Coalición Canaria ha denunciado este lunes la inacción del Gobierno de España y del Ejecutivo autonómico para ayudar a las familias que han perdido sus viviendas y a los empresarios y agricultores cuyas propiedades y negocios quedaron arrasados por la erupción de La Palma.

El senador Fernando Clavijo aseguró que ambas administraciones no han informado a CC del coste real de daños que se ha registrado por la mencionada emergencia en diferentes ámbitos, tanto en infraestructuras públicas como en bienes de familias y sociedades mercantiles. “Y no será por que no se les ha solicitado”, apuntó. Clavijo ofreció en la mañana de este lunes una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias, en la que estuvo acompañado por la portavoz de CC en el Cabildo palmero, Nieves Lady Barreto, y por el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez.

Una de las demandas de esta formación política consiste en que los tres municipios del Valle de Aridane (Los Llanos, Tazacorte y El Paso) sean compensados con el 100 por ciento de los gastos que han tenido a raíz de la erupción. Clavijo lamentó que ahora solo se habla de abonarles a los consistorios el 50 por ciento de esas cifras. Sergio Rodríguez habla de que su ayuntamiento ha gastado desde el 19 de septiembre unos 30 millones de euros, mientras que su presupuesto anual asciende a nueve. Y, según Clavijo, dichas corporaciones locales, hasta ahora, “no han recibido ni un duro”.

El expresidente de Canarias demandó la creación de un consorcio específico para afrontar la reconstrucción de la zona afectada directamente por la lava del volcán. Según Clavijo, con la existencia de ese organismo se evitarían los contratiempos que puedan surgir si hubiesen cambios en los gobiernos a nivel estatal o autonómico. Además, está convencido de que tal entidad contribuirá a agilizar el proceso, en la medida que estará dedicado a tiempo complejo al proyecto de recuperación socioeconómica del Valle de Aridane y de la Isla en su conjunto.

En su intervención, Clavijo lamentó que el actual presidente del Archipiélago, Ángel Víctor Torres, anunciara en el congreso insular del PSOE en La Palma las medidas que el Consejo de Ministros prevé aprobar en estos días. A juicio del líder de CC, “ellos sí hacen política” con las necesidades de la población y los empresarios afectados por la erupción. Y calificó de “mucha gravedad” tal comportamiento.

"Ni una sola vivienda"

El alcalde de El Paso lamentó que, hasta el momento, “no se ha entregado ni una sola vivienda definitiva” a las familias afectadas, puesto que solo se han dado casas provisionales, mientras que algunas familias han optado por comprarse sus viviendas con el dinero del Consorcio de Seguros y otras, con esos mismos recursos, han adquirido suelo en el que se hacen sus domicilios.

Lamentó que ni el presidente canario ni el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, han definido con claridad cuáles van a ser las zonas de protección en la superficie cubierta por la lava. Rodríguez recordó que en ese ámbito no solo existían cuartos de aperos, sino también villas turísticas. “Los ciudadanos no lo demandan continuamente y no sabemos qué va a pasar con ese suelo y esas villas”, indicó.

Respecto a las 573 familias que perdieron su vivienda habitual, el Gobierno del Estado se comprometió a pagar a cada una 60.000 euros, mientras que el Ejecutivo autónomo anunció otros 30.000 para dichos afectados. En opinión de CC, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe aumentar a 100.000 euros las compensaciones por la pérdida de vivienda habitual, mientras que el Gobierno canario debe abonar lo antes posible esos 30.000 euros a los damnificados en ese ámbito.

Según Nieves Lady Barreto, si se tiene en cuenta la reivindicación de Coalición Canaria, la administración estatal deberá aportar, en total, 57.300.000 euros, mientras que el Ejecutivo canario tendrá que abonar otros 17 millones. La portavoz de CC en el Cabildo de La Palma, aclaró que esas cantidades son muy elevadas para dicha Isla, pero resultan muy pequeñas para los presupuestos que manejan ambas instituciones cada año.