Gabriel Mato: «La obsesión verde de la UE está bien, pero no a costa del campo y la pesca»

Como eurodiputado desde 2009 del PP, ¿qué imagen cree usted que tiene la Unión Europea de España y de Pedro Sánchez? Su compañero canario socialista en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, dice que muy buena.

Estamos dando una imagen deplorable y deprimente. Pero el problema no es la imagen de España, que siempre ha sido buena, sino de Pedro Sánchez, y ahí es donde tenemos que intentar volver a recuperar ese prestigio que desgraciadamente hemos perdido como país. Lo hemos visto en la propia Presidencia española, que pasó sin pena ni gloria porque precisamente el Gobierno estaba en otras cosas, y lo estamos viendo continuamente. En Europa no se entiende que el Gobierno de España dependa de un prófugo de la justicia, de Carles Puigdemont. En Europa no se entiende absolutamente nada lo que está sucediendo con eliminar la malversación, la sedición o el mal uso de fondos europeos. No se entiende qué está sucediendo con el caso Koldo o con lo de la mujer de Pedro Sánchez. En Europa, desde luego, no se entiende que el presidente se haya tomado cinco días para decidir lo que todo el mundo sabía que iba a decidir, que era seguir. Y ahora con las medidas que propone lo que pretende es controlar absolutamente todo, la justicia y los medios de comunicación, y eso es inadmisible en un estado de derecho.

¿El PP va a seguir con las manifestaciones? ¿No crispan más a la ciudadanía?

El presidente Alberto Núñez Feijóo ha dicho muy claro que vamos a luchar contra esta forma de hacer política que está haciendo Pedro Sánchez desde todos los ámbitos. Se hartan de decir que han ganado las elecciones, pero no es así, las elecciones las ganó el PP, otra cosa es que no obtuviera votos suficientes en el Congreso para gobernar, votos que han sido demasiado caros para los españoles en su conjunto, con siete votos de Puigdemont. Y luego tratan de decir que es el PP el que incumple con el Consejo General del Poder Judicial, pero para hablar del Consejo hay que ponerse de acuerdo, porque lo que nadie puede entender es que el presidente del Gobierno no hable con el principal partido de la oposición nada de nada, ni de la situación de Marruecos o la situación en relación con Europa. Y eso es inexplicable en cualquier país del mundo.

¿Qué mensajes quiere transmitir a Canarias en estas elecciones europeas del 9 de junio?

Que Canarias se juega mucho. Se lo ha jugado siempre. Si hay una región en Europa que tiene importancia en las elecciones europeas es Canarias. Primero, porque es la única región que está incluida en el Tratado de la Unión Europea y, segundo, porque tenemos una gran dependencia de Europa con nuestras singularidades. Por tanto, está mucho en juego y hay que concienciar a la gente de que todo lo que nos afecta en la vida diaria, mucho más de lo que nos creemos, pasa por Europa.

Pero sabe que estas elecciones no suelen concitar tanto interés en la ciudadanía.

Aunque sean elecciones europeas no pueden pasar desapercibidas, porque el 80% de las normas que tenemos en España vienen de la Unión Europea y afectan a la vida diaria, como las ayudas al campo o a la pesca. Por tanto, creo que hay que tener muy claro que hay que estar donde se decide, y para eso evidentemente hay que estar en un grupo fuerte, como es el caso del Grupo Popular, que es el grupo mayoritario de la Cámara, y va a ser todavía más fuerte en estas elecciones. Y, desde luego, es una enorme satisfacción cuando planteo alguna cuestión de Canarias tener detrás de mí a casi 200 diputados del Partido Popular apoyando las iniciativas que puedan ser beneficiosas para Canarias.

¿Qué retos plantea esta nueva legislatura comunitaria para Canarias?

Los retos para las Islas en Europa son permanentes y hay que estar siempre alerta. Por una parte, tenemos el nuevo marco financiero. Del Posei [Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad] nos llegan 268 millones, que son absolutamente fundamentales, pero se han quedado cortos. Y voy a defender, y lo he defendido muchas veces, con muchas dificultades en el mantenimiento de la ficha financiera, que hay que aumentar los fondos. ¿Por qué? Porque han crecido muchísimo los costes de producción, los insumos para la ganadería, para la agricultura, la mano de obra, es decir, creo sinceramente que la ficha financiera del Posei tiene que aumentarse.

¿En cuánto se ha de aumentar el Posei?

No lo tenemos cuantificado aún. Sabemos que en la legislatura anterior intentaron reducirlo casi un 4% y logramos salvarlo. Ahora vamos a intentar aumentarlo. Tenemos que hacer todos los cálculos y saber en qué cifras, pero de nuevo hablamos de un aumento. En pesca, igual. Tenemos que intentar algo que es absolutamente fundamental. Primero, que haya un reparto más justo de las cuotas y, fundamentalmente, estoy pensando en el atún rojo. Segundo, que haya posibilidad de financiar la renovación de la flota. Yo mismo he redactado en la nueva política común de pesca algunas medidas y espero que así se haga, como permitir que los pescadores pesquen y no estén permanentemente dedicados a rellenar papeles, e incentivar el relevo generacional. Tiene que haber ayudas públicas para la renovación de la flota. Confío en que en esta nueva legislatura, la Comisión Europea sea consciente de que está muy bien proteger el medioambiente pero también hay que proteger a los sectores que son estratégicos, como por ejemplo la agricultura y la pesca.

¿Las exigencias ambientales son hándicaps para la agricultura y la pesca?

Esa obsesión verde de la UE que tienen de que hay que proteger las áreas marítimas vulnerables y el medio ambiente está muy bien, pero es que hay que tener en cuenta que también los agricultores y los pescadores son vulnerables. En la pesca no se puede hacer una legislación única que afecte a todos por igual, o en la agricultura. No tiene nada que ver cómo se cultiva el plátano en la isla de La Palma a un país tercero, y no se puede decir cómo pescamos en Canarias o en cualquier otra región. Por eso yo apuesto claramente por que haya una diferenciación en relación con las capacidades que tenga cada uno y también que se escuche mucho, que haya estudios científicos previos. Y hay un tema en pesca y en agricultura que es absolutamente fundamental, y es que no podemos ser tremendamente exigentes, como lo somos, para los Estados miembros en Europa y no lo seamos con países terceros.

¿Es la UE más laxa con los países terceros?

A ver, nosotros no podemos aceptar que en España o en Canarias se prohíba el uso de determinados productos fitosanitarios, por poner un ejemplo, y podamos traer esos mismos productos que utilizan esos fitosanitarios de países terceros. Y lo mismo pasa con la pesca. No podemos entender que haya una demonización de determinadas artes de pesca, y que en otros países, haciendo la competencia en los mismos mercados, puedan hacerlo. Y tenemos que hacer una fuerza clarísima por la pesca artesanal. A mí me parece muy bien que vayamos cada vez más a lo verde, que hay una transición verde, que hay un respeto a medioambiente, pero los agricultores, los pescadores, no son los enemigos de lo verde. Al contrario, ellos viven del medio ambiente, de la sostenibilidad medioambiental, pero tiene que haber sostenibilidad medioambiental y también económica y social. Es absolutamente injusto que las culpas del deterioro del medioambiente se las estén echando a los agricultores o a los pecadores porque es profundamente incierto. El problema está en que cada día ponen más dificultades y cada día ponen más requisitos que tienen que cumplir. Y eso cada día lo hace más difícil para ellos, e incluso para lograr subvenciones.

¿Corren peligro los fondos europeos por su baja ejecución?

Para obtener fondos europeos hay que ejecutarlos bien. Me temo que Europa pueda ponernos en dificultades en muchísimas cuestiones, porque precisamente está viendo que el Gobierno de España no está actuando como tiene que actuar. Y eso incide absolutamente en todo. Si tú eres un país y tienes un gobierno creíble es mucho mejor que si tienes un país y un gobierno en el que no tienes credibilidad ninguna en Europa, ¿no? Y cuando se demuestra que efectivamente los fondos no se han discutido con nadie, ni con las comunidades autónomas ni se han discutido en el Parlamento y se han hecho con total y absoluta opacidad, pues evidentemente eso a Europa no le gusta.

¿Ha quedado bien la tasa verde, el impuesto al combustible en las conexiones aéreas y marítimas?

Hemos quedado bastante mejor de lo que en principio sospechábamos, pero no del todo bien. Es verdad que en los transportes marítimos nos gustaría que se extendiera lógicamente a todos los países de la Unión Europea y no solo dentro de las regiones ultraperiféricas o del propio Estado miembro. Hay que ver el desarrollo de esa tasa y de esos derechos que se están pagando y si efectivamente están afectando negativamente a nuestro transporte.

El Gobierno canario está mirando fórmulas para limitar la compra de casas en Canarias por extranjeros en ese nuevo modelo turístico que se está debatiendo. ¿Eso se vería bien en Europa?

Yo no sé las propuestas en concreto. El turismo ha sido una gran fuente de riqueza para Canarias, y creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que se hace, fundamentalmente de cuándo y cómo se dice, en virtud de determinados intereses que puedan ser electorales. Siempre he dicho que el turismo tiene que ser complementario a otros sectores como puede ser la agricultura y que no se puede matar la gallina de los huevos de oro ni morir de éxito. Hay que hacerlo de forma consensuada con los grupos políticos en el Parlamento y luego llevar una propuesta seria y debatida a la UE.

¿El Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo es bueno? Tiene muchos detractores.

Yo creo que es el mejor de los pactos en estos momentos. Es un paso adelante muy importante, aunque no es completo, hay que intentar ir mejorando, pero es un pacto que se pone en marcha ahora, que su efectividad va a tener dos años de plazo y en el que hay que seguir implementando muchas de las medias. Pero es un pacto que trata, primero, de proteger la vida de los que vienen de fuera y proteger a aquellos que los reciben, con todas las garantías. Y. segundo, es un pacto que habla mucho de solidaridad. Una solidaridad que no sea solo de pancarta, sino una solidaridad en algunos casos, pues si queremos decir, obligatoria.

¿Cómo se lleva usted con Juan Fernando López Aguilar en el Parlamento Europeo? ¿Forman tándem por las cuestiones canarias? Es decir, ¿se olvidan de que son del PSOE y del PP?

Bueno... Yo creo que hemos logrado aunar el esfuerzo de todos los diputados de las regiones ultraperiféricas, que son de diferentes partidos políticos, y normalmente, de forma unánime, el planteamiento que hace alguno es seguido por todos. Es verdad que Juan Fernando López Aguilar está en otros asuntos, en temas de libertades públicas, y yo voy a asuntos que son mucho más cercanos al ciudadano, como puede ser la agricultura, la pesca, la industria y esos asuntos. Pero tengo que decir que hemos trabajado de forma conjunta y muy bien los dos siendo diputados de Canarias, pero en conjunto con otros diputados de otras regiones ultraperifércas.

Por cierto, se presenta candidato Carlos Alonso por CC. ¿Qué le parece?

Carlos Alonso es un buen amigo y, de hecho, cuando yo era consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias lo puse como director general de Ganadería y fue un magnífico director general. Dicho esto, no estamos hablando de la persona, estamos hablando políticamente, y la candidatura de Coalición Canaria es una auténtica farsa, porque el voto de los canarios a la candidatura de CC es un voto que va a facilitar que la número uno de la lista del PNV, que tiene un nombre impronunciable [Oihane Agirregoitia], sea diputada, como ha sucedido en los últimos diez años con el apoyo de los canarios. No ha salido nunca el número dos y lo que no podemos es estar fortaleciendo a que salga la número uno que es del PNV, entre otras cosas, porque Izaskun Bilbao, la actual eurodiputada, no se ha preocupado por Canarias.

Suscríbete para seguir leyendo