Montero: «Las ayudas al cine se arreglan seguro, estamos en ello»

Montero aseguró que ha estado en permanente contacto con el Gobierno de Canarias sobre este asunto y que su departamento ha estado buscando la fórmula para dar cumplimiento a la reclamación del sector sobre la retroactividad del nuevo tope, recordando en este sentido que el incremento en 7 millones ha sido muy bien valorado por el colectivo de productoras asociadas en el Clúster Audiovisual de Canarias. Montero, sin embargo, no aclaró si además de esta solución transitoria para el año 2020, aceptará recuperar en el futuro el diferencial fiscal del 80 % de diferencial fiscal respecto a las deducciones reconocidas para los rodajes en el resto del territorio nacional, establecido en 18 millones de tope. Fuentes de la negociación consideran que, de facto, el diferencial fiscal a favor de Canarias se puede recuperar porque los 10 millones de tope para la Península y Baleares se podría revisar a la baja en poco tiempo.

El visto bueno del Ministerio a adelantar a 2020 el nuevo tope de deducciones fiscales podría no tener sin embargo efecto práctico en la votación de hoy en el Senado. El grupo socialista en el Senado esperó todo el día de ayer la respuesta de Hacienda para tratar de negociar con el resto de grupos parlamentarios una enmienda in voce –se hace durante el transcurso del pleno a viva voz–, y someterla a votación en la tramitación final del proyecto de ley en el pleno. Tras conseguir luz verde por parte de Montero, los socialistas se encontraron con una dificultad en su propuesta, ya que para que pueda ser admitida a trámite necesita el apoyo de todos los grupos al tratarse de una enmienda a un punto del proyecto de ley sobre el que ya no hay enmiendas vivas.

NC advierte que su postura es inamovible hasta que se recupere todo el diferencial

Si cualquiera de los grupos no acepta la enmienda in voce, no podría someterse a votación y por lo tanto el ‘error técnico’ sobre la fecha del periodo impositivo en el que causan efecto las deducciones seguirá siendo el 1 de enero de 2021, lo que deja fuera a los rodajes de 2020. Es lo que parece que va a ocurrir esta mañana ya que tanto el senador de CC, Fernando Clavijo, ha rechazado la enmienda urgente al entender que eso no resuelve el problema de fondo que es, a su juicio, el incumplimiento de REF por no respetar el 80 % de diferencial fiscal canario respecto al resto del territorio nacional. También el PP rechazó la propuesta a última hora tras sus dudas iniciales.

«No negociaremos, ni aceptaremos, ni firmaremos nada que no sea respetar el fuero canario», aseguró Clavijo. El senador nacionalista asegura que sólo firmará la enmienda si incluye que elevar el tope a 18 millones, 20 para el caso de las producciones realizadas en La Palma, La Gomera y El Hierro, según interpreta que sostiene la propia AEAT (Agencia Tributaria) en una información remitida a las productoras.

«Si ponen los 18 millones, 20 para las islas verdes, y con ello recuperamos el diferencial fiscal reconocido en el REF estaremos encantados de firmar, si no no vamos a ser cómplices de este incumplimiento con nuestro fuero, sobre cuyo respeto por parte del Estado no vamos a negociar», asegura el líder de CC.

El Parlamento regional vota el lunes el informe que debe avalar el cambio del REF

La negativa de Clavijo a firmar la enmienda in voce arrastró a esa misma posición al portavoz del PdCAT, José María Cleríes, su socio en el Grupo Nacionalista del Senado.

La posición del PP a este respecto fue dubitativa durante algunos momentos. El senador canario Asier Antona, aseguró que el portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, el balear José Vicente Marí, estaba trabajando junto a CC y otros grupos una enmienda alternativa a la del PSOE en la que incluía el tope de 18 millones, pero que se estaba valorando si firmar o no ésta última si no incluía esa cantidad que garantizaba el diferencial fiscal.

El PSOE, sin embargo, confirmó a última hora de ayer que el PP se había sumado a la negativa de CC y que su enmienda no podría por tanto tramitarse y someterse a votación.

Los socialistas Manuel Fajardo, senador por Lanzarote, y Héctor Gómez, diputado por Santa Cruz de Tenerife, lamentaron el rechazo de CC y del PP a firma su enmienda y resaltaron que esa actitud «nos hace perder el incremento de siete millones en el tope para las producciones de 2020», al tiempo que calificaron de «enorme irresponsabilidad» esa negativa de populares y nacionalistas. «Tendrán que dar explicaciones al sector por ello, sabiendo además que las productoras aceptaban esa solución transitoria mientras seguimos negociando un solución definitiva sobre el diferencial fiscal», afirmó Fajardo.

La Consejería de Hacienda informará en contra de la modificación de los incentivos fiscales

Por otro lado, también desde el socio nacionalista del Gobierno de Canarias, Nueva Canarias, se rechazaba ayer la respuesta dada por el PSOE y por el Ministerio de Hacienda. El diputado de esta formación en el Congreso, Pedro Quevedo, aseguró que «aceptar que los derechos y fuero de las Islas sean pisoteados por el ministro o la ministra de turno supone un daño terrible a Canarias» y que «el fondo de la inexplicable y unilateral» enmienda del PSOE en el Senado «empeora el diferencial fiscal del sector audiovisual amparado por el REF».

Los socialistas confiaban en que una vez corregido el error técnico sobre el año en el que comienza a aplicarse el incremento podría convencer a su socio en el pacto de las flores para empezar a negociar después del verano la recuperación del diferencial del 80% con las producciones de la Península que establece el REF y que el lunes, en el pleno extraordinario convocado en el Parlamento de Canarias, vote a favor de la reforma del fuero. Pero no es así.

La ministra asegura que ha trabajado mano a mano con el Gobierno para corregir el error

Quevedo se pregunta incluso por los motivos para propugnar que el límite de la deducción en las Islas sea de 12,4 millones cuando el REF obliga a que sea un 80 % superior al vigente en el resto del Estado. Es una «decisión política inexplicable» que Quevedo se plantea si acaso puede obedecer a un intento de promocionar las producciones cinematográficas en el Estado a costa de una «pujante actividad industrial canaria reconocida en Europa».

Las diferencias entre los socios son tales sobre este asunto que el informe preceptivo que debe enviar la Consejería de Hacienda, en manos del líder de NC, Román Rodríguez, antes del jueves a la Cámara regional para dar carta de aval a la modificación del REF impulsada por el Estado será negativo. Los nacionalistas rechazan que no se respete el fuero y por tanto el Estatuto canario pero también que se pretendiera cambiarlo sin comunicarlo a las instituciones regionales. Igual piensa ASG.

Así las cosas, el PSOE puede verse el lunes solo en una votación que necesita dos tercios de los 70 miembros del pleno.