Las Palmas de Gran Canaria celebrará el Carnaval de la calle en verano

La fiesta en la calle del Carnaval de la Tierra, en Las Palmas de Gran Canaria, se celebrará el próximo verano. Así lo ha anunciado en el pleno municipal de este viernes la concejala de Carnaval Inmaculada Medina quien insistió en que las galas y concursos tendrán lugar en el parque Santa Catalina entre el próximo 25 de febrero y el 20 de marzo, dos semanas después de lo previsto inicialmente.

Frente a las críticas realizadas por la oposición, que le reprocharon haber retrasado sólo quince días la celebración de las fiestas, sin saber como evolucionará la situación sanitaria, Medina se defendió explicando que las galas y concursos se pueden llevar a cabo con los correspondientes aforos establecidos por las autoridades sanitarias, de la misma manera que se celebran los partidos de fútbol y otros actos culturales.

«No estamos hablando del Carnaval de calle. Ese se celebrará en verano, porque no es lo que toca en este momento», aseveró Medina, quien añadió que «lo que no se va hacer es un pregón virtual», durante el debate de una moción presentada por el concejal de Coalición Canaria, David Suárez, para crear un consejo de participación del Carnaval, que fue rechazada.

«Vacuna, vacuna, vacuna, mascarilla, distancia y limpieza de manos». Con estas palabras, que hacen pensar en el estribillo de una murga concluyó Medina su intervención en el debate, para hacer ver que se extremarán las medidas de seguridad en los concursos y galas de febrero y marzo, unos eventos a los que la portavoz del Partido Popular, Pepa Luzardo, se refirió como la fiesta del «no Carnaval».

El PP critica el gasto de 101.233 euros en una valla publicitaria en Madrid

«¿No sería más sensato aplazar el Carnaval al momento en que lo podamos celebrar sin problemas?Seguir erre que erre en hacerlo ahora no parece una decisión muy acertada», consideró Luzardo, quien criticó que el Ayuntamiento se haya gastado 101.233 euros en la contratación de una valla publicitaria en el centro de Madrid para publicitar las fiestas carnavaleras, que a su juicio «no sirve para nada, porque ni siquiera pone las fechas de celebración».

La moción de Suárez, que fracasó en su intento de conseguir un Carnaval más participativo, formó parte del maratón de propuestas -un total de diez- que propiciaron el debate en un pleno totalmente vacío de iniciativas y medidas procedentes del tripartito. Pese a ello, duró más de siete horas.

Aprobado el cambio del PGO para elevar alturas en 28 parcelas de la calle Canalejas

Las únicas iniciativas que llevó el gobierno municipal fueron la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) en el ámbito de Canalejas, que permite elevar una altura más en 88 parcelas del barrio. La mayoría de los edificios ya tienen cuatro o más plantas y sólo 28 podrán acogerse a este cambio de la norma zonal P.

La inclusión de cinco mociones del PP, que el juez ha obligado al alcalde Augusto Hidalgo a debatir, convirtió la sesión plenaria en un maratón de propuestas, la mayoria de las cuales fueron defendidas por los populares, quienes finalmente pidieron la retirada de otras dos.

El tripartito rechaza las mociones del PP que han tenido que ser debatidas por orden del juez

Algunas de las mociones propiciaron una especie de viaje al túnel del tiempo, como la que planteó la recuperación del cheque escolar a las guarderías privadas, que volvió a ser rechazada por el gobierno municipal.

O la del establecimiento de indicadores que determinen la conveniencia de declarar la emergencia social. Ayer fue la tercera vez que se debatió esta cuestión en el pleno, la última hace apenas una semana en un pleno extraordinario, con la misma oposición del tripartito. La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, volvió a rechazar la petición de los populares para que contrate a los 187 barrenderos que fueron despedidos hace dos años y cuyo despido fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo.

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, pidió de nuevo a Medina que aproveche esta sentencia, que le permite contratar a estos trabajadores, para paliar la falta de personal que sufre el servicio y mejorar la situación de la ciudad, que «está más sucia que nunca». Medina volvió a referirse a la Oferta de Empleo Público (OPE), en la que su departamento lleva «trabajando» desde hace más de un año y se escudó en la «lucha contra la temporalidad excesiva» para rechazar la moción.