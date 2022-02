Podemos evita la guerra con Rodríguez pero insiste en ocupar ya su escaño

Siguen in crescendo’ el malestar y la preocupación en Unidas Podemos en el Congreso por la persistencia de sus compañeros de Canarias en mantener vacío el escaño que perteneció hasta octubre pasado a Alberto Rodríguez, mientras asumen con sorpresa la campaña de ataques que les está dedicando su ex diputado al considerar que le están convirtiendo en “víctima” y que no están acompañándolo en su lucha por recuperar el acta de diputado. La formación morada está tratando por todos los medios de convencer a la dirección del partido en las Islas y a la propia candidata para la que la Junta Electoral Central (JEC) ha emitido el nuevo acta parlamentaria, Patricia Mesa, número tres de la lista por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones pasadas, que despejen las dudas sobre la sustitución de Rodríguez, pero al mismo tiempo tratan de aparentar que “respetan” los tiempos que se quieran dar para llevar a cabo ese proceso.

Temen en realidad que Podemos Canarias haya decidido ya no ocupar el escaño hasta que concluyan los procesos judiciales emprendidos por Rodríguez para intentar recuperar el escaño, de muy improbable resolución en esta legislatura, con el riesgo que ello supone para la mayoría parlamentaria de la que dispone el Gobierno en la Cámara, y para sacar adelante votaciones ajustadas que se puedan ir dando en el futuro como la del pasado día 3 en la que el Ejecutivo de coalición salvó el decreto ley de reforma laboral por el error en el voto de un diputado del PP. Pese a las duras críticas en los últimos días de Rodríguez a sus antiguos compañeros de partido, del que se dio de baja al día siguiente de perder su acta parlamentaria, la dirección del grupo parlamentario está evitando responder a las mismas y entrar en guerra abierta con él. Es la actitud que adoptó esta mañana el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, y la que mantienen también los portavoces oficiales del partido. Combinan en todo caso este posicionamiento con la presión para tratar de agilizar la sustitución, de momento sin éxito. Echenique afirmó ayer que “nosotros estamos haciendo lo que podemos para reponer ese escaño, pero respetando los tiempos de Podemos en Canarias, que están tocados y necesitan seguir sus tiempos”, manifestando además su “apoyo a la estrategia jurídica” de Rodríguez. “Si en este momento falta un escaño, no es por culpa de Unidas Podemos” Pablo Echenique - Portavoz de Unidas Podemos en el Congreso “Si en este momento falta un escaño, no es por culpa de Unidas Podemos”, recordó el portavoz del grupo parlamentario, quien insiste en que su formación ha hecho lo que ha “podido para evitar esa situación”. Para tratar de sumarse a los argumentos del ex diputado tinerfeño sobre las causas de la pérdida del escaño, Echenique culpó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que firmó la sentencia de inhabilitación por golpear a un policía en 2014, de “arrebatarle el acta después de una sentencia injusta y sin pruebas”. Sin embargo, son muchos otros los dirigentes de Podemos que están reclamando la sustitución inmediata de Rodríguez, incluida la propia líder del partido y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. También lo ha hecho el secretario de Estado para la Agenda 2030 y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, quien insistiendo en el apoyo a la “batalla jurídica” de Rodríguez ha expresado la “necesidad” de que la formación recupere ya ese escaño con el que no cuenta ahora. Incluso ha apelado a la JEC para que “tenga una posición proactiva” y que “requiera” a las candidatas que optan a la sustitución a que “tomen posesión del escaño”. Fuentes de la JEC señalan en este sentido que la petición de Santiago no tienen ninguna virtualidad y que la administración electoral ya ha intervenido en lo único que puede hacerlo, emitir un nuevo acta para la tercera candidata en la lista afectada, Patricia Mesa, tras la renuncia formal hace dos meses de la número dos, Fátima González. Solo tras un pronunciamiento oficial de Mesa aceptando o rechazando ocupar el escaño, la JEC actuaría para convocarla a la entrega de documentación y toma de posesión, o emitiendo un nuevo acta para la siguiente de la lista, María del Cristo González. En todo caso, las declaraciones del portavoz adjunto de Unidas Podemos fueron las que provocaron las arremetidas de Rodríguez hacia sus ex compañeros, publicando en su red social Twitch de "atacar y presionar a la víctima en vez de a los verdugos”, en referencia a Batet, el PSOE y el juez Marchena, y de ratificarse en su salida de la formación morada porque “no tengo razones para seguir” a juzgar por los sucedido desde que fue desposeído de su escaño, meses en los que, asegura, su ex partido “ha perdido los valores y la ética que tanto defienden en la calle cuando llegan a la alta política”.