El presidente español, Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote desde el pasado 3 de agosto, y su homólogo canario, Ángel Víctor Torres, se reúnen este lunes en el Cabildo de Lanzarote con la vista puesta en los comicios autonómicos del año que viene después de la crisis abierta en el cuatripartito que gobierna el Archipiélago (PSOE, NC, Podemos y ASG) a raíz de la medida anunciada por el jefe del Ejecutivo en el Debate del Estado de la Nación del pasado mes de julio en relación a la gratuidad en la Península de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por Renfe para el período comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de este año. En el caso de Mallorca el tren y el metro serán gratis.

Sánchez ha llegado al Cabildo de Lanzarote pasadas las doce del mediodía. Allí lo esperaban Torres, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la presidenta insular, Dolores Corujo.

Los partidos que apoyan al socialista Torres consideran un agravio comparativo que Canarias no cuente con la subvención del 100% para el transporte en guagua, ya que el aumento del descuento anunciado para Canarias del 30 al 50% no es equiparable al servicio gratuito que se aplicará en la Península y exigen el mismo descuento para el transporte colectivo terrestre en las Islas. Entienden que no se ha tenido en cuenta la singularidad de territorio ultraperiférico que tiene el archipiélago.

El secretario general de CC y senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, y el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, consideran fundamental que en el encuentro entre Sánchez y Torres se aborden, además de la subvención del 100% para el transporte público en guagua, otros asuntos claves como la crisis migratoria, las relaciones con Marruecos, la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para resolver el "incumplimiento" del REF, el Plan de Rescate Turístico, el futuro de los ERTE o la activación de los fondos bloqueados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este 2021.

A las 13.30 horas está previsto que el presidente canario haga un balance de la reunión con Sánchez y del fin del curso político en el Archipiélago.

