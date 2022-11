Ángel Víctor Torres: "Los números son objetivos, dejamos una Canarias mejor"

"Los números son objetivos", señala Torres, sin ocultar que Canarias tiene aún graves problemas con la pobreza y la distribución de la riqueza que genera su economía, lo le han llevado a defender estos días en Bruselas que es preciso que cale ya en todos los ámbitos de la Unión Europea la idea de que la deseada sostenibilidad no puede ser solo ambiental, sino también, y sobre todo, social.

¿Qué valoración hace de estas tres jornadas de encuentros contra la Comisión y el Parlamento Europeos?

Canarias asume la presidencia de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas en un momento complicado, pero con buenas noticias: por ejemplo, que se va a plantear que en el marco plurianual de 2014-2020 (de los fondos estructurales) todo lo no ejecutado pueda destinarse a ayudar a las familias y empresas que tienen dificultades para llegar a fin de mes por la inflación y el precio de la energía; también que caminamos con apoyos para acoger la Agencia Europea de Turismo o que hemos de continuar con la exención a las tasas verdes sobre el transporte marítimo y aéreo.

Ha recibido usted el encargo como nuevo coordinador de la RUP de estar vigilante sobre el paquete "Fit for 55", la nueva fiscalidad verde que temen que pueda volverse en su contra si no se utiliza bien. ¿Da por aseguradas las excepciones para regiones como Canarias?

Lo seguimos peleando. Se han pronunciado al respecto los parlamentos de las nueves regiones, los parlamentos de nuestros respectivos estados (Francia, Portugal y España) y lo ha dicho también el Europarlamento. Hemos conseguido que haya decisiones singulares para las RUP ante la voluntad de poner tasas a la conectividad aérea en toda Europa. Creo que es una cuestión de justicia. Somos regiones ultraperiféricas por la lejanía, no solo porque seamos islas, sino porque también estamos lejos. No se entra en Canarias en tren, en coche ni en guagua; o se llega en avión o en barco, y estamos mucho más alejados de islas que están cerca del continente. Por eso conseguir las exenciones es una cuestión de justicia, pero habrá que seguir encima.

Le han reprochado aquí a la Comisión Europea su nulo apoyo con los menores migrantes, con respuesta casi inmediata de la comisaria Elisa Ferreira, que les ha ofrecido los fondos estructurales sobrantes de 2014-2020 también para esos fines. ¿Le satisface la medida o prefiere que haya un presupuesto específico para la atención a los inmigrantes en las regiones que, como Canarias, son frontera?

Es algo que hemos demandando tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea. En los presupuestos del Estado que están en vigor conseguimos 50 millones de euros para inmigración en Canarias y hemos convenido en destinarlos a los menores no acompañados. Estamos ahora también cerrando con el Gobierno de España una enmienda de nuevo por esa cantidad, al menos, para atender a los menores. Es fundamental que los fondos europeos en materia de migración, los FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración), se orienten a los territorios que acogen a los inmigrantes. Y se tienen que regionalizar, porque son las regiones frontera las que responden ante esta situación. Por ello, me alegra el compromiso y la sensibilidad de Elisa Ferreira, que nos ha aclarado que la directriz europea que se activó para los refugiados ucranianos se puede aplicar también a África, a los inmigrantes que huyen por una contienda o un conflicto bélico. La UE tiene que entender que también hay una migración por conflictos bélicos a 80 kilómetros de Canarias.

Ha anunciado usted aquí que volverá a reunir en primavera a las RUP en Bruselas para discutir de sostenibilidad social. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que quieren enviar con ese concepto?

Queremos que se entienda que la crisis que provocó la pandemia a quien ha afectado más es a los sectores más vulnerables. Ahí están los datos de pobreza severa. Y ha golpeado a los territorios más vulnerables, que somos las regiones ultraperiféricas, las que tenemos una renta per cápita y un PIB más bajos. El foro de marzo debe dedicarse, por tanto, a un pilar básico del estado de bienestar como son los derechos sociales. Traeremos los números de las nueve RUP para que se entienda que tenemos que converger, igualarnos a la media de cualquier europeo que viva en Bruselas, en Madrid o en París.

Eso también significa fondos.

Significa que esos fondos estructurales que Europa traslada a las RUP se mantengan y aumenten. Se ha conseguido que con el Reino Unido fuera de la UE, con el Brexit, los fondos para el período 2021-2027 sean prácticamente los mismos que había hasta ahora, pero con un contribuyente menos, nada menos que el Reino Unido. Esos fondos se tienen que priorizar teniendo en cuenta el artículo 349 del Tratado Europeo (el que reconoce el trato singular a las RUP).

Le ha tocado gobernar probablemente la legislatura más accidentada de la historia autonómica de Canarias. ¿Creo que, pese a todo, deja unos niveles de justicia social mejores que los que recibió en 2019?

Son datos objetivos. Hoy hay menos paro que en mayo de 2019, hoy hay más personas trabajando en Canarias que entonces, en realidad más que nunca. Hoy hay muchos más contratos indefinidos, menos paro juvenil, hay mayor inversión en Canarias y más inversión de empresas canarias fuera que la que había hace cuatro años. Todos esos parámetros han mejorado, pero veamos los derechos sociales: este año hemos dado un 35 % de prestaciones de dependencia, cuando la media está por debajo del 11 % en toda España y en Canarias no llegaba al 8 %. Hoy doblamos o triplicamos las partidas concertadas con los ayuntamientos para el tercer sector... Son números objetivos, hoy los canarios tienen una Canarias que está mejor que en 2019, lo que no significa que no sigamos trabajando para los que aún lo precisan, para aquellos que están en pobreza severa, para los que tienen dificultades para encontrar un empleo.

Este viaje a Bruselas casi ha coincidido con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la investigación del "caso Mascarillas" por la sospecha de que el dinero presuntamente estafado provenía de fondos europeos. ¿Se gastaron fondos de la UE en aquellos contratos?

Estamos ante una investigación sobre expedientes de compra de material sanitario que la Fiscalía Europea lleva a cabo no solo en Canarias, sino en otras comunidades autónomas. Lo que yo puedo ofrecer es colaboración con la Justicia. Es lo que hace el Gobierno de Canarias: colaborar con la Justicia y dejar que haga su trabajo.

El director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, dimitió tras una larga conversación con usted, según se nos ha trasladado. ¿En algún momento se sintió usted decepcionado?

R.- No. Creo que ese es un capítulo cerrado, ya he dicho, con respecto a la gestión de la pandemia, que ahí está el trabajo realizado. El director del SCS no está en el Gobierno. Creo que hay que caminar adelante y hacer que esta legislatura termine con los mejores parámetros posibles y en eso hemos hecho un trabajo importante de aumentar camas, bajar la demora, recortar las listas de espera, dotarnos de nuevas infraestructuras, contratar a 7.000 sanitarios... También en sanidad queremos entregar una situación mejor que la que recogimos en mayo de 2019.

¿Por qué los partidos del Gobierno, y en particular el suyo, el PSOE, se han opuesto a una comisión de investigación?

Es absurdo que cuando hay una investigación por parte de la Justicia se pretenda hacer un acto paralelo en el Parlamento de Canarias. ¿Qué mejor comisión de investigación que un procedimiento que está en manos de la Justicia? Colaboremos con la Justicia y no hagamos un uso político. Eso debería hacer que los partidos que piden la comisión reflexionaran, porque ningún miembro del Consejo de Gobierno está investigado, cuando hay representantes de esos partidos que sí lo están. Creo que hace falta un poco de coherencia.

¿El primer acuerdo de esta legislatura del PSOE con Coalición Canaria sobre los presupuestos del Estado abre otros escenarios?

Nosotros ya veníamos diciendo que un buen presupuesto del Estado aún se podía mejorar con las enmiendas, así que yo me alegro de que haya un nuevo partido que se sume al voto favorable, porque son unos buenos presupuestos. Aquello que sea bueno para Canarias va a tener el apoyo del presidente del Gobierno de Canarias, sin ninguna duda. Mi mensaje es rotundo y claro: con un Gobierno socialista en Madrid, negociando con firmeza, se consiguen más mejoras para Canarias que gritando y creando bulla. Se consigue más que con los Gobiernos del PP. Y creo que es lo que acaba de comprobar CC.

¿Qué les diría a los que traducen ese acuerdo en hipotéticos acuerdos tras las elecciones de 2023?

Que hay un Gobierno en Canarias que empezó la legislatura y la va a terminar. Que una de las fortalezas de estos cuatro años ha sido la estabilidad política. Que hubo quien pensaba que el Pacto de las Flores no llevaba a otoño... y ha superado cuatro presupuestos. Y que seremos el segundo gobierno en la historia de Canarias que acabe la legislatura con los mismos socios que la empezó.

¿Al secretario general del PSOE de Canarias le gustaría ver a la ministra Carolina Darias de alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria?

De alcaldesa me gustaría verla a ella... o a cualquier compañera que se presente a las primarias del PSOE, porque es una plaza fundamental. Mi obsesión como secretario general es que en cualquiera de los 88 ayuntamientos de Canarias pueda haber un socialista como alcalde o alcaldesa. La decisión la tomará ella y lo sabremos en días, porque pronto se abre el periodo de presentación de candidaturas a las primarias. Sí espero que el buen trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también con estabilidad, con un bagaje de ocho años, se pueda completar con otra alcaldía defendida por el PSOE.