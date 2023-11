Cascada de felicitaciones a Ángel Víctor Torres por su nueva etapa en Madrid

Ángel Víctor Torres hace las maletas. El secretario general de los socialistas canarios y expresidente del Gobierno isleño ha sido designado por el reelegido presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Este anuncio, que supone el mantenimiento de la cuota del Archipiélago en el gabinete para los próximos cuatro años, ha propiciado durante la mañana una cascada de felicitaciones por parte de sus compañeros de filas y del resto de partidos en la autonomía.

Entre los nacionalistas, el primero en pronunciarse ha sido el presidente y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, que ha destacado que "siempre es motivo de alegría" que un canario forme parte del Consejo de Ministros. "Sus éxitos serán los de todos", señaló vía redes sociales. El consejero Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, añadió que su nombramiento "será una oportunidad para resolver problemas que tiene esta tierra con el Estado", y puso de ejemplo el traspaso de competencias, como las de Costas, que genera "cierto conflicto" desde hace meses. Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en la Cámara autonómica, José Miguel Barragán, ha criticado que la experiencia demuestra que la eficacia y repercusión que tiene para Islas la presencia de un canario en Moncloa nunca "es la esperada".

El ala popular del Ejecutivo no ha sido tan benevolente. El presidente del PP canario y vicepresidente de la Comunidad, Manuel Domínguez, ha recalcado que él no hubiese aceptado una cartera en el Gobierno que repercutirá a los canarios la deuda de Cataluña y que es favorable a la amnistía que "dividirá a España". "Creía que Torres no iba a aceptar esa oferta. Cada uno es responsable de sus actos", ha advertido Domínguez

"Ángel Víctor Torres me parece una persona preparada, con talante y diálogo, que es lo que ha demostrado estos años", ha expresado la consejera de Derechos Sociales durante su etapa al frente la Autonomía y actual diputada de Sumar por Las Palmas, Noemí Santana. La secretaria general de Podemos Canarias ha enfatizado que, como parlamentaria de un partido que forma parte de la coalición liderada por Yolanda Díaz, pero que ha quedado fuera del reparto de ministerios, está en una "posición difícil". "La verdad es que, viendo la apuesta del señor Sánchez, a nosotras de primeras nos parece un Ejecutivo más escorado hacia el centro-derecha que hacia la izquierda", expuso Santana.

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, que fue también socio del gabinete del PSOE en la pasada legislatura, se ha mostrado contento con su designación y le ha deseado suerte y éxitos en su desempeño en un área "muy complicada". "Le he pedido que se mantenga activo en la estructura de su partido en Canarias, es buena cosa que el liderazgo que ha tenido lo siga ejerciendo en su territorio", ha apuntado el canarista.

Entre sus compañeros de fila, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha expresado que es una "magnífica" elección, ya que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está relacionado con la personalidad jurídica y política del canario. También ha tenido palabras para él la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra, Carolina Darias, que le ha deseado lo mejor como capitán de una cartera que ella conoce a la perfección porque fue la primera que ocupó cuando llegó a Madrid en el primer Ejecutivo de Sánchez. "Es un buen día para el socialismo canario. Torres tiene las claves perfectas para encabezar la cohesión y vertebración de este país", ha manifestado la secretaria de organización, Nira Fierro.

En la Isla del meridiano, el presidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, y su diputado, Raúl Acosta, han declarado que nombrar a un isleño para el ministerio del diálogo con las Comunidades Autónomas ha sido una decisión "acertada". "Va a tener que enfrentarse a muchos problemas, esperemos que no pierda el foco y se olvide de Canarias", ha subrayado Acosta.