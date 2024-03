Torres admite en el Congreso errores en la contratación del covid, pero no haber recibido órdenes sobre empresas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, reconoció este miércoles en el Congreso que “seguro que pudo haber errores” en la gestión de la pandemia sanitaria durante la etapa en la que él fue presidente de Canarias, y que algunos de esos errores podría tener que ver con el proceso de compra de mascarillas de protección del Covid-19, pero defendió la “total legalidad” de las actuaciones de los servicios que se encargaron de esas compras y aseguró no tener “ningún miedo” a las investigaciones que se puedan realizar al respecto.

Torres volvió a derivar las decisiones sobre la adquisición del material sanitario a la empresa del llamado ‘caso Koldo’ a los técnicos del Servicio Canario de Salud (SCS) y dijo sentirse “orgulloso” del conjunto de la gestión de la pandemia, apuntando en todo caso que “se respetaron” todos los informes de la Intervención General y que “si hay alguna ilegalidad, que se eleve a donde sea”. “Siempre actuamos dentro de los márgenes de ley, seguro que hubo errores, lo que no van a encontrar nunca es una ilegalidad, jamás, ninguna comisión, ningún enriquecimiento de los responsables públicos ni por supuesto del presidente”, afirmó.

El ministro tuvo que hacer frente de nuevo a un control parlamentario por parte del PP, en este caso en el Congreso por parte de los diputados populares Elías Bendodo y el canario Asier Antona, que le reclamaron la asunción de responsabilidades políticas por la vinculación del Gobierno que él presidió con la trama comisionista del ex asesor del ministerio de Transportes, Koldo García, durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. / EFE/Chema Moya

¿Asunción de responsabilidades o dimisión?

Aunque Bendodo sí pidió claramente la dimisión de Torres durante una pregunta oral, el diputado canario del PP no fue tan explícito durante una interpelación al ministro y se limitó a pedir la asunción de responsabilidades políticas y “coherencia” y que “con luz y taquígrafos” en sede parlamentaria aclare “algunas cuestiones”, como las “supuestas irregularidades de los contratos” y asumir responsabilidades políticas, “tal y como usted exigió en el pasado”.

Antona mencionó el primer ‘caso mascarillas’ que “afecta” al Gobierno de Canarias cuando Torres era presidente y recordó que en mayo de 2020 la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra su Ejecutivo, cuatro millones que pagaron a una empresa de compraventa de vehículos para la adquisición de un millón de mascarillas que no han llegado a esta comunidad a día de hoy, según dijo. El diputado palmero preguntó directamente al ministro quién autorizó ese contrato y si estuvo avalada esa decisión por la comisión de expertos, supuestamente creada por el Gobierno de Canarias, si hay actas de esa decisión y si han llegado a Canarias ese millón de mascarillas dos años después.

Balones fuera

El diputado popular criticó la actitud de Torres de “tirar balones fuera” ante cuestiones tan trascendentales como “por qué varias comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no cayeron en la trama de Koldo y compañía, durante el estado de emergencia”, haciendo referencia a los ejecutivos autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón “y si lo hicieron Francina Armengol en Baleares o el propio Torres en Canarias”. “¿Tal vez para ganar la confianza y el aplauso del secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes?”, planteó Antona.

En una dura intervención plagada de acusaciones al PSOE manifestó que “todos los casos de corrupción” de este partido “acaban igual, entre borracheras, drogas y prostitución”, desde aquellos “famosos ERE en Andalucía, el caso ‘tito Berni’ y ahora el ‘caso Koldo”, asegurando que “esto se les ha ido de las manos”. En relación con la comisión de investigación en el Congreso, sobre la que el PSOE pide al

PP que la apoye, Antona quiso saber “por qué no la apoyó entonces en el Parlamento de Canarias”. “¿La va a apoyar ahora que la vamos a presentar?”, preguntó Antona, quien incidió que “hace falta asumir responsabilidades políticas”.

Ninguna orden

En su respuesta, Torres insistió en su argumento de que “nadie dio ninguna orden de comprar”, que “llegaron propuestas de muchas instituciones” e incluso de dirigentes del PP, y que estas se “transmitían a los servicios técnicos y decidían”.

“No había ninguna orden y ninguna imposición”, insistió el ministro para preguntarse a continuación sobre “qué diríamos hoy si esa propuesta hubiera venido de un compañero suyo que estuviese corrompido” y asegurando que “a ustedes no le interesa la verdad” porque está “en el ruido”, en buscar “en un mal día además responsabilidades políticas cuando tendrían que mirar para su propia joroba”, haciendo alusión a las informes que apuntan a la pareja de la presidenta Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuesto fraude fiscal.

Al respecto, criticó que lo que hace el PP es “cortar la cabeza a quienes denuncian, fue lo que hicieron con el señor Casado”. “Esa es la diferencia entre el PP y el PSOE, nosotros cortamos la cabeza a quienes practican la corrupción, ustedes a quienes la denuncian”, añadió el ministro de Política Territorial.

Investigación en el Congreso

Torres explicó que las mascarillas contratadas en Canarias “llegaron, se pagaron después de ser comprobadas, y las que no eran adecuadas se mandaron a los órganos pertinentes en Sevilla y las que no eran del tipo que solicitamos se les pagó un 66 % menos”. Algo que calificó de “totalmente alejado de cualquier tipo de corrupción”. Aclaró que el PSOE no apoyó una comisión de investigación en Canarias “porque estaba bajo secreto de sumario”, y trasladó al PP que “hora tienen una oportunidad de apoyar en el Congreso una investigación para analizar todos los contratos, también los de Madrid”.

“¿Qué dirían hoy en el PP si lo que se sabe de la señora Ayuso hubiera sido del señor Torres o de la señora Armengol? Estarían guillotinándonos políticamente y lo que hacen con sus propios casos es cubrir, justificar y esconderse. Sean valientes y digan voten a favor de la comisión en el Congreso, están obligados ética, moral y políticamente sin pedir ningún tipo de condición ante las informaciones que afectan directamente a la presidenta de la comunidad de Madrid”, afirmó el ministro canario.

Caso archivado

Sobre otras de las cuestiones planteadas por Antona, Torres afirmó que el informe de la Audiencia de Cuentas que cuestionaba la compra de mascarillas se envió al Tribunal de Cuentas, donde se archivó provisionalmente “y dejando claro que el Gobierno había actuado correctamente”.

Torres aseguró que siempre ha mostrado “tolerancia cero con la corrupción” y “detesto el uso de la prostitución”. Prueba de ello es que "en el PSOE tomamos decisiones inmediatas y expulsamos del partido a los que tienen actuaciones vergonzosas, a los que se apartan de nuestra ética, y a los que no son ejemplares", expuso. “En eso el PP no puede dar ni una sola lección porque ustedes exigen a los demás lo que son incapaces de hacer ante sí mismo”, añadió el ministro, quien acusó a los populares de “intentar crear una meta realidad” a partir de la frustración que les ha provocado el resultado electoral del 23 de julio.

“Ustedes no aceptan que hoy gobierne España un pacto mayoritario de progreso porque entienden que esto les pertenece, que no pueden ver que otro gobierne y cuando se ven en la oposición todos son insidias”, afirmó Torres antes de declararse “orgulloso” por la gestión de la pandemia y asegurar que “también lo está el pueblo canario del trabajo que hicimos, porque fui incluso recompensado con su voto, con 30.000 votos más que cuatro años atrás, porque fue tremendamente difícil y dimos siempre la cara”.