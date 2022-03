La gasolina sube en Canarias un 3,7% desde la invasión y un 34% en un año

El temor a un embargo de petróleo por parte de Estados Unidos provocó que ayer se desbocaran los precios del petróleo y el gas. El precio del crudo, según el barril Brent, alcanzó ayer los 123,77 dólares, un 5% más que la jornada anterior; mientras el gas, según el TTF holandés, se disparó más de un 60% hasta alcanzar un máximo de 345 euros. Mientras, en Canarias, llenar el depósito es un 3,7% más caro desde la invasión de Ucrania y más de un 34% desde que hace un año comenzara la crisis entre Kiev y Moscú.

El anuncio del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, del inicio de las discusiones con la Unión Europea y el resto de aliados sobre la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso disparó los mercados de petróleo y gas, llevando el precio del barril para entregar en mayo en el mercado de futuros de Londres a rozar los 140 dólares, cerca del récord del 11 de julio de 2008.

Este es el último acontecimiento en la guerra energética paralela que se vive desde la invasión de Ucrania y que ha disparado los precios de las materias primas energéticas sin aparente final. El 23 de febrero, un día antes de la invasión de Vladímir Putin en Ucrania, el precio del petróleo era de 97,89 euros y el del gas de 88,3 euros. Es decir, ambas materias primas se han disparado más de un 40% y un 260%. Esta escalada de precios envuelve al mundo en una senda inflacionista que tiene como primer indicador el alza del precio de los carburantes y de la electricidad. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, desde que se inicio el conflicto, el precio de la gasolina ha pasado de media desde los 1,589 euros por litro del 23 de febrero a los 1,698 euros de este domingo. En el caso del diésel, ha pasado de los 1,179 euros a los 1,608.

Canarias no es una excepción. La crisis ruso-ucraniana tiene consecuencias directas en las gasolineras de las Islas. O más bien en los bolsillos de quienes van a llenar el depósito. Repostar en las estaciones de servicio del Archipiélago es ahora un 3,7% más caro que antes del 24 de febrero, el día en que las tropas de Rusia cruzaron la frontera con Ucrania. Una sensible subida en apenas un par de semanas que, sin embargo, no refleja del todo el verdadero impacto del conflicto en el mercado global de los hidrocarburos. Para ello hay que echar la vista algo más atrás, en concreto hasta el 3 de marzo de 2021, el día en que estalla la crisis entre Kiev y Moscú que ha desembocado en la invasión. Desde entonces los precios de la gasolina se han incrementado en Canarias un 31,4% de media.

El pasado 23 de febrero, un día antes de que Vladímir Putin materializara su amenaza de invadir Ucrania, el litro de gasolina 98 costaba en las gasolineras de la región una media de 1,359 euros. Ayer costaba 1,404 euros, un 3,3% más. El litro de la de 95 octanos salía ayer por 1,285 euros, un 3,9% más; y el de gasoil, por 1,343 euros, un 3,8% de incremento. La subida media es de un 3,7%.

Pero la crisis ruso-ucraniana comienza en realidad el 3 de marzo del año pasado, cuando Moscú reunió por primera vez alrededor de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania. Desde ese momento, la gasolina de 98 octanos se ha encarecido en Canarias una media de un 27,6%. La de 95 ha subido un 34,7%, y el diésel o gasoil, un 31,8%. El incremento medio de los precios es de un 31,4% desde que hace un año Moscú empezara a hostigar a Ucrania.