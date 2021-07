Torres da la cara por Santana y achaca a la crisis el atasco en política social

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sacó ayer la cara por su consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y achacó las deficiencias y el atasco que sufren servicios como el de atención a las personas dependientes a los efectos de la crisis del coronavirus. Algo que el jefe del Ejecutivo regional ve como un hecho incontrovertible y que para la oposición no es más que una excusa ante la «incompetencia» de Santana. En cualquier caso, lo cierto es que la gestión de la líder de Podemos al frente de un área tan sensible como la de políticas sociales –la propia Santana no escatimó críticas a su inmediata antecesora en el cargo, Cristina Valido, durante su etapa en la oposición– acaparó la sesión matutina del pleno parlamentario.

Torres respondió a preguntas de la diputada del grupo mixto Vidina Espino y del presidente del grupo nacionalista, Pablo Rodríguez, en las que ambos denunciaron la «incompetencia» de la representante de Podemos en su gestión de la consejería. Como telón de fondo en el debate estuvo el reciente aviso de Santana, que se pensará si dejar el Ejecutivo en caso de que el Consejo de Gobierno no le dé a su departamento más dinero y más personal para combatir la crisis y salir del atasco en la atención a las personas dependientes o con discapacidad. En este contexto, el presidente del Gabinete autonómico trató de hacer piña con su consejera y valoró que los pilares del estado de bienestar continúen «firmes y resistentes», incluidos los derechos sociales –aseguró–, a pesar de que el Archipiélago esté sufriendo la mayor crisis socioeconómica de los últimos cien años. En este punto, Torres tiró de cifras para ver si la gestión de las políticas sociales «está respondiendo mejor o peor» e intentar así relativizar las críticas de la oposición.

Un 55% más de fondos para el plan de servicios sociales concertado con los Ayuntamientos, las 16.000 personas que cobraron el ingreso de emergencia, la ayuda extraordinaria a ciudadanos en especiales dificultades... «Datos», subrayó el también secretario general del PSOE canario, que evidencian los esfuerzos de su gobierno y de la consejería de Santana, que hacen y harán «todo lo que esté en su mano» para legar al siguiente Ejecutivo una Comunidad Autónoma «con los mejores recursos sociales». Los mejores, eso sí, «de acuerdo con las circunstancias actuales», puntualizó Torres.

El presidente del Gobierno de Canarias reconoció sin ambages su preocupación por el incremento de las tasas de pobreza y exclusión social –el porcentaje de la población isleña en riesgo de pobreza casi se ha triplicado desde el estallido de la pandemia–, pero se cuidó en todo momento de dar a Espino y Rodríguez más munición contra Santana. De hecho, el dirigente autonómico incluso pasó al ataque al afirmar que su Ejecutivo heredó del anterior Gobierno una situación «dramática» en lo relacionado con los servicios sociales. Una herencia que junto con las consecuencias de la covid-19 en la economía y la sociedad explica el actual atasco en la consejería. «¿Alguien duda de que no estaríamos así de no haber llegado la pandemia?», se preguntó el socialista.

Sea como sea, los argumentos de Torres no calaron en la oposición. «Excusas», según Pablo Rodríguez, que no esconden que Santana es «incapaz» de sostener el escudo social del Gobierno. «Si no nos hace caso a nosotros, como tampoco hace caso a los mismos trabajadores de la consejería, hágale caso a uno de sus socios, que ha reconocido que el escudo social no ha funcionado», apuntó el representante de Coalición Canaria en alusión a Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera. «Buscan culpables para no reconocer un evidente fracaso, ya sea con la manida herencia recibida o echándole la culpa a la oposición, cuando lo cierto es que no han puesto ni un solo euro para la Ley de servicios sociales mientras ponen recursos en una renta ciudadana que nadie ha visto», expuso el nacionalista.

Espino, en línea con Rodríguez, insistió en el argumento de las «excusas» que, a su juicio, emplea el Gobierno para justificar la deficiente gestión de los Derechos Sociales. «La consejería de la señora Santana no está dando respuestas por su incompetencia», remarcó.