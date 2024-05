CC se enfrenta a Bruselas: "No hay interés general más imperioso que no tener viviendas para los canarios"

En el Día de Europa, Coalición Canaria (CC) planta cara a la Unión Europea (UE). Su candidato Carlos Alonso (número dos en la lista que lidera el PNV a las elecciones del 9 de junio) contestó este jueves con contundencia a la portavoz de la Comisión Europea en materia financiera, Francesca Dalboni, que ayer aseguró que limitar la compra de viviendas a extranjeros no residentes es una restricción de derechos que exige "razones imperiosas" de interés general: "no se me ocurre un interés general más imperioso que el hecho de que no haya viviendas para los canarios".

Alonso y el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, recordaron durante el acto de presentación de las propuestas nacionalistas incluidas en el manifiesto electoral para los eurocomicios que, gracias a CC, se consiguió que las Islas fuesen reconocidas como región ultraperiférica (RUP) y tener un estatuto permanente que reconociera el Régimen Económico y Fiscal (REF) como singularidad perpetúa del derecho comunitario.

"Si no lo intentas, no lo consigues. Tenemos la obligación de cambiar las cosas. Lo que sí sé es que si no lo intentamos, no lo conseguimos" aseguró el presidente para respaldar a Alonso, que previamente aseguró que "en la estructura del derecho comunitario hay grietas y seremos la lagartija que meterá por esas rendijas las singularidades de Canarias".

Y en esta "nueva etapa en el modelo de integración" del Archipiélago en la UE que se abre a partir del 9 de junio CC incluye "medidas para limitar el crecimiento poblacional": cargas fiscales a la "adquisición de segundas residencias por parte de no residentes" y "tasas no retroactivas" que deberán abonar "aquellos que lleguen a partir de su entrada en vigor".

CC asegura que "los nuevos residentes deterioran la sostenibilidad del territorio"

¿Y qué razones esgrimirán los nacionalistas canarios ante Bruselas para limitar el libre movimiento de personas y capitales en un territorio europeo, que es el pilar fundamental de la estructura legal de la UE? Pues que ya existen los precedentes de Malta y las islas Aland de Finlandia y la condición de que el Archipiélago es un territorio RUP fragmentado a más de 1.500 kilómetros del continente europeo.

El propio manifiesto electoral presentado por CC apela a "las disposiciones previstas en el artículo 63 y las excepciones previstas en el artículo 65, en aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE", para que la futura Comisión Europea busque "nuevas vías para velar por el futuro sostenible de sus territorios insulares y aquellas zonas turísticas afectadas por el desorbitado crecimiento poblacional, el impacto del alquiler vacacional y la imposibilidad de que sus residentes puedan acceder a una vivienda a unos precios asequibles".

"Fácil no es, porque si no ya se hubiese hecho, pero tenemos que ser conscientes de que la gente joven no puede independizarse, no puede acceder a un alquiler razonable o acceder a una vivienda en propiedad", insistió Clavijo.

El documento electoral hecho público este jueves deja claro que una de las ideas fuerza de CC en la próxima campaña electoral será todo lo relativo a las medidas para limitar el incremento poblacional: "es importante actuar con determinación en la implementación de medidas orientadas a tratar fiscalmente de manera diferente a los nuevos residentes, sean comunitarios o no".

Y es que para CC, "los nuevos residentes deterioran la sostenibilidad del territorio y llevan al límite su capacidad de carga", incluyendo tanto la "ocupación de suelo como la utilización de recursos naturales o la movilidad o disponibilidad de equipamientos básicos vinculados a servicios esenciales como educación, sanidad o servicios sociales".

Por ello, la solución de los nacionalistas es clara: "deben compensar dichos impactos con un mayor esfuerzo fiscal".

Frontera ultraperiférica de la UE

El manifiesto electoral de los nacionalistas incluye un total de 44 compromisos, entre los que se encuentran los retos de ser "frontera ultraperiférica de la UE" en todo lo que tiene que ver con las relaciones con los países africanos, la migración irregular y la seguridad en la zona del Sahel.

Alonso hincapié en la necesidad de exigir "una aplicación adaptada del Pacto Europeo por la Migración y Asilo" con fondos suficientes para cubrir las necesidades humanitarias y materiales en la ruta atlántica, así como la celebración de una Conferencia Internacional "para atender de raíz los problemas migratorios, desde el origen" y solicitar a la Comisión Europea que "Canarias se convierta en una plataforma de capacitación y de formación profesional para los países de nuestro entorno”, logrando generar más oportunidades de desarrollo in situ en la costa occidental africana.

Asimismo, CC propugna la "actualización" del marco fiscal del Archipiélago "para adecuarlo a las nuevas realidades derivadas de la globalización y del crecimiento del comercio electrónico".

Aspectos como "la reducción de la carga impositiva para los residentes" o la "adaptación de los impuestos indirectos" se dan la mano en el ideario nacionalista con la "mejora de las medidas arancelarias existentes y el fortalecimiento de las medidas fiscales destinadas a sectores competitivos".

Además, esta "modernización" debe "salvaguardar" las disposiciones del REF frente a los "esfuerzos de armonización fiscal" que impulsa la propia UE, de forma especial en lo que concierne a "establecer un impuesto mínimo global sobre multinacionales".

El manifiesto electoral incluye 44 compromisos ante los comicios del próximo 9 de junio

Otro apartado destacado es el dedicado a la "negociación adecuada" de las nuevas perspectivas financieras , pues Alonso consideró esencial "crecer de manera más sostenible con una ganancia de la productividad, con un mejor reparto de la renta y más cohesión social".

En esta línea, el candidato nacionalista destacó que "solicitaremos más fondos europeos para vivienda, pobreza, formación, intercambios para los jóvenes y voluntariado", así como "reivindicar nuestra condición RUP con el objeto de atraer talento y evitar fuga de cerebros”, e impulsar el apoyo y la apuesta por la innovación con programas financiados específicamente para las islas".

El candidato de CC a las Elecciones Europeas estuvo acompañado por los presidentes de los cabildos insulares de Lanzarote (Oswaldo Betancort), La Palma (Sergio Rodríguez) y Fuerteventura (Dolores García), así como por Raquel Castro y Jeannette Plasencia. Todos ellos forman parte de la lista, compuesta por 18 personas, que CC integra en la candidatura que encabeza la peneuvista Oihane Agirregoitia.