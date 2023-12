Sánchez busca acomodo para Héctor Gómez, que dejará su escaño en el Congreso

Los socialistas canarios están en pleno proceso de reubicación en el ámbito de la política nacional tras la formación del Gobierno hace dos semanas y los nombramientos de segundo y tercer nivel en el nuevo organigrama del Ejecutivo. La pieza más sensible para ellos es la del ex ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, que tras ser apartado de esa cartera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en expectativas de nuevo destino. Fuentes gubernamentales señalan,, en este sentido, que el líder socialista ha pensado en él para algún “puesto destacado” en un futuro inmediato, lo que conllevaría el abandono del escaño que logró como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife en las pasadas elecciones del 23 de julio. Su puesto en la Cámara baja lo debería ocupar Asunción Esther Rodríguez Suárez, número cuatro de la lista tinerfeña del PSOE el 23-J.

Según las mismas fuentes, Gómez y los otros tres ex ministros del PSOE que ahora son diputados, Miquel Iceta, Raquel Sánchez y José Manuel Miñones (Cultura, Transportes y Sanidad, respectivamente) dejarán el acta parlamentaria para asumir otras responsabilidades, que para el caso del tinerfeño se mencionan destinos posibles tan dispares como el consejo de administración de alguna empresa pública, o un puesto destacado en las listas del PSOE en las elecciones europeas de junio. Sánchez parece no haber tomado aún una decisión al respecto, pero sí está barajando las distintas opciones abiertas para cada uno de los exministros. Una prueba inequívoca de que Gómez y sus ex compañeros del Consejo de Ministros ahora diputados rasos en el Congreso tendrán nuevos destinos fuera de la Cámara, lo representa el hecho de que ninguno de ellos haya sido inscrito en ninguna de las comisiones parlamentarias constituidas ayer, ni por tanto asignado tarea alguna del ámbito parlamentario.

Sánchez es consciente de la decepción que ha supuesto para Gómez su salida del ministerio de Industria, Comercio y Turismo tras haber liderado ese departamento únicamente durante ocho meses, cuatro de ellos en funciones, pese a la valoración altamente positiva que el propio presidente y los sectores económicos vinculados a esa cartera han realizado de su gestión. Los movimientos internos en el Ejecutivo que el líder del PSOE se ha visto obligado a hacer para dar satisfacción a algunos territorios, como la exigencia de los socialistas catalanes de hacerse con Industria, junto a la necesidad de colocar a un político de claro perfil político en el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, puesto para el que ‘tiró’ de cuota canaria ofreciendo el puesto a Ángel Víctor Torres, retiró a Gómez de la carrera por mantenerse en el Ejecutivo. El perfil técnico y del ámbito económico que ofrecía el tinerfeño no respondía al más político que requería para los otros departamentos que se cubrieron con cuotas territoriales. Fue un elemento que jugó en su contra.

Dar una salida honrosa a Gómez por esta situación se hacía más necesaria aún por el hecho de que ya había sido ‘sacrificado’ en su momento por Sánchez al sustituirlo en julio de 2022 como portavoz del PSOE por el vasco Patxi López, de perfil mucho más político, tras solo un año en el cargo. Si el líder socialista garantizó entonces al diputado tinerfeño que le compensaría con un nombramiento destacado, lo que hizo en marzo de 2022 con la cartera ministerial, ahora parece tener la misma predisposición aunque la compensación no pueda ser de tanto rango político. Las fuentes socialistas consultadas dan por hecho que “Sánchez tiene algo importante pensado” para Gómez y que ese destino será algo que “revalorice aún más la figura política” del tinerfeño.

Otro de los nombres propios del socialismo canario de los próximos días es Antonio Olivera como virtual secretario de Estado de Política Territorial a la órdenes del ministro Torres. El nombramiento de Olivera podría producirse en la reunión del Consejo de Ministros de este mismo martes 5 de diciembre, aunque algunas fuentes creen que podría aplazarse aún una semana más. El que fuera consejero de Presidencia durante el anterior gobierno de Canarias que presidió Torres entre 2015 y 2019 es el elegido por el ahora ministro para que sea su mano derecha en el departamento, aunque no ha podido confirmar hasta ahora su nombramiento dado que el equipo de La Moncloa estaba exigiendo a todos los ministros y ministras más presencia de mujeres en los cargos de segundo y tercer nivel de cada uno de los departamentos. Torres ha podido finalmente contar con su “hombre de confianza” y el Consejo de Ministro lo tiene todo dispuesto para el nombramiento posiblemente ya este martes.

Puestos en Comisión

Por otro lado, los diputados socialistas canarios conocieron este lunes las comisiones parlamentarias a las que han sido adscritos y los puestos y cargos que ostentarán en ellas. Ningún diputado o diputada del PSOE canario logra la presidencia de alguna de las comisiones del Congreso, aunque la tinerfeña Alicia Álvarez sí se ha hecho con la vicepresidencia de la comisión de Economía, Hacienda y Transformación Digital, además de garantizarse también la portavocía de la comisión mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas cuando esta se constituya la próxima semana. En los puestos de las mesas de las comisiones constituidas este lunes, también logran presencia Dolores Corujo como secretaria primera de la comisión del Pacto de Toledo; Sergio Matos como secretario primero de la de Defensa, y Ada Santana, la diputada más joven de la Cámara, como secretaria segunda de la comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Todos los socialistas canarios también han conseguido algún tipo de responsabilidad como representantes de su grupo parlamentario en las diversas comisiones, salvo el caso de Héctor Gómez por las razones antes señaladas. Dolores Corujo asume la portavocía de la comisión para Asuntos Iberoamericanos; Sergio Matos la de alimentación en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Luc André Diouf será el portavoz de materia migratoria en la de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migración. Todos ellos están además integrados en varias comisiones más como vocales.