Carla Benítez González: "Ser reina me ha ayudado a valorarme más a mí misma, a crecer como persona"

Con la corona recién estrenada y pocas horas después de ser proclamada reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2023, ¿cómo se siente?

La verdad es que ahora mismo no me lo creo todavía, han pasado muy poquitas horas desde que me dieron la corona. Estoy con una resaca de emociones pero muy contenta con el reconocimiento.

¿Esta es la primera vez que se presenta a reina del Carnaval? ¿Cómo ha sido la experiencia?

Es la primera vez que me presento a reina, y la experiencia fue mucho mejor de lo que me imaginaba. Se lo recomiendo a todas las chicas, porque fue un momento increíble, me sentí muy acompañada de todas las candidatas durante la semana. El poder vivir esta gala ha sido maravilloso, sobre todo por poder lucir esta fantasía.

¿Qué ha significado para usted su fantasía, Morir de amor?

La verdad es que me sentía muy representada por la fantasía. Todo surgió el año pasado mientras trabajábamos en otra fantasía de mi diseñador en el taller. En un momento determinado, le dije: "Parece que te vas a morir de amor por el Carnaval", y él me respondió que sí, que era cierto. Y de ahí nació, este año él recordó lo que hablamos ese día y le surgió la idea para este traje, que representa un poco la tristeza de que se va el Carnaval, de que se tienen que recoger todas las cosas, los aparejos, las herramientas que durante tanto tiempo hemos usado para diseñar.

¿Se puede morir de amor? ¿Usted por qué moriría de amor?

Sí, se puede morir de amor. En este caso, la fantasía te lleva a morir de amor por el Carnaval, pero también se puede morir uno de amor por una pareja, por la familia... Pero en el equipo, hemos vivido esta fiesta con intensidad, la hemos disfrutado, y ahora estamos un poco en esa melancolía, en esa nostalgia de que se acaba. Aunque todavía queda una semana para poder disfrutarlo en el caso de Maspalomas.

¿Qué significa el Carnaval para usted?

Siempre ha significado mucho, como chica canaria y que vive el Carnaval con mucha intensidad. Tenía la ilusión desbordada por presentarme y estoy muy contenta de que así haya sido. Es que yo siempre he ayudando con el traje y demás, hemos ido de la mano todo el equipo, y eso hace que siempre hayamos estado ahí, pegados al Carnaval. Y luego, que todo haya surgido después de esa frase en el taller aquel día. Pensó en mí y se le ocurrió ese pensamiento de sacarme, de representar aquella frase en esta fantasía.

Ahora que la han coronado, ¿cuál es su reto para el reinado que comienza?

La verdad es que aún no me lo creo y estoy como si hubiera sido un sueño. Pero, la verdad que en todo lo que pueda ayudar, dar voz, ahí estaré. Creo que todas las causas son importantes, y cada una de ellas me gustaría aportar un granito de arena. Siempre he estado más cerca de los niños con cáncer infantil, colaborando con la asociación Pequeño Valiente, y me encantaría poder dar un poco más de voz a esa causa en concreto.

¿A qué se dedica? ¿Qué le puede aportar a su vida este reconocimiento?

Pues trabajo en la oficina de una joyería. No sé hasta que punto me puede ayudar en lo profesional, pero personalmente sí me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado a valorarme más a mí misma, a crecer como persona y aprender cosas en la vida. Eso es lo bueno que te llevas de toda esta experiencia que has vivido.

La han nombrado reina del Carnaval de Maspalomas, ¿pero le gustaría poderse subir también al escenario de las carnestolendas de su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria?

El Carnaval de Maspalomas también es precioso, siempre lo he visto y me ha gustado, pero quizás en el futuro, viendo cómo fue la cosa y si surge la oportunidad, pues no me importaría presentarme también en el de Las Palmas de Gran Canaria, que es mi ciudad.

También fue designada Miss World Gran Canaria hace unos años... Parece que las bandas le quedan bien.

(Ríe). Quizás sí, la verdad es que también gané Miss World Las Palmas, y por eso representé a la isla en Madrid. Tiene similitudes pero no es lo mismo. En el Carnaval, también tienes que lucir ese diseño, intentar dar lo mejor, pero en Miss World te vendes a ti, en cierta manera. Pero ambas han sido experiencias maravillosas que me llevo para siempre.

¿Qué le parece el canon de belleza que parece imperar en este tipo de certámenes?

En el Carnaval, no sé hasta qué punto se tiene en cuenta la belleza. Más bien, se busca una chica que viva el Carnaval, que sea completa en ese sentido, más que una belleza, un físico. La belleza es subjetiva y queda en un segundo plano, porque aquí lo importante es el sentimiento, la fantasía, y que se sepa llevar.

¿Es usted de ritmos latinos o prefiere marcarse otro tipo de pasos?

Bueno, pues a mí me gusta un poco de todo, así que me acomodo a lo que ponga el DJ. Pero es cierto que me encantan los ritmos latinos.

¿Qué mensaje lanzaría a las personas que valoren presentarse a las galas del carnaval?

A todas esas chicas que quisieran presentarse, como ya he dicho, se lo recomiendo al cien por cien. Si son carnavaleras, lo van a vivir intensamente y será una experiencia preciosa para ellas. Tendrán que aprovecharlo a tope porque se pasa muy rápido. Así que lo mejor es que fluyan, es cuestión de vivirla, porque es una pasada.