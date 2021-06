58.000 empresas canarias accederán a las ayudas estatales a fondo perdido

Entre el 15 de junio y el 28 de julio, 58.000 empresas canarias podrán solicitar parte de los 1.144 millones de euros de ayudas directas remitidas por el Estado a Canarias. El decreto que regula el acceso a estas subvenciones se publica este sábado.

A la vigesimoprimera fue la vencida. Han hecho falta 21 intentos para mantener la norma dentro de los límites de la legalidad, según anunció ayer el Gobierno de Canarias, lo que da idea de la complejidad de la labor.

El presidente Ángel Víctor Torres detalló los cuatro tramos de ayudas a conceder en función del tamaño de la empresa. “Los autónomos que tributan por estimación objetiva”, matizó la consejera de Economía, Elena Máñez, recibirán un máximo de 3.000 euros. Es el límite que establece la legislación estatal y, en este caso, “el ejercicio de máximo autogobierno”, como denominó el vicepresidente Román Rodríguez al decreto, no pudo variarse.

Las empresas de entre uno y diez empleados podrán aspirar hasta a medio millón de euros; aquellas que mantengan entre once y 49 puestos de trabajo, a 1,8 millones de euros, y las que cuenten al menos con 50 asalariados, a cinco millones de euros.

Rodríguez, también consejero de Hacienda autonómico, desagregó los 1.144 millones atendiendo a esa clasificación: 70 millones de euros irán a parar a autónomos sin empleados; 650 millones, a las empresas de entre uno y diez empleados; 212 millones, a las de entre 10 y 49, y otros 212 millones a las que cuenten con más trabajadores.

“No está hecho a ojo, este cálculo es posible porque tenemos una Agencia Tributaria y una autonomía fiscal que nos permiten contar con los datos necesarios”. Así lo recalcó el vicepresidente para incidir en que la distribución de los fondos atiende a la estructura del tejido productivo de las Islas, en el que autónomos y micropymes son mayoría.

Los potenciales receptores de estas ayudas directas tienen que haber padecido caídas en su facturación de al menos el 30% durante el pasado ejercicio. Las negociaciones del Ejecutivo canario con las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Economía, Nadia Calviño, permitieron abrir la convocatoria a todos los sectores excepto el financiero.

Además, también se consiguió limar la condición sine que non de no haber presentado pérdidas en 2019 como garantía de que no se inyecta dinero en una empresa zombi. Se recogieron la excepcionalidad de los ejercicios negativos motivados por circunstancias coyunturales, "como la quiebra de Thomas Cook y una plaga en el caso de una empresa agrícola", puso como ejemplos Elena Máñez.

Las cámaras de comercio volverán a asesorar y tramitar las subvenciones como ya hicieron en los meses pasados con la línea de 84 millones de euros que estableció el Gobierno canario con fondos propios de la comunidad autónoma. "En aquella ocasión se contrató a 105 personas y entendemos que al tratarse ahora de un volumen más importante, serán más, pero estamos terminando de cerrarlo", expuso la consejera de Economía del Ejecutivo regional.

Por su parte, Román Rodríguez destacó la intensidad de las ayudas en las Islas en comparación con otras comunidades. "En Baleares hay un máximo de 500.000 euros y aquí, de cinco millones", destacó. Al respecto, el presidente Torres destacó el carácter "justo" que encierra el que las Islas hayan recibido la mayor suma de todas las regiones. "Algunas parecen que no lo han entendido", expuso tras recalcar que el impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía del Archipiélago es el mayor de España.