Albares dice que el acuerdo con Marruecos ha reducido un 45% la llegada de migrantes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este martes con énfasis el reciente acuerdo entre España y Marruecos a raíz del giro español sobre el conflicto del Sáhara Occidental y afirmó que Canarias se está ya beneficiando de los resultados de la nueva cooperación entre ambos países, especialmente en materia migratoria porque, aseguró, en el tiempo transcurrido desde entonces ya se ha reducido en un 45% la llegada irregular de personas a las costas del Archipiélago.

Albares, que avanzó que visitará Canarias a lo largo del mes de mayo, insistió en que “el hecho de que España tenga un diálogo franco y sincero con Marruecos solo puede ser beneficioso para Canarias, uno de esos territorios españoles que no tienen nada que ganar con que ambos países estuvieran desconectados y no tuvieran diálogo”. “Canarias, igual que Ceuta, Melilla y Andalucía, solo pueden beneficiarse de que España y Marruecos hayan recuperado ese diálogo”, insistió.

Las cuentas del ministro, sin embargo, no cuadran con los registros ni sirven para establecer la conclusión de que tras el nuevo estatus de las relaciones hispano-marroquíes ha disminuido el flujo de pateras. La quincena más tranquila de este año fue la primera de marzo, antes de que Rabat recibiera la misiva firmada por Sánchez; solo llegaron 56 migrantes en esas dos semanas. Sin embargo, en la segunda, tras la recepción de esa carta, arribaron 349. Entrados en abril, Canarias recibió en la primera mitad de este mes a 488 personas. Es decir, el volumen de llegadas sigue creciendo.

Las Islas recibieron en la primera mitad de este mes a 488 migrantes

El titular de Exteriores respondía en el Senado a sendas preguntas de los senadores canarios Asier Antona (PP) y Fabián Chinea (ASG) en las que reclamaban explicaciones sobre el contenido de los acuerdos entre ambos países y la repercusión en relación con el Archipiélago, y reclamando garantías sobre determinados aspectos relacionados con la delimitación de los espacios marítimos frente a las Islas, o en la vigilancia sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por Rabat en las aguas marroquíes frente a Lanzarote y Fuerteventura. Antona reclamaba también una explicación sobre el cambio de posición de España sobre el conflicto del Sáhara al apoyar ahora la propuesta marroquí para una autonomía del territorio renunciando al referéndum de autodeterminación.

En materia migratoria, Antona rechazó que el acuerdo estuviera dando resultados, tal como señalaba el ministro, asegurando que la llegada de personas migrantes se había incrementado en un 60% durante el primer trimestre. Albares no negó el dato aportado por el senador del PP, pero dio la vuelta al argumento asegurando precisamente que ese dato trimestral comparado con el que él aportaba del último mes demostraba precisamente que ya hay un mayor control de la salida de pateras por parte del gobierno marroquí.

Ello pese al hecho, que le recordó Antona, de que este martes fueron localizadas tres pateras de Gran Canaria. Pudo constatarse el fallecimiento de una de las ocupantes, mientras los equipos de rescate buscan a 24 desaparecidos. “Usted coge todo trimestre, cuando España y Marruecos no tenían un diálogo, y eso demuestra lo beneficioso que es el acuerdo para Canarias”, sostuvo el ministro.

Canarias está plenamente asociada al grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos

En relación con las prospecciones de hidrocarburos anunciadas por Marruecos , Albares trató de ser contundente en dos aclaraciones: todas las que se están haciendo o se han anunciado se realizan en aguas de soberanía marroquí, y el ministerio vigila su posible afectación medioambiental. “Todas la inquietudes de Canarias se van a tratar en el grupo bilateral sobre espacios marítimos, la delimitación marítima, pero también la prospección de hidrocarburos, que yo monitoreo permanentemente para que no tenga ningún menoscabo para el medio ambiente de Canarias y asegurarnos como hasta ahora es el caso de toda la información que yo tengo que están en aguas marroquíes”, recalcó.

Albares confirmó que “Canarias estará plenamente asociada” al grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos, al tiempo que destacó la importancia de este paso dado entre España y Marruecos tras quince años de bloqueo de esa negociación. “La delimitación de las fronteras marítimas es competencia exclusiva del Estado y se negocia gobierno a gobierno, pero el Gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para que Canarias esté ahí y esté plenamente asociada”, resaltó en respuesta a la garantía que le reclamó Fabián Chinea. El ministro destacó que “vamos a hacer todo lo posible para que se delimite mediante un acuerdo entre España y Marruecos dentro del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, para que de una vez por todas eso quede delimitado y ese espacio marítimo sea un espacio conjunto entre Canarias y Marruecos y no un espacio de confrontación”.

Reproches del PP

En relación con la posición española sobre el Sáhara Occidental, Albares reiteró que la apuesta del Gobierno por la propuesta autonomista para el territorio como “la base más seria, realista y creíble para la resolución” del conflicto “es que en el marco de Naciones Unidas, alcanzar una solución mutuamente aceptable y estar detrás de ella, y del enviado personal del secretario de la ONU, Steffan de Mistura, con un único objetivo, desencallar un conflicto que dura casi medio siglo”. “Yo creo que nadie en este hemiciclo quiere que llegue al siglo, pero si no hacemos algo, el conflicto puede llegar al siglo”.

A este respecto, el senador Asier Antona le había reprochado que el Gobierno tomara “una decisión unilateral de espaldas al Congreso, indignando a todos los grupos incluidos a sus socios de gobierno”, asegurando además que Marruecos incumplía el acuerdo sobre garantías de estabilidad territorial “porque el primer ministro marroquí ha manifestado en reiteradas ocasiones que después de resolver el problema del Sáhara Occidental vienen Ceuta y Melilla”. El ministro negó sin embargo que el actual jefe de Gobierno de Marruecos, Aziz Ajanuch, hubiera realizado declaraciones de ese tenor, asegurando que quien sí las había hecho fue justamente quien ocupaba ese cargo en los años del Gobierno del PP sin que éste “dijera absolutamente nada”.

“No me fío absolutamente nada de lo que usted ha dicho. Me quedo intranquilo de que está usted al frente del ministerio, porque en materia migratoria usted no ha movido ni un dedo”, le reprochó Antona al ministro. El senador popular recordó el posicionamiento del Parlamento marroquí sobre la mediana marítima con Canarias “diciendo que esa mediana hay que revisarla y hay la tentación de la invasión de esa mediana, y no he escuchado tranquilidad alguna por parte de Marruecos para que eso no se produzca”. Pero Albares rechazó esta lectura del senador en relación con el nuevo acuerdo entre ambos países. “No me puedo imaginar que siendo senador por Canarias no crea que un acuerdo entre España y Marruecos no sea bueno para Canarias. Si es usted senador por Canarias debería aplaudir este acuerdo si lo que quiere es el beneficio para Canarias”, concluyó el ministro.