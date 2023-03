Con la cabeza en las urnas

Solo faltan dos meses para el 28-M y cada vez son más los políticos que aprovechan sus intervenciones para lanzar mensajes electorales. El candidato de NC a la Presidencia del Gobierno, Román Rodríguez, no dejó pasa ayer la oportunidad y adelantó ideas de su programa y la decisión de encabezar la lista regional.

A menos de dos meses para las elecciones autonómicas del 28 de mayo y con la convocatoria de las generales prevista para finales del año es cada vez más frecuente ver a los políticos sacar sus mejores armas de precampaña en los diferentes actos públicos. Los líderes de los partidos canarios no pierden la oportunidad de realizar intervenciones cargadas de mensajes electorales y de promesas de cara al encuentro con las urnas. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y presidente de Nueva Canarias, aprovechó ayer su conferencia Capaces de un futuro mejor en el marco del Foro de Prensa Ibérica en Canarias para, además de hacer balance de su trabajo al frente de la Consejería de Hacienda, lanzar píldoras del programa de su partido y de sus intensiones electorales.

Carmelo Ramírez, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, algunos miembros del partido presentes en el evento

Aunque el objetivo principal del discurso era resumir el trabajo realizado en la última legislatura el consejero no pudo evitar mencionar algunas promesas electorales, que según avanzó, se harán públicas mañana en una reunión con los miembros del partido. «Tenemos que plantear que queremos para el futuro de Canarias, necesitamos crecer mejor y para ello nosotros tenemos muchas propuestas en el programa electoral», apuntó el líder de los nacionalistas, que adelantó que se trata de cuestiones centradas en la mejora de los servicios públicos y la apuesta por la economía inteligente como motor del Archipiélago, entre otras cuestiones.

Las celebración de elecciones estuvo tan presente en la mente del vicepresidente durante la jornada que al alargarse en el tiempo de su discurso lo primero que hizo fue expresar su preocupación por perder los votos de los invitados: «Acabo ya que si no, no me votan», añadió el protagonista, lo que provocó las risas tímidas de los asistentes.

Rodríguez también aprovechó su intervención en el Foro para anunciar a los presentes que se postulaba como candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico en la lista regional, en la que los electores de todas las islas elegirán a nueve de los 70 diputados. «Hay candidatos de otros partidos que en 2019 decidieron quitarse de esa lista e ir por las insulares y me parece bien», apuntó el líder de NC, que ya en los anteriores comicios participó por la nueva circunscripción regional aunque se consideró la posibilidad de que encabezara la candidatura por la circunscripción insular de Gran Canaria.

Aunque Rodríguez anunció su candidatura, aseguró que esta no se materializará hasta que sus «compañeros» la apoyen en el encuentro que el partido celebrará mañana. El presidente de NC se mostró convencido de lograr el respaldo de los miembros de la formación e incluso tuvo gestos de complicidad durante la conferencia con algunos compañeros del partido que asistieron al evento como el secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.

De modelo, Gran Canaria

El que no pudo estar presente por cuestiones de agenda fue el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aunque sí lo estuvo su gestión que fue elogiada por Rodríguez en multitud de ocasiones de la conferencia. El presidente de NC aprovechó para alabar el trabajo realizado por su compañero de partido en la corporación insular. «Las tras islas deberían fijarse en el trabajo que se ha hecho en el Cabildo de Gran Canarias», apuntó el nacionalista en relación en los planes de ordenación del territorio.

Durante la conferencia también hubo un espacio dedicado a preguntas del público en el que salió a relucir la posibilidad de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria para concurrir unidos a las elecciones generales, como ya hicieron estas fuerzas en los anteriores comicios. Rodríguez dejó la puerta abierta al diálogo y al entendimiento. «Estamos abiertos a participar en cualquier confluencia que sirva para defender la tierra y las singularidades del Archipiélago», añadió el líder de NC, que puntualizó que el entendimiento solo se producirá si existen «propuestas con base sólida».

Rodríguez: «Las propuestas de nuestro programa son para que Canarias crezca mejor que hasta ahora

El también consejero de Hacienda reconoció que las «grandes materias siempre necesitan de grandes consensos» e insistió en la importancia de resaltar los puntos comunes a las diferencias. Para ello Rodríguez utilizó el ejemplo de los partidos que conforman el pacto de las Flores . «En el Gobierno hemos antepuesto lo que nos une a lo que nos separa, nos hemos entendido con los proyecto», añadió el vicepresidente que puntualizó que es mucho más fácil hacer oposición que gobernar».

Rodríguez defendió el papel de Nueva Canarias en el pacto de Gobierno asegurando que si están dentro del Ejecutivo es porque «influyen» en él. Los resultados de «la estabilidad de la gestión y la defensa de Canarias está más que contrastados, documentados y son medibles», subrayó el consejero que recordó que en todo el cuatrienio se habrán puesto al servicio de la sociedad canaria 40.000 millones de gasto público para la sanidad, para la educación, para la vivienda, para las carreteras, para financiar ayuntamientos, cabildos, para ayudar a los sectores vulnerables y para ayudar a las empresas.

El líder de NC también insistió ayer durante su conferencia en la importancia que ha tenido la presencia de la formación en el Congreso durante la última legislatura. Puso de ejemplo el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez o la resolución del conflicto con el Estado por el convenio de carreteras que el Ejecutivo regional cerró a finales del año pasado.