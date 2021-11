Imputados 15 exconcejales de Arona por conceder licencias de forma irregular

El juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona (Tenerife) imputa a 15 miembros de los grupos de gobierno de Arona durante los mandatos de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011. Lo hace en el marco del llamado caso Arona 2, iniciado en 2008 «por la concesión de múltiples licencias urbanísticas», tanto de obra mayor como de primera ocupación, «sin respetar los trámites establecidos, legal o reglamentariamente, adoptando decisiones contrarias a las que en derecho procederían».

El auto del magistrado juez Francisco Borja Abeijón da paso al procedimiento abreviado en el que señala como investigados al exalcalde José Alberto González Reverón (CC), así como a quienes le acompañaron como integrantes de las Juntas de Gobierno Local en ambos mandatos: Manuel Barrios Rodríguez (CAN), Daniel Martín Navarro (CAN), José Luis González Rodríguez (CAN), Alfonso Barroso Armas (CC), Félix Sierra Melo (PP), Juan José Alayón Beltrán (CC), Antonio Luis Sosa Carballo (CC), María Candelaria Padrón González (CC), Jesús Ramón García Hernández (CC), Martina Melo Melo (CC), Miguel Ángel Méndez Fernández (CC), Francisco Enrique Toledo Hernández (CC), Antonio Miguel García Marichal (CC) y Manuel Reverón González (CC).

El caso Arona 2 llega a la vía judicial el 5 de diciembre de 2008, cuando presentó denuncia Arcadio Rodríguez Valentín a título personal y en el nombre del colectivo que presidía, la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur. En el auto se reflejan en torno a 130 licencias urbanísticas sobre las que el juez percibe indicios de irregularidad en su concesión, si bien se abstiene de emitir una calificación jurídica de los hechos.

Esas más de 130 licencias investigadas en las diligencias previas que ahora se cierran fueron aprobadas entre el 15 de diciembre de 2006 y el 20 de mayo de 2011 en el transcurso de 66 sesiones de la Junta de Gobierno, si bien las mismas tuvieron lugar en mandatos diferentes aunque con el mismo alcalde, el nacionalista José Alberto González, inhabilitado en el marco del caso Arona.