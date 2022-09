Bono defiende la vía marroquí de la autonomía como solución para el Sáhara

Bono, quien presidió la Junta de Castilla – La Mancha durante más de dos décadas, aseguró que nunca ha tenido tanto poder para tomar decisiones y gestionar fondos como en esa etapa. «La autonomía ha sido una salida constitucional al problema de la distribución territorial del poder en España y la respuesta leal y solidaria frente a quienes demandan la independencia», destacó. Además, detalló que la propuesta de Marruecos para resolver el conflicto contempla que los saharauis «se gobiernen con poderes exclusivos» y tengan competencias en materias como educación, sanidad o empleo.

Los altos cargos del PSOE que participan en estas jornadas –José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Fernando López Aguilar, además de Bono– han recibido críticas en los últimos días por parte de las organizaciones canarias que apoyan al Frente Polisario. Estos colectivos les acusaron de estar vendidos a un lobby marroquí, en referencia al Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), que organiza el foro está incluido en un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como organización «pantalla» de Rabat. Además, Podemos señaló que este encuentro pretende «blanquear» el giro histórico de Pedro Sánchez con respecto a la antigua colonia, abandonando la neutralidad de España y posicionándose a favor de la autonomía marroquí.

A pesar de que el objetivo de ciclo es hablar sobre el futuro del Sáhara, entre el público, formado por cerca de 130 personas, no había ningún representante del Frente Polisario. Según la organización, varios delegados de las Naciones Unidas estaban en la sala «de incógnito» y actuaron como observadores. En el patio de butacas del Centro Cultural Cicca había unas 130 personas, entre las que se encontraba el histórico socialista Jerónimo Saavedra, quien con su presencia mostró apoyo a la causa del MSP, que está ligado a antiguos dirigentes del Polisario.

Bono apuntó que existen colectivos que sistemáticamente critican cualquier oferta de Marruecos, porque creen que el país está anclado en la época de Hassan II. «Mohamed VI puso fin a la época de plomo e impulsó investigaciones sobre los crímenes cometidos por la monarquía de su padre», destacó el exministro, quien apuntó que «con la misma libertad e independencia» con la que fue crítico en el pasado, ahora tiene una opinión favorable hacia Marruecos y se atreve a manifestarla.

Sobre los pasos fallidos que ha dado la ONU para construir una solución al conflicto del Sáhara Occidental, Bono aseguró que la última vez que el Consejo de Seguridad utilizó en sus resoluciones la expresión «celebración de un referéndum» fue en 2001. Más de dos décadas después, esa vía no ha recogido ningún fruto debido a los desacuerdos sobre el censo electoral.

Desde que se inició el conflicto, en 1975, Marruecos no ha logrado integrar al Sáhara como autonomía y el Frente Polisario no ha conseguido formalizar al Sáhara Occidental como un Estado independiente. Así, Bono apostilló que, en política, «casi nunca se puede obtener todo lo que uno propone. Casi siempre gana quien tiene más capacidad de dialogar para obtener compromisos que suelen ser fruto de cesiones mutuas». Para concluir, el exministro señaló que el Polisario «no puede ignorar que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años y debe discernir entre lo que es posible y lo que es imposible».

El secretario general del MSP, Hach Ahmed Bericalla, explicó que trabaja para abrir un debate entre los saharauis para construir una «salida honorable», con un acuerdo entre el Sáhara y Marruecos. Bericalla, quien fue ministro de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y representante del Frente Polisario en España, defendió que gran parte de la población saharaui está en contra del planteamiento que sostiene el Polisario desde hace casi 50 años que, a su juicio, es «vivir de la caridad y de las subvenciones». Desde su punto de vista, la solución al conflicto pasa por alcanzar un acuerdo entre las partes y, una vez en ese punto, someterlo a consulta. «Nosotros creemos en la vía pacífica, en la negociación, tratar de promover esa solución en la que no haya perdedores ni ganadores», concluyó el disidente del Frente Polisario.

Una representación de jefes de tribu y descendientes de la Autoridad Tradicional Saharaui durante la etapa española participó en las jornadas y lanzó mensajes de apoyo al MSP. Afirmaron que las tribus saharauis han sido tradicionalmente una sociedad pacífica que ha vivido en armonía. Además, apuntaron que este nuevo movimiento es una oportunidad para poner fin a las hostilidades y instaron a las organizaciones internacionales a contar con el MSP en las mesas de negociación. «Estamos buscando una solución pacífica para vivir todos los bajo un mismo techo. Tenemos que sentarnos y limar las diferencias que arrastramos desde hace casi 50 años», concluyó Mahmoud Baia, representante de una de las tribus saharauis.

«Hay que morderse la lengua»

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa José Bono, antes de inaugurar la I Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad del Sáhara Occidental, señaló que Podemos –socio de gobierno del PSOE tanto en el Ejecutivo nacional como en el regional– es un partido «radical», anclado en las críticas hacia Marruecos a pesar de que, a su juicio, el país vecino no tiene nada que ver con el que era hace 20 años. «Lo tenemos de socio, hay que morderse la lengua un poco, a mí no me gusta lo que defienden en estos planteamientos. Si han de hacer críticas en la política internacional tienen campos muy abonados y que conocen bien para ser críticos», sentenció Bono. | I. D.