El portavoz del grupo Nacionalista en el Parlamento canario (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán, ha acusado este martes al presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), de no aceptar propuestas y de querer que la oposición sea "sumisa", como, a su juicio, es él con el Gobierno central.

Barragán ha comenzado su intervención en el debate sobre el estado de la Nacionalidad con la frase: "Yo estoy seguro de que en el próximo debate del estado de la nacionalidad vamos a estar muchísimo mejor que hoy, estoy convencido de ello", que Ángel Víctor Torres pronunció en este mismo debate hace un año.

Coalición Canaria supone que han vuelto a fallar las previsiones del presidente, ha señalado José Miguel Barragán, quien ha reconocido que no todo es responsabilidad Torres, pero ha recordado que "antes de la guerra en Ucrania, antes del volcán, antes de la pandemia, ya le faltaba gestión, le faltaba trabajo en equipo y le sobraba incapacidad para hacer frente a problemas sobrevenidos".

El portavoz del grupo Nacionalista ha insistido en que el riesgo de pobreza crece por encima del 4%, las consecuencias de la pandemia, la falta de materias primas y la incontrolable inflación agravada por la guerra ponen en jaque a los sectores productivos y empeoran las expectativas de solución de los problemas sociales.

Esto, ha añadido, "es lo que está pasando y nos volvemos a encontrar con un presidente que vuelve a cometer el error de, por un lado, atribuirse más méritos que los que les corresponden y por otro, esconder la cabeza en aquellas responsabilidades que no asume o que asume insuficientemente".

A juicio de José Miguel Barragán, poco ha cambiado la manera de Ángel Víctor Torres su manera de hacer las cosas, "desde hace dos semanas, desde hace dos meses, desde hace más de dos años", y ha subrayado que el presidente ha abordado los principales temas que afectan a Canarias, "pero realmente no desde la perspectiva correcta y como si fuera otro el que tuviera que tomar las decisiones".

Barragán ha advertido a Torres de que es "muy previsible" y ha indicado que cuando se habla del futuro de Canarias con todas las dificultades que se avecinan el presidente "se centra en vender datos y cifras que la mayoría no corresponden con su gestión y vencer esperanzas que no sabe, ni sabemos si se pueden alcanzar".

El diputado nacionalista ha subrayado que "claro" que hubiera ido mejor sin pandemia, sin guerra y sin volcán, pero eso "de nada sirve ya", y ha criticado que con el repetido "ya no puedo hacer nada más" o el "no tengo competencias", o el "voy a esperar a ver qué hace Madrid" que dice el presidente de Canarias "no vamos a ningún sitio".

El portavoz nacionalista ha aseverado que se trata de una crítica constructiva, pero, a su juicio, el presidente es "mal encajador y le molesta que otros le hagan propuestas", y ha apuntado que en la actualidad se desacredita a quien disiente de la opinión gubernamental.

"Y disentir no nos hace traidores, al contrario, nos acerca a la realidad que no ven o no quieren ver", ha apostillado José Miguel Barragán, quien ha acusado al presidente de pretender que la oposición sea sumisa y calle, pero "no, señor Torres. Eso ya lo hace usted muy bien con Madrid".

Barragán ha manifestado que desde su grupo han advertido desde hace dos años, desde la irrupción de la pandemia, que el discurso de Ángel Víctor Torres "debería inclinarse a la prudencia a la que nos obliga un mundo cambiante, una nueva era en la que la incertidumbre marca nuestras vidas, y con la que, a pesar de todo, tenemos que encontrar las oportunidades para seguir adelante".

Pero no ha sido así y, según Barragán, el residente ha seguido "erre que erre" y se "ha empeñado en dibujar una realidad que no es y recular luego. Hasta hace pocas semanas hablaba de la espectacular recuperación que iba a experimentar Canarias y ya había un clima prebélico en Ucrania".

Ha preguntado a Torres si de verdad cree que "todo pasará" y todo volverá a ser como antes, y ha afirmado que de ser así al presidente le falta "conocimiento y asesoramiento, y le sobra ingenuidad".

Barragán ha reclamado a Torres que defienda a Canarias en esta situación tan complicada, que pelee por sus derechos sin importarle lo que diga su partido en Madrid, cuando "ellos son los que le dan un premio, mientras pisotean nuestros derechos: retrasando ayudas o vulnerando nuestro fuero".

Ha abundado en que Ángel Víctor Torres "sigue siendo un presidente sumiso a las decisiones de Madrid. Se ha preocupado más por ser el hombre de Pedro Sánchez en Canarias que en el presidente de ocho islas que necesitan de su empuje y firmeza para no caer".

También se ha referido a los datos del empleo, que han mejorado pero ha preguntado si se están creando empleos de calidad, "como presumen", y ha cuestionado si está equivocado el presidente o el informe FOESSA de Cáritas, o tal vez Cruz Roja.

Además, ha declarado que los ERTE han cumplido su objetivo, pero sigue preocupando qué pasa con los trabajadores que siguen en esa situación sin seguridad que puedan recuperar sus empleos, y se ha mostrado preocupado porque la cifra de productividad laboral ha caído en un 6,5 %, con un crecimiento del 13 % y un PIB del 6 %.

En la actual situación, en palabras de Barragán, el Gobierno canario tendría que estar planteando en el Parlamento acciones económicas extraordinarias, acciones complementarias para luchar contra la pobreza, pero "nos encontramos con la nada, porque ni escucha ni quiere ver".

Ha denunciado que tampoco el Ingreso Mínimo Vital ni las pensiones no contributivas se han subido como se comprometieron a hacer, y ha reiterado que el saldo del Ejecutivo canario es el de incompetencia, y ha insistido en que use la capacidad que tiene su gobierno, porque "con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo vuelve a golpear a las familias con menos ingresos de forma más dura".

En inmigración ha dicho que lo que se ha visto es que no hay medidas contundentes para abordar la migración irregular, y ha recordado que durante el pasado año murieron en el mar más de 4.000 personas "y aquí seguimos esperando por el Estado y por el Gobierno para dar una solución a largo plazo que no llega".

De la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica ha señalado que la gestión del gobierno canario transmite "desbordamiento, incapacidad y falta de agilidad" y se está dejando a la "gente atrás, sin casa, sin trabajo, porque los gobiernos, sus gobiernos, no son capaces o no quieren compensar lo que la gente ha perdido realmente".

Ha afirmado que todavía no hay datos oficiales de la valoración de los daños en La Palma que, según lo evaluado por el Coalición Canaria estaría en torno a los 3.000 millones de euros, el 0,6 por ciento del presupuesto de España.