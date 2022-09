Coalición Canaria exige al Gobierno del Estado que en los presupuestos generales del país para 2023 revise los costes tipo para compensar el transporte de mercancías desde la Península al Archipiélago y entre islas, puesto que la última actualización se produjo en el 2019 y en estos momentos cubre menos del 30 por ciento del gasto real. Esta situación afecta a los ciudadanos, en la medida en que se encarece la cesta de la compra, así como a empresarios ganaderos, agrícolas e industriales de las islas, que se hallan en una situación límite.

Así lo plantearon este lunes el secretario general y senador de CC, Fernando Clavijo; así como los diputados autonómicos Rosa Dávila, Narvay Quintero y Pablo Rodríguez. Clavijo recordó esta demanda ya la han planteado por escrito tanto al presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, como al del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

El expresidente regional explicó que esta compensación absoluta al transporte de mercancías está contemplada en el Régimen Económico y Fiscal (REF), como vía para garantizar la igualdad entre ciudadanos y empresarios de Canarias y los de la Península. En el Archipiélago el 85 por ciento de las mercancías deben ser importadas por barco, según Clavijo.

Apuntó el senador que "hoy es un problema económico", pero, si no se revisa, en el próximo año se puede convertir "en un drama y muchas empresas se quedarán por el camino, no conseguiremos ganar la lucha contra la inflación" y, desde luego, "también se verán afectadas numerosas familias que no podrán acceder a muchos productos".

"Solo le pedimos al Gobierno de Canarias que haga su trabajo, que es el que hicieron Narvay Quintero, Pablo Rodríguez y Rosa Dávila cuando formaron parte" del Ejecutivo autónomo en la legislatura pasada, dijo Clavijo, quien comentó que el Gobierno de España debe dejarse de dar titulares y comprometerse con el Archipiélago, a través de la inclusión de esta demanda de empresarios y ciudadanos en los presupuestos generales para el próximo ejercicio.

Pablo Rodríguez señaló que este "es un problema enormemente grave, (...) que afecta de manera directa a todas las familias que viven en Canarias, pues a la inflación que sufren todos los ciudadanos del Estado se le suma este incremento de los costes tipo, que encarece de manera singular la cesta de la compra y, por tanto, complica aún más llegar a final de mes".

Según Rodríguez, este no es un asunto nuevo, sino que los empresarios industriales y del sector primario llevan tiempo reclamando la actualización. Manifestó que el propio Parlamento de Canarias tomó el acuerdo de reclamar al Gobierno autónomo que pidiera al Estado la actualización de dicha compensación. Pero el diputado del Grupo Nacionalista lamentó que el Gobierno regional no ha hecho caso a tal petición. Para Rodríguez, resulta preocupante que el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres no atienda los intereses de los ciudadanos ni de los ganaderos, agricultores ni productores industriales.

En opinión de dicho parlamentario de CC, Torres prefiere ser el delegado del PSOE y Pedro Sánchez en Canarias a ser el presidente de todos los canarios y el que defienda los intereses de estos.

Narvay Quintero dijo que el sector primario lleva tres años en una crisis constante, ya no solo el por el precio de los alimentos, que se ha incrementado de una manera inasumible, sino también por la subida del precio del transporte, tanto para la importación como para la exportación. El 50 por ciento del coste de una ganadería es la alimentación, pero esta procede casi toda "de fuera" y los precios del transporte han subido el doble, según Quintero.

Como ejemplo, el diputado herreño de CC afirmó que si un contenedor para un ganadero "costaba hace tres años 1.500 euros, hoy está sobre los 3.200; esto es inasumible para el sector". Y a ese aumento del precio hay que anadirle los 2.000 euros que puede llegar a costar el transporte a islas no capitalinas. En base a los datos que posee Narvay, en estos momentos la ayuda, que debiera ser del 100 por ciento para equilibrar la producción a la de la Península, apenas llega al 26 o 27 por ciento.

Atribuyó este problema al Gobierno de España, y opina que el Ejecutivo canario ejerce de cómplice. Pero la realidad es que, cada semana, cierran granjas y aumentan los sacrificios de animales en los mataderos, en los que ya hay listas de espera. Y, a juicio de Quintero, también se aprecia un gran problema para los exportadores de tomates de las islas hacia la Península y Europa.

Rosa Dávila criticó que la diferencia entre la ayuda real al transporte desde la Península que se recibe en estos momentos con respecto a la totalidad del gasto puede llegar en algunos ámbitos al 400 por ciento, con lo cual no se está cumpliendo con lo que establece el REF. Matizó que esa diferencia puede llegar al 500% si se incluye el transporte a islas no capitalinas, o bien al 600% si se trata de productos refrigerados. Aclaró que esta compensación resulta clave para el sector industrial y ganadero. "Se nos llena la boca" al decir "que queremos tener producto local, kilómetro cero, pero resulta que el Gobierno de España, y el Gobierno de Canarias, que no se lo exige" al primero, "no están cumpliendo con nuestro Régimen Económico y Fiscal".

Lamentó que por parte de Ángel Víctor Torres "no se oye ni una sola palabra, ni una sola exigencia para cumplir con lo que legítimamente les corresponde a los empresarios y a los ciudadanos canarios". Consideró curioso que en el Gobierno de Pedro Sánchez hablen de poner tope o límite al precio de productos de consumo, pero en Canarias ni se plantean cumplir con lo establecido en el REF.

Fernando Clavijo apuntó que esta reinvindicación se realiza con tiempo suficiente para que se contemple en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Dijo que la situación en la que se hallan las empresas del sector ganadero, agrícola o pesquero es límite; "no sabemos las que se pueden quedar por el camino, en un otoño y en un invierno que se prevé muy duro". "Lo que pasa es que hay que trabajar; hay que anteponer los intereses de los ciudadanos y de Canarias a las siglas de los partidos", comentó el secretario general de CC. "Como se ha dicho aquí, Ángel Víctor Torres es el perfecto y obediente delegado de Pedro Sánchez en las islas y eso lo estamos pagando todos los canarios", apuntó.

El mayor incremento de los precios del transporte se produjo durante el año 2021, primero por la crisis de los contenedores, y ahora el aumento está relacionado con el coste de los combustibles.