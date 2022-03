La oposición pide en el Senado que la cumbre de La Palma aborde el reparto de los menores

La mayoría de los grupos parlamentarios del Senado reclamaron hoy que la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma el domingo aborde la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan en patera a las costas canarias, y que se articule un sistema de solidaridad territorial para el reparto de los casi 3.000 que en estos momentos colapsan el sistema de acogida de Canarias. Fue una petición casi unánime de los grupos de la cámara, aunque no se llegó a aprobar esta medida contenida en una moción del PP sobre el fenómeno migratorio porque la propuesta fue rechazada por amplia mayoría por otros aspectos del texto popular.

La moción fue presentada por el senador autonómico canario del PP, Asier Antona, y cuyo primer punto reclamaba la devolución inmediata de los migrantes que llegan a Canarias, algo que la mayoría de los demás portavoces consideraron una “devolución en caliente” que de facto no contempla la normativa sobre inmigración. Aunque la moción popular contenía otro punto sobre menores migrantes no acompañados, algunos portavoces entendían que el referido a las devoluciones inmediatas “de todos los migrantes que entren en España por vías no habilitadas y se encuentren en situación irregular”, no discriminaba entre adultos y menores y que se podría entender como de aplicación universal.

En realidad, la propuesta del PP sobre los menores migrantes no acompañados reclamaba que se acometan “los cambios normativos necesarios para que sean devueltos a sus padres”, eso sí, “siempre que estén perfectamente identificados en su país de origen y que puedan volver con todas las garantías para su atención”. Estas dos medidas fueron criticadas por casi todos los grupos parlamentarios, que acusaron a los populares de asumir el discurso de Vox en materia de inmigración. “Son propuestas de la ultraderecha que no esperaba en el PP”, denunció el senador de ASG, Fabián Chinea. “Compartimos algunos de los criterios y propuestas de la moción, pero no podemos apoyar que en su primer punto se hable de las devoluciones en caliente”, anunció por su lado el senador de CC, Fernando Clavijo, mientras uno de los portavoces del PSOE, Manuel Fajardo, senador por Lanzarote, criticó “la compañía de algunos partidos por su cercanía con la ultraderecha”, en referencia al PP y a Vox.

En todo caso, la moción de Antona sólo logró el apoyo de su propio grupo parlamentario y el de Vox y el del senador de Cs, que había logrado introducir una enmienda para que el reparto de los menores que actualmente hay en Canarias entre las diferentes comunidades autónomas sea supervisado por el Fiscal del Menor.

Todos los grupos se refirieron como uno de los grandes temas de debate en relación con la crisis migratoria a la situación de los centros de acogida de Canarias y la necesidad de acordar un sistema de solidaridad interterritorial, aunque no todos utilizaron el término “reparto” o “distribución”. Incluso Fajardo expresó el apoyo del PSOE a esa “solidaridad” con Canarias, pero evitó respaldar que esta cuestión tenga que abordarse en la cumbre de presidentes de La Palma. La moción del PP reclamaba al respecto que en esa reunión debía abordarse el problema, que “haya corresponsabilidad”, y que el Gobierno central “marque criterios aprovechando que están presentes todos los presidentes autonómicos”.

El propio Antona señaló que “la situación de los menores no acompañados hay que afrontarlo no mirando para otro lado ni desatendiéndose porque ya el Gobierno de Canarias ha denunciado que el sistema está colapsado”, asegurando que el Gobierno no ha respondido “al SOS” del Ejecutivo regional y reclamando “solidaridad y corresponsabilidad por parte de todos los territorios”. Antona criticó también el hecho de que al propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, “nadie le haya escuchado nunca ni una palabra sobre la mayor crisis humanitaria que se vive en España”. Acusó al Ejecutivo de no tener una posición unánime sobre cómo afrontar la política migratoria, y reclamaba en su moción “política humanitaria, política de control de fronteras y política diplomática”.

Medidas transversales

Fernando Clavijo, por su parte, denunció, como también había hecho Antona, la paralización durante meses por parte del PSOE de la ponencia sobre el fenómeno migratorio que se creó en el Senado, que finalmente se va a reabrir mañana, y de la que espera que los grupos se pongan de acuerdo para una serie de medidas eficaces, pero insistió en sus críticas hacia “un Gobierno nos ha dejado solos y ha decidido que la frontera sur de Europa sean nuestra islas”, así como a una “Europa le da la espalda a la crisis migratoria de Canarias y mira para otro lado”.

Fabián Chinea pidió un pacto de Estado y abundó en la necesidad de que en España se aborde el fenómeno de la inmigración con “medidas transversales”, y de que la cumbre de La Palma aborde la cuestión, en particular la situación de los menores no acompañados que acoge Canarias. Criticó la moción del PP porque consideró que “no son soluciones para las personas que viven este drama”, así como el hecho de que “no existe la misma sensibilidad y la misma humanidad con los migrantes africanos que llegan a Canarias que con los refugiados de Ucrania” por la invasión rusa.

El socialista Manuel Fajardo resaltó que el PP desmanteló los centro de acogida de migrantes durante el anterior gobierno y acusó al PP de “bajo un supuesto manto humanitario lo que hacen es enarbolar la bandera del orden público como si hubiera una pretendida inseguridad colectiva, ofertando soluciones simples a problemas complejos”, arremetiendo después contra el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, “por haber propuesta que lo que se debe hacer con los migrantes es enviarlos en avión a la Península, abandonándolos a su suerte”.