La mayor inversión para alejar la crisis deja a las islas capitalinas a la cola

El Gobierno de Canarias va a incrementar el próximo año la inversión pública en todas las islas para contribuir a la recuperación económica una vez superada la peor fase de la crisis del coronavirus. Sin embargo, las diferencias entre islas en el gasto per cápita llegan a ser abismales. El Ejecutivo invertirá más de 2.500 euros por ciudadano en El Hierro y La Gomera, mientras que para Gran Canaria y Tenerife, las dos islas capitalinas y las dos más pobladas, no destina ni 250 euros por persona. En el último lugar del ranking vuelve a estar Tenerife, donde la inversión media por habitante en 2022 –siempre que el Gobierno consiga ejecutar todo el dinero consignado para obra pública, lo que en realidad es casi un imposible– no llegará a 231 euros.