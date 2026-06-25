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Quevedo lleva su colección de ‘El Baifo’ del Mercado de Altavista a la tienda online

El artista lanza la tienda online de su colección 'DROP 01 Verbena' tras el éxito de su pop-up store en Gran Canaria

'Baifo e Hijos' de Quevedo en el Mercado de Altavista.

'Baifo e Hijos' de Quevedo en el Mercado de Altavista. / Briseida Viera

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Quevedo vuelve a mover ficha con El Baifo. Después de reservar el primer lanzamiento de su colección para sus seguidores de Gran Canaria, con una pop up store en el Mercado de Altavista, el artista ha compartido ahora una historia en Instagram en la que anuncia el desbloqueo de la tienda online del “DROP 01 Verbena”.

Historia de Quevedo anunciando la tienda online.

Historia de Quevedo anunciando la tienda online. / LP/DLP

En la imagen publicada por el cantante aparece el mensaje “Desbloquea la tienda online”, junto al nombre de la colección y la indicación de que se podrá acceder “jugando en quevedoyouknow.com”. La estética sigue el universo visual que Quevedo viene construyendo alrededor de su nuevo proyecto: pixel art, referencias urbanas, costa, edificios y el baifo como símbolo central.

De Altavista a la tienda online

El movimiento llega después del estreno presencial de “Baifo e hijos”, la pop-up store que Quevedo instaló en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, que sigue abierta hasta este sábado.

Entre los artículos que se pusieron a la venta figuraban vasos de tubo para romerías, portavasos de cuero, talegas con las ocho estrellas, sombreros de paja, toallas de playa y camisetas en honor a Ni borracho, el single del disco. La propuesta mezcló la cultura urbana, el comercio local y la representación de Canarias.

Así es la tienda de Quevedo en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria.

Así es la tienda de Quevedo en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria. / Briseida Viera

Colas interminables y compras bastante caras

La tienda física generó una respuesta masiva en Gran Canaria. Cientos de seguidores acudieron desde primera hora al Mercado de Altavista y las colas daban la vuelta al Parque de los Juegos Olímpicos de México, que se encuentra próximo al Mercado. Algunos fans realizaron compras bastante caras en camisetas, toallas, sombreros, totebags, vasos y otros productos de la colección.

Así han sido las colas en la tienda de merchandising de Quevedo

Así han sido las colas en la tienda de merchandising de Quevedo

La Provincia

Ahora, Quevedo parece llevar esa misma estrategia al terreno digital. Su web oficial ya funciona como una plataforma de juego donde los usuarios pueden desbloquear contenidos, experiencias y recompensas exclusivas. En la página aparecen apartados como Play, Tour, Drops y Shop, lo que encaja con el nuevo anuncio de la tienda online.

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¿Cuándo estará disponible ‘DROP 01 Verbena’ en la tienda online?

Aunque todavía no se han detallado públicamente las condiciones de la venta online ni el alcance de los envíos, la historia de Quevedo refleja que la colección deja de estar disponible únicamente de forma presencial en Gran Canaria y pasa a formar parte de una dinámica digital pensada para sus fans.

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