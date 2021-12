"España es el peor país de Europa en la acogida y asilo de refugiados"

¿Considera que en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental se respetan los derechos humanos?

Los derechos humanos en las zonas ocupadas se violan sistemáticamente. Se vulneran todos los derechos básicos de las personas saharauis que viven en los campos de los territorios ocupados por Marruecos. Estamos hablando de una cárcel al aire libre, donde existen torturas, malos tratos, desapariciones, encarcelamientos, y robo de recursos naturales.

Usted conoció las prisiones marroquíes en 2005 con 17 años. ¿Cómo fue esa experiencia?

La verdad que nacer en territorio del Sáhara Occidental te marca para toda la vida. Cualquier niño que nazca allí empieza pronto a tener conciencia de que vive en un país ocupado debido a todas las políticas que practica el ocupante marroquí contra la población saharaui. Yo he vivido todo tipo de sufrimientos, he estado encarcelado y he sido torturado con torturas inimaginables. Y eso se te queda para siempre, las secuelas de todo lo sufrido quedarán para siempre. Y todo por ser saharaui, por nacer en un territorio ocupado y por luchar de manera pacífica para conseguir nuestros derechos como pueblo. Solo queremos vivir libremente y conseguir la autodeterminación para que el pueblo saharaui pueda decidir sobre su futuro.

¿En qué punto está ahora el conflicto en el Sáhara Occidental?

Estamos teniendo un momento complicado. Es la segunda vez que vivimos en guerra dentro del eterno conflicto. Estamos muy preocupados por la vulneración de derechos humanos en las zonas ocupadas porque desde que estalló la guerra, el pueblo saharaui está sufriendo más. Están bajo la represión diaria. Hemos tenido mucha paciencia esperando que la comunidad internacional resuelva el conflicto y que se celebre el referéndum. Digamos que esa paciencia se ha acabado, el pueblo saharaui ya no puede seguir sufriendo y está decidido a seguir luchando. Sabemos que nos es fácil, pero no nos han dado otra opción.

Usted vive refugiado en España desde el año 2011. ¿Qué tipo de activismo realiza desde aquí?

Tengo protección internacional desde 2011 porque estoy condenado a cadena perpetua en Marruecos por participar en un campamento pacífico. Nosotros desde aquí intentamos dar visibilidad a lo que le está ocurriendo a nuestro pueblo. También organizamos campañas para presionar a gobiernos europeos que apoyan a Marruecos ya empresas involucradas en el saqueo de recursos naturales. Apoyamos desde aquí a los activistas que luchan cada día en las zonas ocupadas, hacemos todo lo que podemos para que ellos puedan seguir resistiendo y luchando. También participamos en el movimiento de solidaridad del pueblo saharaui por todo el estado español. En España es donde existen más movimientos que apoyan la causa y gracias a esta solidaridad hoy en día tenemos miles y miles de activistas y también miles de asociaciones y organizaciones en el país.

¿Cree que en España se gestiona adecuadamente las peticiones de asilo político?

España es uno de los peores países en materia de acogida y protección internacional. Solo el 5% de los solicitantes de protección internacional acaban consiguiéndola y al 95% restante se la suelen denegar. Es algo vergonzoso sabiendo que en ese 95% hay muchas personas que están huyendo e intentando escapar de realidades muy duras en todos los países del mundo. Solo quieren llegar al país para refugiarse y conseguir un lugar en el que vivir libremente. Esto ocurre en el sistema de asilo y también en el sistema de acogida, ambos son vergonzosos. Es indignante ver a miles y miles de refugiados y solicitantes de protección viviendo en la calle sin un lugar digno para dormir. Sin duda, España es el peor país de Europa en materia de protección internacional.

Usted tuvo problemas con su solicitud.

Exacto. Yo solicité asilo en 2011 y en 2015 recibí una denegación del Ministerio del Interior con salida obligatoria. Algo increíble teniendo en cuenta que poseo cientos de justificantes de mi situación. Vengo de un país ocupado ilegalmente donde no se respetan los derechos humanos y además tengo justificantes de torturas y malos tratos. Me capturaron solo por el hecho de salir en unas manifestaciones pacíficas. Y a pesar de todo esto recibí una denegación. Todo cambió gracias al movimiento solidario que provocó que se formara una campaña muy grande y fuerte en todo el país apoyando mi caso. Gracias a los abogados presentamos un recurso ante la Audiencia Nacional y conseguimos el asilo por la justicia.

¿España es responsable de lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental?

Claro que es responsable de lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Era territorio español y la salida fue vergonzosa. Nos han dejado en manos de un país que ha entrado de manera brutal, ocupando. España no cumplió con lo que tenía que cumplir. El resto de países europeos cumplieron, resolvieron las cuestiones con sus colonias. España firmó un acuerdo triste y vergonzoso en el que reparte nuestro territorio. Y lo más doloroso es que hoy sigue dando apoyo a Marruecos. No puede ser que España siga apoyando a un país que maltrata y tortura sistemáticamente al pueblo saharaui.

¿La comunidad internacional está haciendo lo suficiente para poner fin al longevo conflicto?

La comunidad internacional no ha respondido como tiene que responder a nuestra causa, pero vemos que la justicia europea y la de otros países sí está respondiendo mediante sentencias claras.

¿Ha estado la ONU a la altura?

La ONU no ha hecho lo que tiene que hacer. La misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental es la única en el mundo que no protege los derechos humanos. No sabemos por qué está ahí, no está llevando a cabo ninguna actividad en el territorio. Los funcionarios de la ONU están en el Sáhara tomando el sol, no están haciendo nada más. La ONU entró en el territorio en 1991 con la idea de organizar un referéndum de autodeterminación y hasta hoy no ha conseguido organizarlo.

¿El conflicto tiene solución?

Nosotros lo tenemos claro. El pueblo saharaui va a conseguir la independencia y su territorio. Y esto va a llegar antes o después.

¿Canarias es un territorio solidario con el pueblo saharaui?

El pueblo canario siempre ha sido muy solidario con la causa saharaui. La del Sáhara Occidental ha estado presente siempre, no solo en las asociaciones, sino también en las instituciones cuestión canarias que siempre han demostrado su solidaridad con el pueblo saharaui y su apoyo a la causa. No solo se reciben en las Islas a los niños de los campamentos en vacaciones de verano, recibimos apoyo humanitario desde las instituciones y del pueblo canarios. Somos vecinos y compartimos mucha cultura, el Archipiélago es un pueblo hermano.

¿Considera que España ha gestionado correctamente la oleada de inmigración hacia Canarias de los últimos dos años?

El tema de la migración es algo preocupante y lo peor de todo es que no se respetan los derechos de las personas. España no respeta los derechos fundamentales de las personas migrantes. No puede ser que millas de personas hayan estado semanas encerradas en esos centros y campamentos donde no se aseguraba el respeto a los derechos fundamentales básicos. Los seres humanos no pueden vivir en estas condiciones, todos vimos el estado en el que se encuentra los centros de acogida del Archipiélago. Además, en España tenemos millas de personas durmiendo en la calle porque no tienen un lugar digno en donde vivir. España nunca ha sido capaz de gestionar correctamente el tema de la migración.