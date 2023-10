Domínguez arremete en el Senado contra la “hiriente insensibilidad” de Sánchez con Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Manuel Domínguez, aprovechó este jueves su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para denunciar lo que considera “olvido” por parte del Gobierno central de los problemas de Canarias derivados de su situación geográfica y condición de región ultraperiférica. Sostiene de que esa “insensibilidad hiriente” es la causa de que las Islas sean hoy un territorio con altísimos índices de pobreza, y el territorio europeo de más paro juvenil. En la sesión en la que la Cámara Alta debatía sobre las consecuencias políticas y territoriales en el conjunto del Estado de las negociaciones que mantiene el líder del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas catalanes para lograr la investidura, Domínguez aseguró que “desde Canarias pedimos igualdad de trato y solidaridad entre los españoles”, y que el Archipiélago “tiene muchas singularidades, pero siempre ha sido una tierra leal a la nación”. “Canarias es España, nuestra identidad siempre ha sido española y en nuestro corazón nunca ha arraigado un sentimiento de ruptura, pero pese a ello sentimos que en los últimos años se ha premiado al desleal en detrimento del leal”, resaltó el vicepresidente canario.

Domínguez participó en la sesión de la comisión territorial del Senado en sustitución del presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, que no acudió al debate aparentemente por motivos de agenda y en concreto por la visita a Canarias del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, en el marco de la actual crisis migratoria. Un argumento que ha servido al líder de CC para poder evitar una sesión parlamentaria preparada por el PP, con mayoría absoluta en el Senado, para escenificar el “rechazo territorial” a la amnistía y al escenario negociador de Sánchez con ERC y Junts para su reelección como presidente y a la que no ha asistido ningún presidente autonómico del PSOE, ni el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. De haber aparecido y pese a estar en contra de la amnistía, Clavijo no habría podido evitar aparecer como ‘comparsa’ del PP en un debate que, salvo los diez minutos en que habló el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonés, se convirtió en un auténtico acto interno de los populares. Con todo, Domínguez aseguró en su intervención que “en un primer momento el presidente decidió venir” pero que lo anuló por la visita de Escrivá y que por ello “delegó” en él como vicepresidente.

El número dos del Ejecutivo canario apeló precisamente a la “crisis humanitaria” que sufre el Archipiélago como ejemplo de la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Sánchez a los asuntos isleños. Tras recordar que desde enero han llegado a Canarias “más 24.000 migrantes irregulares”, enfatizó sobre todo en la necesidad de que el Estado asuma la distribución de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades y que implique a la UE en ello. “Actualmente, son en torno a 3.800 menores los que tiene que tutelar la comunidad autónoma y valoramos positivamente el acuerdo para la acogida de estos niños y adolescentes, pero no es suficiente”, afirmó para referirse al reciente acuerdo para el reparto de 347 de estos menores entre las diferentes autonomías. Pero recalcó en este punto que “no puede ser que se intente solucionar esta situación apelando única y exclusivamente a la generosidad y a la piedad de los presidentes de las comunidades autónomas, porque este es un asunto de Estado y debe ser tratado por el Gobierno central como si fuese en Cataluña, el gobierno debe involucrarse con firmeza y exigir a la UE que dé la cara”.

Domínguez recalcó que “los canarios sufrimos muchas dificultades que han sido ignoradas reiteradamente por parte del Ejecutivo nacional”, señalando que desde el actual gobierno de coalición con CC en las Islas “estamos trabajando para revertir esa precariedad”, y considerando que “sin el apoyo del Estado y del Gobierno central, claro que vamos a avanzar, pero con mayor lentitud”. “La insensibilidad mostrada desde el Consejo de Ministros con Canarias es hiriente”, denunció el también líder del PP de Canarias, quien acusó además al Ejecutivo de Sánchez de “aparecer” en las Islas solo para “hacerse fotos” aprovechando las variadas situaciones de catástrofes que se han producido, como el incendio del pasado verano en Tenerife o el volcán de La Palma en 2021. “Siempre han aparecido para la foto y las manos vacías, dejando promesas que nunca cumplen”, recalcó.

Manuel Domínguez: "Los canarios sufrimos muchas dificultades que han sido ignoradas reiteradamente por parte del Ejecutivo nacional”

Al igual que la mayoría de los presidentes de las demás comunidades que participaron en el debate, todos ellos compañeros de partido salvo el caso del catalán Pere Aragonés que abrió la sesión parlamentaria, Domínguez combinó reclamaciones territoriales con críticas a las negociaciones de Sánchez con ERC y Junts sobre la investidura y las cesiones que creen que se hará a los independentistas catalanes. En este sentido, el vicepresidente canario aseguró que esas cesiones incluirán no solo la amnistía a los independentistas encausados por el 'procés’, sino también una “amnistía fiscal” a Cataluña por los préstamos del Estado a través de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que asciende en el caso de la Generalitat a más de 70.000 millones de euros.

Denuncia de privilegios

“Mientras los canarios nos dejamos la piel para defender nuestras singularidades, otros manipulan los resortes del Estado para aumentar sus privilegios de manera insaciable”, afirmó Domínguez, quien también lamentó que los “nacionalismos periféricos” logren privilegios a costa del conjunto de los españoles. “Esta conducta se repite de manera cíclica, pero lo que es novedoso es que el Gobierno de la nación se pliegue a estas exigencias”, denunció. Domínguez aseguró que “algunos territorios quieren boicotear el actual Estado para desprenderse de los pobres e impedir la transferencia de riqueza y de justicia social”, y destacó que “los canarios entendemos como pocos la variedad cultural que enriquece el país, pero también que nos necesitamos los unos a otros y es lo que nos legitima para estar hoy aquí”.

Según él, “las dos amnistías, la de la deuda y la de los delitos de (Carles) Puigdemont y sus cómplices son otra puñalada a los principios de igual ante la ley y de la solidaridad entre las comunidades autónomas”. “Algunos están trabajando para que esas amnistías que son inconstitucionales se vuelvan constitucionales, pero jamás conseguirán que sean justas y lícitas”, concluyó. El vicepresidente canario concluyó su intervención, que fue la última del conjunto de representantes de las comunidades autónomas en razón del menor rango de su cargo, concluyó señalando que “en lo que respecta a la lealtad no caben cambios de opinión”. “Desde las tierras más lejanas del continente estamos dispuestos a defender nuestra constitución, nuestra nación y la libertad de nuestro pueblo”, afirmó en la línea expresada por el resto de sus compañeros.