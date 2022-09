Sánchez apura el calendario para lanzar la candidatura de Darias a la capital

La incógnita sobre la candidatura socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias para las elecciones municipales de mayo sigue sin despejarse al cien por cien pero cada vez parece estar mas claro que el líder del partido y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tiene decido lanzar a esa batalla a Carolina Darias, la actual ministra de Sanidad. Una de las cuestiones que tenían que aclararse en este sentido era el calendario de primarias para todas la candidaturas municipales, y la Ejecutiva Federal del partido comunicó ayer que ese proceso se retrasará en el caso del ayuntamiento capitalino para dar tiempo a Sánchez a hacer los ajustes necesarios en el Gobierno tras la salida de Darias.

No es el único caso sobre el que se especula que una candidatura municipal socialista vaya a nutrirse del Consejo de Ministros, algo que también sucede por ejemplo en el caso de Madrid, para la que suenan ministros como Felix Bolaños, ministro de la Presidencia; Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior; o Pilar Llop, ministra de Justicia, entre otros. Y esas posibles bajas en el Ejecutivo podrían ser aprovechadas por Sánchez para un ajuste de gabinete mucho más profundo con la vista puesta en la recta final de la legislatura, razón por la que está apurando al máximo el calendario para decidir las candidaturas municipales en aquellos casos en que serán ocupadas por actuales ministros o ministras.

Los socialistas dan por hecho que proclamarán candidata a la ministra sin votar

También se retrasan en todo caso en otras capitales por distintas circunstancias internas, pero en los casos de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria Sánchez quiere lanzar candidaturas potentes, en la capital del Estado para tratar de tener posibilidades de competir con el popular José Luis Martínez-Almeida, y en el de la capital gran canaria para mantener el bastón de mando en manos de Augusto Hidalgo desde 2015, y arrastrar votos para la lista del Cabildo, que encabezará precisamente el ahora alcalde de la capital grancanaria.

En concreto, la dirección federal del PSOE ha retrasado el proceso en la agrupación municipal socialista de la capital grancanaria para acogerse al segundo plazo de celebración de primarias, de forma que las candidaturas no tendrán que presentarse entre los días 19 y 20 de este mes, para la votación el 9 de octubre, sino que podrán hacerlo hasta el 22 de noviembre para que los militantes se pronuncien en votación el 11 de diciembre.

Ese retraso del calendario había sido solicitado por el PSOE capitalino a la dirección regional del partido, petición que la propia ejecutiva que preside Ángel Víctor Torres había trasladado a la federal, si bien todos estos movimientos estaban inducidos desde la calle Ferraz y desde el entorno de Pedro Sánchez para ajustar los procesos internos a los intereses del presidente en el manejo de los tiempos para realizar los correspondientes cambios en el Gobierno.

Sin contrincantes

La candidatura de Darias para tratar de suceder a Hidalgo se viene barajando desde hace varios meses. Al principio no fue bien recibida por algunos sectores del PSOE capitalino y otros ámbitos del partido en Gran Canaria, y tampoco contaba con la unanimidad en el seno de la dirección regional. Sin embargo, con el paso del tiempo y pese a que desde Madrid no se despejaba claramente la incógnita, se ha ido asumiendo esta opción como algo definitivo. No solo porque siendo una decisión de Sánchez nadie se atreve a combatirla, sino porque se reconoce que Darias sería con toda probabilidad la candidatura con más garantía de éxito. La ministra, que tampoco ha explicitado en ningún momento su posición, ha incrementado en los últimos tiempos su presencia pública en la capital.

Inmaculada Medina e Isabel Mena eran los otros dos nombres que se barajaban para el optar al cargo

Si finalmente se concreta el regreso de Darias a la política local de la capital grancanaria –ya ocupó la concejalía de Urbanismo con Jerónimo Saavedra de alcalde, el partido da por hecho que de facto se evitarán las primarias en ese ámbito y que ella será la única en presentarse, de forma que sería proclamada como candidata sin necesidad de que los militantes se pronuncien.

De hecho, aunque en los últimos meses han ido surgiendo distintos nombres como posibles candidatos, siempre fue asumiendo de manera implícita que solo sería para el caso de que la ministra acabara por no aterrizar en la capital. Una de las personas que ha estado explorando esa posibilidad ha sido la actual concejala de Servicios Sociales y Carnaval del equipo de Hidalgo, Inmaculada Medina, pero el partido también ha barajado el nombre de Isabel Mena, consejera de Asuntos Sociales del cabildo grancanario.

Para la primera de las fechas establecidas en el calendario por la dirección del PSOE, se celebrarán primarias en un total de 110 municipios: Granada, Jaén y Málaga; Aragón; Asturias; Canarias (con la excepción mencionada de Las Palmas de Gran Canaria, además de Los Llanos de Aridane, Agüimes, Arrecife y Teguise); Castilla-La Mancha (con la excepción de Almansa, Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Puertollano, Valdepeñas e Illescas); Castilla y León (con la excepción de Salamanca); Comunidad Valenciana (con la excepción de Torrevieja, Benidorm, El Campello, Almoradí y Ontinyent); Badajoz; Comunidad de Madrid (con la excepción de Madrid capital); Región de Murcia (con la excepción de Torre Pacheco); y País Vasco.

Llop para Madrid

Respecto a la alcaldía de Madrid, la ministra Pilar Llop optó ayer en Santa Cruz de Tenerife, a donde acudió para la inauguración de un foro en el Parlamento canario, por sacar balones fuera y no despejar la incógnita. Aseguró que en la actualidad está «centrada» en el «gran proyecto» del Ministerio de Justicia que pasa por la transformación y modernización de los juzgados y tribunales. Subrayó que no está en política para que las cosas gusten o no gusten –en referencia a la candidatura– sino porque tiene «convicciones» y «compromisos» y es una mujer comprometida «con los valores humanos, los derechos fundamentales, la democracia y el estado de Derecho».

En este proceso inicial, celebran primarias para la presidencia de las comunidades de Madrid y la Región de Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las juntas generales del País Vasco, el Consell Insular de Ibiza y los cabildos insulares de Gran Canaria y Fuerteventura. En la segunda fase, además de las excepciones recogidas anteriormente, se celebrarán primarias en los municipios pendientes de más de 20.000 habitantes, la Comunidad de Cantabria y los cabildos insulares de La Palma y La Gomera.