 112 y la Delegación del Gobierno confirmaron que los cuerpos encontrados eran cuatro y varios de los supervivientes se encontraban en estado grave o crítico.

El pesquero que navegaba por la zona alertó de la presencia del cayuco, al tiempo que intentaba auxiliar a la embarcación, lanzó agua y galletas a los inmigrantes y permaneció en las proximidades hasta la llegada de los servicios de rescate, según fuentes de Salvamento Marítimo. Desde el pesquero se indicó que los ocupantes de la embarcación estaban desfallecidos y apenas se movían como consecuencia de la travesía, lo que en un primer momento hizo pensar que el número de fallecidos era más alto.

Tras el aviso, un primer helicóptero de Salvamento Marítimo rescató a media mañana de ayer a seis de los ocupantes, dos en estado grave y cuatro de pronóstico moderado. Poco después, otro helicóptero de Salvamento trasladó a diez inmigrantes más, nueve en estado moderado y uno grave.

Más tarde, un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) rescató a otras tres personas, uno en estado moderado y dos leves.

A ellos se unen los cuatro fallecidos, trasladados por la embarcación Salvamar Adhara al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, adonde está previsto que llegase de madrugada. Los cuatro inmigrantes fallecidos ayer elevan a 47 el recuento de víctimas de la ruta canaria desde que comenzó 2021.

Los helicópteros de rescate fueron llegando al Aeropuerto Tenerife Sur y a medida que iban llegando entraban las ambulancias para evacuar a los heridos, que fueron atendidos para ser evaluados en la misma zona. Posteriormente cinco de los migrantes fueron trasladados al centro médico El Mojón, en Arona, otros cinco al hospital de La Candelaria y seis al Hospital Universitario (HUC). Tras las primeras atenciones todos los migrantes están hospitalizados en los dos principales centros hospitalarios de Tenerife con tres de ellos en peor estado. Todos los supervivientes son varones y de origen subsahariano.

Cuando los migrantes llegaban a los helicópteros, éstos ponían rumbo al Aeropuerto de Tenerife Sur, donde esperaba un amplio dispositivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se hizo cargo de atenderlos, cuya llegada tuvo lugar a partir de las 15.00 horas.

Aquí, el despliegue sanitario en el recinto aeroportuario estuvo compuesto por tres ambulancias de soporte vital avanzado y médico del helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC); tres médicos de Atención Primaria; y dos ambulancias de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico de Cruz Roja.

Reacciones

Esta nueva tragedia de la inmigración irregular que llega a Canarias desde la costa africana tuvo eco en las redes sociales y varios dirigentes políticos canarios lamentaron lo sucedido. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en su cuenta de Twitter expresó su pesar por el suceso: “Nos llegan dramáticas noticias de personas que llegan fallecidas en un cayuco. Aún no hay cifras definitivas pero estamos ante una nueva tragedia que la inmensísima mayoría de los seres humanos, los no xenófobos/a, lamenta”.

Torres se refería de esta forma a un primer tuit donde expresa que “el ser humano es capaz de lo peor y lo mejor. La xenofobia existe: por cuestiones de raza el nazismo por ejemplo exterminó a millones de mujeres, hombres, niñas, niños. Pero la inmensísima mayoría de los seres humanos son como estos jóvenes que comparten en una playa un balón”. Se hacía eco el jefe del Ejecutivo regional y líder del PSOE de una imagen que circuló ayer por esta red social de dos chicos que jugaban al fútbol en la orilla de la playa de Las Canteras y que dejaron jugar con ellos a dos chicos migrantes que se acercaron.

Otro cariz más político de la tragedia de ayer fue el que adoptó PP y CC. En el caso de los populares, el senador por Gran Canaria Sergio Ramos, hace referencia al suceso y se pregunta “¿A qué está esperando el Gobierno para ponerle fin a este drama humanitario?”. El dirigente popular ha registrado una pregunta en la Cámara Alta en la que cuestiona: “¿Qué acuerdos ha traído el Presidente del Gobierno en su gira por África para frenar la inmigración en Canarias?”. El senador hace referencia al reciente viaje del presidente del Gobierno a Angola y Senegal, donde abordó la inmigración irregular y las deportaciones pero sin acuerdos concretos.

También la exalcaldesa de la capital grancanaria, Pepa Luzardo, le pregunta en Twitter al presidente del Gobierno “hasta cuándo seguirá esta tragedia”.

El presidente de Nueva Canarias (NC) y vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, expresa ante la nueva tragedia en la ruta migratoria atlántica que se trata de “un drama humanitario ante el que no podemos mostrarnos impasibles y que exige la implicación de las Administraciones, en especial de la UE y el Gobierno de España, en la definición de una política migratoria común”.

Por su parte, el expresidente del Gobierno canario y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, advierte que “normalizar que seres humanos pierdan sus vidas, pensar que la responsabilidad y la respuesta está en otros no es excusa para no hacer nada. Canarias no puede seguir sumando tragedias a un drama humanitario que no puede seguir afrontando en solitario”.

El grupo nacionalista en el Parlamento regional se muestra más duro en un tuit al criticar que “seguimos viviendo un drama en Canarias ante la indiferencia del Gobierno del Estado y la pasividad del de Canarias. Casi todas las semanas llevamos propuestas al Parlamento y la respuesta del Gobierno está enfocada a desacreditarnos porque exageramos”.