No habrá bajada de impuestos ni ampliación de la RIC para todo 2022

No habrá bajada de impuestos. Ni por el covid ni por los efectos económicos en las Islas de la invasión de Ucrania por Rusia. El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Antonio Olivera, afirmó ayer tajante que Canarias no contempla una bajada de impuestos como respuesta al encarecimiento de algunas materias primas, como los cereales, el gas o el petróleo, provocada por la guerra de Ucrania, porque eso supondría «descapitalizar» el sector público en un momento en el que «debe dar respuestas a las necesidades que se generan». «Si reducimos impuestos, lo que ocurre es que se estimula la demanda y se genera una mayor inflación porque la oferta está limitada y tensionada. Una bajada de impuestos no sirve para hacer frente a esta situación», sentenció. «Bajar impuestos es una mala idea desde la macroeconomía más básica para hacer frente a una crisis de este tipo», reflexionó Olivera.

Reserva para Inversiones Olivera despejó además dudas sobre la demanda de economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF para que las dotaciones de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) de 2017 se puedan materializar en todo el año 2022 -el plazo acababa el 31 de diciembre de 2021-. Insistió que en que, pese a que el Gobierno de Canarias lo ha intentado, el Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero les dijo cuando negociaron la ampliación del plazo de la RIC de 2016 a 2021 que era una medida «excepcional» por la crisis derivada de la pandemia y expuso que este año no se dan las mismas condiciones. Así que no se ampliará a todo el año. No obstante, se mostró confiado en que la Dirección General de Tributos conteste favorablemente a la consulta para que la RIC, al igual que otras ayudas fiscales de España, pueda extenderse hasta el 19 de marzo de este mes.