Vox tilda de "ataque a la democracia" su exclusión en Tenerife para el 23J

Vox tilda de "ataque a la democracia" la decisión de la Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife de desestimar su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia occidental, después de que la formación de extrema derecha no cumpliera con los plazos para subsanar errores en su lista de candidatos. Tras la configuración del Parlamento de Canarias, el diputado regional de Vox, Nicasio Galván, apuntó que están buscando "algún resquicio legal" les que permita acudir a las urnas el próximo 23J, para lo que están valorando iniciar acciones judiciales si fuera necesario.

Galván reconoció "discrepancias" en el seno del partido, aunque sostuvo que todavía están recabando información sobre lo ocurrido. "No sé lo que ha pasado, pero no se puede privar a Santa Cruz de Tenerife de poder votar a Vox al Congreso", aseguró. Los de Santiago Abascal reconocen estar "perplejos" ante lo que ellos consideran una "maniobra" que "desvirtúa" las elecciones. Esta no es la primera vez que los líderes de la formación tratan de difundir la idea de que la democracia no funciona.

Pérdida de escaños

El que iba a ser cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha reconocido en declaraciones a los medios recogidas por Efe que desconocen "a qué obedece o a quién beneficia esta maniobra" contra "el único partido político que se ha opuesto con la máxima contundencia a Pedro Sánchez y su Gobierno". Gómez lamenta la "posición de indefensión" en la que se queda su partido ante una situación que, según él, conocieron por la prensa. "Se abre una situación grave, porque en un contexto de enorme competencia electoral cada escaño cuenta y el partido perjudicado es Vox", destacó Gómez.

Santiago Abascal, líder del partido, tenía previsto un acto de campaña este domingo en Tenerife, pero la visita queda en el aire ante los últimos acontecimientos.

Listas no proclamadas

Además de Vox, tras la revisión de la Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife, también se queda fuera la candidatura de Por un mundo más justo (PUM+J) al Congreso esta provincia; así como la del Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) al Senado por El Hierro y La Gomera, y la del PUM+J por Tenerife. Por su parte, la Junta Electoral de Las Palmas no proclamó las candidaturas del PACMA, ni de Ahora Canarias-Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) para el Senado por Lanzarote.