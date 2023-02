El Carnaval de Las Palmas tendrá un presupuesto de 3,5 millones

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene un presupuesto aproximado de 3,5 millones de euros para esta edición de 'Studio 54'. Así lo indicó este martes la concejala de Promoción, Inma Medina, en la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General. La sesión acabó en bronca entre la edila y la oposición a cuenta de la gestión de la fiesta, el coste y los últimos anuncios que se han realizado, como el traslado de los mogollones a la plaza de la Música.

Medina indicó que el Carnaval es una fiesta "dinámica" y que el presupuesto de esta «no es por conceptos, si no por partidas», de ahí que no diera un desglose detallado. Apuntó que la cuantía de los premios estaba en las bases de cada concurso y que habían salido a concurso la instalación de las gradas, el escenario, la seguridad y la imagen y el sonido. Además, puntualizó que el caché de los presentadores y artistas dependía de "las negociaciones".

La oposición, en un debate bronco y que acabó de malas maneras, reprochó a Medina la gestión que está haciendo de la fiesta. La portavoz del PP recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria carece aún de presupuesto para el ejercicio 2023 e indicó que los pocos contratos que hay en el perfil del contratante -cinco- han ido a la baja con respecto al año pasado y recordó que entonces se tuvieron que revisar los precios al alza, "el escenario se contrató entonces por 190.000 y al final costó 389.000 euros".

Así, el escenario del Carnaval este 2023 tendrá un coste de 145.000 euros, las gradas 115.000, la seguridad 214.000, los baños y carpas 47.500 y la iluminación y el sonido de galas y conciertos 197.000 euros.

Luzardo y Medina, cara a cara

El edil de CC David Suárez reprochó al grupo de Gobierno la presencia de la ministra Carolina Darias y candidata del PSOE a la alcaldía en la presentación de las candidatas. Lida Cáceres, de Ciudadanos, señaló que su labor es "fiscalizar" y que la concejala "solo ha atendido a los grupos, eso es una parte, el Carnaval en la calle se lo ha cargado". Pero fueron Luzardo y Medina quienes centraron el cara a cara por una fiesta que ambas conocen desde dentro.

Medina apuntó que "el desastre de los carnavales de 2013 no volverá a ocurrir", en referencia al traslado ese año de los mogollones a la plaza de la Música en la etapa de Cardona, algo que volverá a ocurrir ahora. La concejala matizó que la fiesta está llena de "imprevistos" y afirmó que las fiestas que se celebren en el Rincón "no será Guantánamo como hicieron ustedes". No obstante, indicó que llegaron a barajar celebrar los eventos en la zona del acuario.

"Si hubieran atendido a los ciudadanos en su día, si se hubieran hecho bien las cosas, ustedes mataron las noches de carnaval en Santa Catalina, no los vecinos", añadió la responsable de la fiesta. Medina, además, reprochó a los populares que "despreciaran a los grupos" y recalcó que las medidas judiciales "hay que cumplirlas, nos guste o no".

Medina, después de que Luzardo recordara que la primera gala Drag fuera cuando ella era la titular de Carnaval, le indicó que "salió adelante a pesar de usted, ¿Quién estuvo allí? Consideraban que el acto era de dudosa reputación". La portavoz de los populares, acto seguido, señaló que la banda al ganador la puso Medina Montenegro, gerente de Promoción, "porque así me lo aconsejaron". Y tras unos supuestos gestos malintencionados, la socialista le recriminó "a usted le falta educación, a mí me sobra, arrogancia, la suya".