El Gobierno de Canarias acepta la repatriación de menores migrantes solo si hay reagrupación familiar

El Gobierno de Canarias no se cierra en banda a la repatriación de menores a Marruecos siempre y cuando se cumpla con todas las garantías necesarias de los procesos de reagrupación familiar y eso «no está sucediendo», afirma la Consejería de Derechos Sociales, encargada de gestionar la acogida de los menores no acompañados llegados en pateras y cayucos a las Islas, y que maneja esa información por las entidades de protección a la infancia. «Solo aceptaríamos esa solución -que estaba aplicando el Gobierno de España en Ceuta-en un momento dado si esas entidades avalaran estas repatriaciones», exponen desde la Consejería que dirige Noemí Santana (Podemos).

En su auto, la titular del Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta apoyó las versiones de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, entre otras entidades, que apreciaban que las devoluciones iniciadas el 13 de agosto a Marruecos desde Ceuta se habían llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la ley de extranjería, la del menor y la Convención de Derechos del Niño. Estas establecen la participación del menor en el procedimiento expresando si quiere retornar, y la obligación de realizar expedientes individualizados.

La Consejería de Derechos Sociales insiste en que la mejor vía es la de la corresponsabilidad entre las comunidades autónomas, y por ello demanda, como el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, y como ha pedido el propio presidente Ángel Víctor Torres, que el Gobierno de España se involucre y obligue al resto de autonomías por ley a que acojan a los menores migrantes. Canarias esta desbordada y tiene bajo su tutela a 2.355 menores por el hecho de haber llegado a las costas isleñas.

No obstante, Pedro Sánchez no está por la labor. En sus recientes vacaciones en Lanzarote no respondió a esta reclamación del presidente canario y, tras su regreso a Madrid, lo constató después de un encuentro el miércoles con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. No habrá traslado a la Península de los menores. El plan pactado entre ambos se centra en agilizar todos los trámites para cumplir las exigencias legales y devolver los adolescentes a Marruecos cuanto antes. Sin embargo, la complejidad del proceso es importante y tardará tiempo.

Para Sánchez lo ideal, una vez logrado que Marruecos acepte recuperar a los menores, es utilizar esa ventana no solo ahora, sino en el futuro, en caso de que entren más menores a Ceuta. En el caso de Canarias, la solución para el Estado parece ser similar, aunque muchos de los menores que han llegado a las Islas son subsaharianos.

Canarias acoge a los 2.355 menores en 31 recursos, con fondos propios. Ha pedido ayuda económica en una carta al ministro José Luis Escrivá y no ha contestado. Además, hasta ahora la solidaridad de otras comunidades se ha traducido en acoger a tan solo 152 menores.