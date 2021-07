Decepción entre los trabajadores tras el ‘no’ del Parlamento al rescate de JSP

Los trabajadores de las empresas del grupo industrial JSP, que se encuentra en concurso voluntario de acreedores, no daban ayer crédito a la negativa del Parlamento de Canarias al rescate de la firma. «Estamos totalmente decepcionados y entendemos que no hay voluntad política; si esto pasara en Cataluña o en el País Vasco, ningún político miraría para otro lado», explicó Sergio Arvelo a las puertas de la sede de la Cámara, donde decenas de empleados de JSP se manifestaron para pedirle ayuda a la primera institución del Archipiélago. El presidente del comité de empresa de Celgán –una de las filiales del grupo industrial– expuso que la plantilla, que integran alrededor de medio millar de asalariados, no está cobrando sus nóminas. Las familias ya empiezan a pasarlo mal para llegar a fin de mes e incluso hay quienes no pueden seguir pagando el alquiler de la vivienda, con lo que se han visto obligados «a volver a la casa de sus padres», lamentó.