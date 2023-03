«Le pego a todos los bailes; donde haya una orquesta, allá que voy»

¿Cómo recibe el título de Gran Dama?

Con mucha alegría. Es la segunda vez que me presento a esta gala; el año pasado fui primera dama de honor y ahora Gran Dama. He ascendido porque quien la sigue la consigue.

¿Por qué decidió presentarse? ¿Ha sido usted siempre muy carnavalera?

¡Qué va! Yo no era nada carnavalera, cogí interés de repente hace unos años y tanto el año pasado como ahora me presenté a la gala para vivir una nueva experiencia, para disfrutarla, para pasármelo bien yo y hacérselo pasar bien a mi gente. He repetido porque me encantó; el sentimiento carnavalero ha ido creciendo con los años, así que ahora que he ganado me llevo un recuerdo bonito para mis hijas y para mi para toda la vida.

Es la primera reina del carnaval de los bailes latinos. ¿Es usted muy bailonga?

(Ríe). ¡Mucho! Yo le pego a todo, a la bachata, a la salsa, al merengue y hasta a la cumbia. La música es lo más lindo de la vida; yo tengo mucho ritmo en el cuerpo y me paso los viernes, sábados y domingos que no paro la pata. Desde chiquitita me gustó bailar y hasta hoy, que voy a los clubes de mayores o al Parque Tropical, a veces con amigos y a veces voy sola. Allí donde haya una orquesta que me gusta, allá que voy.

Y ahora, ¿qué espera de su reinado?

Solo espero pasármelo bien. De momento solo sé que participaré en la cabalgata y el entierro de la sardina. Mientras no he parado de coger el teléfono porque todo el mundo me llamada para felicitarme y por la noche me marcho a bailar vestida de indiana a mi club de mayores. Quiero celebrar el reinado allí, con mi gente.