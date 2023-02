Cuidadores de dependientes critican los datos «tramposos» de Noemí Santana

Los cuidadores de personas dependientes en Canarias no ven «ninguna mejoría» en el sistema de atención de las Islas, todo lo contrario, consideran que la situación está «peor» que hace un año. Así lo defiende la presidenta de la coordinadora de acción social de Canarias y responsable del departamento jurídico y de comunicación de la Asociación de Cuidadoras Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade), Emma Colao, quien denuncia que la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, utiliza las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar (Pecef), que en mucho casos no llega a los 390 euros, para reducir las cifras de la lista de Dependencia. «El Ejecutivo trampea los datos. No podemos felicitar a un Gobierno que ofrece la prestación más barata para cerrar expedientes y darse aplausos», critica la portavoz.

