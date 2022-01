El volcán palmero protagoniza la portada del ‘National Geographic’

Arturo Rodríguez, fotógrafo palmero, nunca imaginó que el trabajo que marcaría su vida estaría a tan solo 40 kilómetros de la casa de su madre, en la zona del volcán de Cumbre Vieja. Y es que una de sus instantáneas abre el primer número del año del National Geographic el magacín de fama internacional. La imagen de portada, de dos efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con sus trajes de vulcanonautas muestreando con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el volcán de La Palma, ilustra el reportaje fotográfico e informativo principal del número de enero, bajo el título: El pulso del volcán. Un artículo de 26 páginas en el que participa además otro fotógrafo palmero, Saul Santos.

Rodríguez lleva más de 27 años dedicándose a la fotografía y desde pequeño soñaba con que alguna de sus creaciones ocupara el famosos recuadro amarillo de la portada del National Geographic, ya que fue esta publicación la que lo impulsó hacia la profesión. «He cumplido el sueño de mi vida, con mi trabajo siempre he intentado seguir la filosofía de la revista», explica el artista que lleva trabajando con ellos desde marzo de 2021. Fueron precisamente sus jefes en EEUU los que se adelantaron a los acontecimientos cuando llamaron a Rodríguez para decirle que se fuera de inmediato a La Palma porque «en menos de 24 horas explotaba el volcán». Y así ocurrió.

De los 85 días que duró la erupción en la isla canaria, Rodríguez solo faltó dos al trabajo.

El fotógrafo cuenta con un arsenal de imágenes que documentan todo el proceso, desde el primer día hasta el último. Y entre todas, su favorita es, «sin duda» la escogida para la portada de National Geographic. «Tardé más de una semana en conseguirla, pero valió la pena porque antes de dar al disparador se produjo una circunstancia fantástica en la que se puso el sol, apareció la luna y el volcán se puso a escupir lava como un loco», describe. La imagen es tan espectacular que Rodríguez temió por si sus jefes lo acusaban de usar «photoshop».

El fotógrafo canario asegurar tener «sentimientos encontrados» con el fenómeno en La Palma, ya que a pesar de que le ha dado grandes alegrías como la de la portada, también lo ha llevado a vivir momentos muy duros junto a familiares y amigos que perdieron parte de sus vidas bajo la lava del volcán. Rodríguez tuvo que dejar la cámara a un lado en varias ocasiones para ayudar a los vecinos que desalojaban sus viviendas a contrarreloj. «Ver a mi gente sufriendo me afectó a la concentración y no pude evitar dejar el trabajo en un segundo plano para ayudar a quien me necesitaba», explica el palmero, quien reconoce que todos los profesionales que trabajaron en la gestión de la crisis volcánica lo hicieron de forma «impecable».

La única «pega» que pone Rodríguez es la «censura» que sufrieron muchos de sus compañeros de profesión al no poder acceder a las zonas afectadas por el volcán a pesar de contar con el equipamiento necesario de protección. «Ha habido una nefasta gestión política de los medios de comunicación, la cobertura para muchos fue prácticamente imposible», denuncia. Al ser un medio de divulgación científica, los trabajadores de National Geographic lo tuvieron más fácil para lograr acceder a todos los rincones, por lo que Rodríguez logró fotografías que han viajado por todo el mundo a través de distintos medios internacionales.

Actualmente la revista se distribuye mensualmente en más de 30 lenguas en todo el mundo. Su tirada se acerca a los 25 millones de ejemplares, entre los que hay unos 15 millones entregados directamente en hogares cada mes. El magacín cuenta con más de 1,6 millones de lectores en España.

¿Y cuál es el siguiente reto del fotógrafo canario? «Terminar mis días viviendo de esto», es el único objetivo del fotógrafo, quien ya en 2007 fue galardonado con el segundo premio del World Press Photo Internacional con una imagen sobre la crisis migratoria.

Rodríguez no adelanta cuáles son sus futuros proyectos, solo asegura que ya está preparando una gran exposición para el primer aniversario de la erupción en la Isla Bonita.