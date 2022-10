El escudo social evita que la pobreza se dispare un 17% en el Archipiélago

El 37,8% de la población del Archipiélago –822.130 personas– se encuentra en situación de pobreza o exclusión social. Un dato que, aún siendo dramático, está por debajo de las previsiones que las entidades sociales barajaban para 2021, el segundo año de pandemia, en el que Canarias sufrió una parálisis económica sin precedentes que amenazaba con elevar la pobreza a cifras récord. Un fallido pronóstico que ha podido evitarse gracias al escudo social desplegado por las administraciones para hacer frente a las consecuencias de la crisis, que ha logrado evitar que este indicador se disparase un 17% –hasta alcanzar al 45% de la población isleña– y que 375.000 nuevos canarios sufrieran estrecheces económicas.

Esta fue una de las conclusiones del informe elaborado por la delegación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN), que mide el indicador europeo de riesgo de pobreza y exclusión social –la tasa Arope por sus siglas en inglés–. Tal y como explicaron ayer Juan Carlos Lorenzo y Fernando Rodríguez, presidente y vicepresidente de la red en Canarias en la presentación del informe en el Parlamento de Canarias, la tasa engloba varios tipos de pobreza. En ella, se encuentran tanto aquellas personas que están en pobreza severa –que en el caso del Archipiélago se trata de familias que sobreviven con solo 454 euros al mes–; los hogares que están en riesgo de pobreza –donde se percibe una renta de 681 euros mensuales–; y también aquellas que sufren algún tipo de escasez material severa, que no llegan a final de mes o tienen dificultades de acceso al empleo.

De manera global, la tasa Arope se sitúa en Canarias en el 37,8% de la población. Un porcentaje que se vio reducido en un 1,3 puntos el año pasado respecto a 2020, lo que se traduce en 29.329 personas menos en situación de pobreza y exclusión. Aún así, Rodríguez señaló que «no podemos estar contentos» con esta rebaja porque la pobreza se ha cronificado en Canarias, que continúa siendo una de las tres comunidades del país donde esta tasa es más alta, solo por detrás de Andalucía y Extremadura. Sin embargo, resaltó que la situación «podría haber sido mucho peor», algo que asegura han evitado medidas puestas en marcha por el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos como han sido los ERTE, el refuerzo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Desde el tercer sector nos enorgullecemos de que esta crisis se haya afrontado de una manera distinta, con políticas de inversión, que han evitado que la tasa de pobreza se situase en Canarias en un 45%», apuntó, aunque se mostró preocupado de lo que pueda pasar una vez se retiren estas medidas.

Rodríguez insistió en que no se debe sacar pecho por estos datos ya que el Archipiélago continúa estando diez puntos por encima de la media nacional y aunque en 2021 se ha reducido, si se compara con la tasa de 2015 apenas ha variado y de hecho, ahora hay 15.000 personas más en situación de pobreza que en aquel año.

El actual escenario dificultará, y mucho, que Canarias pueda llegar a cumplir el objetivo europeo de reducir los niveles de pobreza a la mitad para el año 2030. «Ahora mismo tendríamos que tener unos niveles de pobreza de 675.000 personas y no las 822.000 actuales para llegar a cumplir ese objetivo».

El informe también concluye que la pobreza en Canarias continúa teniendo cara de mujer. Un 39,2% de las isleñas está en situación de vulnerabilidad, lo que supone que la tasa femenina es 2,7 puntos superior a la masculina, que ha descendido en el último año.

El informe también aborda la incidencia de la pobreza en los menores canarios. La falta de recursos alcanza a casi la mitad de los niños y jóvenes de las Islas. «Lejos de bajar este porcentaje se incrementa y lo más probable es que los menores que viven en esta situación de pobreza en sus hogares lo acabarán sufriendo también en un futuro». Lo que sí ha descendido es el porcentaje de mayores vulnerables, que se reduce 10,5 puntos. Y, a diferencia de lo que pudiera parecer, la pobreza aumenta en las zonas urbanas del Archipiélago y se ve reducida en las más rurales.

Pobres entre los pobres

En lo que Canarias continúa teniendo el lamentable liderazgo nacional es en pobreza severa. En el Archipiélago un 16,8% de la población –365.055 personas– sobrevive con menos de 454 euros al mes. Además, este indicador incluso aumentó ligeramente el año pasado. «No ha cambiado, en pobreza severa somos la comunidad autónoma con la tasa más alta, los pobres entre los pobres», sostuvo.

No ha ocurrido lo mismo con las personas que viven en riesgo de pobreza –aquellas que perciben no más de 681 euros al mes– que han bajado 1,5 puntos, aunque la tasa canaria, del 28,4% está 6,7 puntos por encima de la media nacional.

Pero además de estos canarios que atraviesan serias dificultades económicas, otras 340.899 personas sufren privación material severa, es decir, no pueden permitirse una comida saludable cada dos días, no pueden hacer frente con comodidad a los gastos asociados a la vivienda o no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, entre otras variables. Aunque se ha reducido en 2,3 puntos en Canarias el número de hogares que sufren este tipo de escasez es mayor que la media del país.