El 26 de abril de 1977, las reclamaciones salariales del personal de Tierra habían paralizado Iberia y el Partido Comunista, recientemente legalizado, se presentaba en el campo López Socas de la mano de Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, y de dirigentes del partido en Canarias como José Carlos Mauricio y Antonio González Viéitez. El problema pesquero seguía siendo prioritario, mientras en los mentideros periodísticos comentaban que el presidente Adolfo Suárez se presentaría a las elecciones del 15 de junio de ese año como centrista independiente (LA PROVINCIA). Ese mismo día, pero al otro lado del Atlántico, abría sus puertas la discoteca Studio 54 en la Gran Manzana. En la misma calle oeste que lleva su nombre.

El artista Andy Warhol; los cantantes Liza Minelli, Donna Summer, Mick Jagger, Michael Jackson, Rod Stewart; los actores Elisabeth Taylor, John Travolta; las modelos Grace Jones, Jarry Hall; y el escritor Truman Capote; entre otras celebridades de la época pasaron por el local. Solo hay que visualizar en Internet el archivo Getty Imagenes sobre la sala para descubrir quién estaba en el top ten de la sociedad cultural, artística y del famoseo neoyorkino y también europeo. Todo el que lo era pasaba entonces por el club nocturno, abierto por Steve Rubell e Ian Schrager.

Ubicada en el solar que en 1927 fuera un teatro -el Gallo Ópera House- y después teatro de variedades, estudio radiofónico de la CBS, de televisión y discoteca, Studio 54 logró popularidad nada más ponerse en marcha. Por los famosos que entraban en el club y también por las peculiares fiestas que se celebraban en él, los tipos anónimos y frikis que se codeaban con las estrellas y que se elegían escrupulosamente entre el público que hacía cola o la libertad y desenfreno que se vivía en su interior.

Entre su anecdotario, la fiesta de cumpleaños de la mujer del líder de los Rolling Stones, Bianca Jagger, que llegó a lomos de un caballo blanco a la sala; el de la actriz Elizabeth Taylor, que entró en la disco en una carroza decorada con gardenias y a la que regalaron una tarta con una muñeca a tamaño natural de su figura; la aparición de un cadáver entre los conductos del aire acondicionado al parecer de una persona que pretendía colarse en la discoteca o la cocaína que corría en la sala, cuya decoración hacía apología de la droga.

Unas 70 salas en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria no era New York pero aquí también se disfrutaba de la noche. Cerca de 70 discotecas y salas de fiestas convivían a mediados de los 70 gracias al boom de turismo. Lo recuerda Fran Rivero, que comenzó como pincha discos en el 74 y llegó a ser empresario durante doce años de la discoteca Pick Up. «En los 70 y 80 se escuchaba mucha música de importación; la misma que se pinchaba fuera, aunque a nosotros nos llegaba unos meses más tarde», rememora Fran, que viajaba a Londres a comprar las últimas novedades. «Se escuchaba a Barry White, Donna Summer y el Sonido Filadelfia [tipo de música soul y funk precursora de la música disco]. Era todo música dedicada a la pista de baile», cuenta Fran, que señala que la música disco «nunca ha faltado ni faltará en una fiesta o en una boda». «No pasará de moda; es pegadiza, tiene ritmo y está destinada a bailar», continúa este empresario de la noche, que asegura que el Carnaval será todo un éxito gracias a la elección del tema.