El mundo cabe en una cabalgata

Rosa y cuatro amigos más vieron negocio en este Carnaval Internacional de Maspalomas. Por eso no dudaron en montar en pleno recorrido un lavado de coches, o Car Wash, por estar en zona turística, con servicios como pulido de palanca, limpieza de tubo de escape profundo y además garantizando máxima humedad. Esta es una de cientos o miles de originales ocurrencias que se pudieron ver en la cabalgata del Carnaval del Sur, que volvió a recibir a más de 300.000 personas, según datos de la organización, llegadas desde diferentes municipios de la isla y también público peninsular que no esperaba semejante jolgorio en esta parte del mundo casi a las puertas de la Semana Santa.

Abriendo el desfile las reinas, la principal, la infantil, la drag queen ganadora y la gran dama, todas ellas acompañadas por sus respectivas damas de honor. Y detrás de ellas las cien carrozas con miles de personas disfrazadas siguiendo los decibelios de la música. A ambos lados del desfile otros miles de turistas con caras de sorprendidos al desconocer la magnitud de la que goza actualmente este Carnaval internacional después de 50 años.

Romanos, rastafaris, exploradores, hippys, escoceses, egipcios, imitadores del pirata Jack Sparrow, unos más logrados que otros, azafatas y pilotos e indígenas formaban una gran colorida Torre de Babel carnavalera en la que cabe todo el mundo. Y los turistas vestidos de turistas, delatados por los calcetines blancos en sus sandalias, cuando el asfalto debería superar los 30 grados.

Cabalgata del Carnaval de Maspalomas 2024 / Andrés Cruz

Entre la multitud, Joan llegó de Madrid a una despedida de soltero con seis amigos más y empató con la fiesta. «Esto me ha superado porque no me imaginaba un Carnaval tan bestia. Me encanta el ambiente», afirmó el peninsular, que destacaba el nivel de los disfraces que se iba encontrando a lo largo del recorrido desde la visión que le otorgaba su carroza. Él y su grupo de amigos eligieron salir de rockeros, aunque en esta fiesta son las músicas latinas las que mandan, aunque en ocasiones se cuele la Rama de Agaete, que hace que la gente se venga arriba ante el asombro de las personas foráneas que no entendían que extraña relación había entre esa melodía y el brincar de los isleños.

De Arucas a Huelva

Otros que vinieron de fuera invitados por un amigo canario son un grupo de nueve compañeros de Huelva. Llegaron disfrazados de vikingos, dispuestos a asaltar la barra de su carroza y todo lo que encontraran por delante. Explicaron que cuando se pusieron a buscar alojamiento en Playa del Inglés todas las plazas hoteleras le salían agotadas, por lo que tuvieron que establecer su campamento en Vecindario. Pero no les importó mucho porque traían buenas referencias del nivel de la fiesta que se iban a meter. Y dejaron una advertencia a los isleños, la de regresar el próximo año.

Desde Arucas, y vestidos del aterrador payaso de la película ‘It’, llegaron hasta el sur Raúl, María, Eli y Omar. Y lo hicieron en transporte público, para dar ejemplo de que se puede colaborar a no colapsar todas las vías desde la Playa del Inglés hasta tres kilómetros a la redonda.

Aseguraron que el de Maspalomas es su Carnaval preferido, «porque se vive de una forma muy diferente al de Las Palmas de Gran Canaria o al de otros municipios. Es más abierto y parece que la gente se divierte de otra manera. A nosotros no encanta, por eso repetimos todos los años».

De San Fernando son Antonio y Chelo. Él vestido de un impecable Charlot y ella de cabaretera. Han visto crecer esta cabalgata hasta ver en lo que se ha convertido. Entienden que las cosas han cambiado y les echa un poco para atrás la aglomeración de gente. «ES lo que tiene que se celebren uno de los últimos, que todo el mundo viene a participar, aunque señalaron que «lo importante es que la gente lo pase bien, los disfrute y que no haya problemas».

Entre el centenar de carrozas dos de cumpleaños. La del Club Náutico, que lleva 37 años asistiendo a esta fiesta al sur de la Isla. Sus 27 mujeres eligieron para esta ocasión el disfraz de mariachis, y como objetivo pasarlo muy bien. Recuerdan que hace años traían en su vehículo a grupos que actuaban en directo, como la mítica Parranda Cuasquías, y con el tiempo han tenido que tirar de un Dj, pero que la fiesta y las ganas de disfrutar en grupo son las mismas.

Otra de las cumpleañeras es la del grupo Karna, de Vecindario, que ya suman 20 años. Para este aniversario, sus componentes, eligieron el disfraz de azafatas de esas de las que no te puedes fiar si la cosa se pone fea durante el vuelo. Ellos por si acaso ya llevaban el chaleco salvavidas puesto por si la noche cambiaba de rumbo.

A medida que caía la noche subía el tono de la cabalgata, que de noche luce mucho más vistosa por el aparataje que portan las propias carrozas. La marea humana se fue desplazando hacia el centro comercial Yumbo, que recibió a las miles de personas que cumplieron con el recorrido entre hoteles, restaurantes, apartamentos, oficinas de coches de alquiler, tiendas y terrazas.

La interacción entre las mascaritas y los turistas

A los lados del recorrido los turistas no paran de sacar fotos y vídeos. Los hay que invitan a formar parte del recuerdo de su paso por el Carnaval de Maspalomas a personas con disfraces muy elaborados o subidos de tono. «Se respira mucha libertad», aseguró Christof, que llegó desde Alemania con ocho amigos más. En su ciudad ayer no superaban los 8 grados, y matizó que «los alemanes necesitamos mucho sol y calor». Y visto el color rojo gamba que lucen sus compañeros se habrán hartado de ambos estos días. Peter, que estaba de vacaciones con su familia, aseguró que este Carnaval es «mucho beautiful» y no salía de su asombro por lo que pasaba por delante de sus ojos. Simón, italiano, se ha traído a varios compatriotas a vivir esta fiesta. Después de ver el ambiente estaban dispuestos a disfrutar toda la noche y a repetir el año que viene. La interacción entre los lugareños y los visitantes es constante a lo largo del recorrido, mostrando la hospitalidad del isleño. Muchas de esas fotografías viajarán lejos de la Isla, dejando constancia de la calidad de estas fiestas y de nuestra tierra.

Fin de fiesta

El Carnaval Internacional de Maspalomas llega este domingo a su fin después de un fin de semana intenso. La actividad comienza hoy a las 19.00 horas, con el recorrido de la Sardina, que arranca desde la Avenida de España, cerca del CC Yumbo, para continuar por la Avenida 8 de Marzo, que baja hacia la zona de la Playa del Inglés, y finaliza en el CC Anexo II. A las 20.30 horas se celebrará su entierro, y para depedirla, a las 21.00 horas, en el mismo lugar, habrá fuegos artificiales.