Sardina con bachata en el carnaval del Sureste grancanario

Hoy, miércoles 14, tendrá lugar en Agüimes Casco el tradicional Entierro de la Sardina, que partirá desde los aparcamientos de la Piscina Municipal a las 21:00 horas. Acto seguido, la fiesta se trasladará a la plaza del Rosario, donde a las 23:00 comenzará una verbena con la música de la orquesta La Sabrosa, Línea DJ y Leyenda Joven.

Durante el Carnaval, Global habilita un servicio especial de guaguas, cuyo horario podrá ser consultado en la página web aguimes.es/movilidad. También habrá servicios especiales de taxi en la parada ubicada delante del Ayuntamiento. En el Entierro de la Sardina de hoy, miércoles 14, la parada de taxi se trasladará a la intersección de la calle Honduras con la Avenida Hermanos La Salle.

Grupo Extra, el sábado

Además Grupo Extra formación bachatera dominicana afincada en Suiza que arrasa en Europa con su Me emborracharé es uno de los grupos que se guardaba en la manga el Ayuntamiento de Agüimes para el Carnaval 2024. Son los invitados en el segundo Carnaval de Día este sábado 17 en cinco escenarios diferentes del casco histórico. El sencillo Me emborracharé cuenta con 1,5 millones de oyentes mensuales, y más de 200.000.000 de reproducciones en YouTube, así como otros títulos como Bachatero y qué, La mitad o Me haces llorar.

Los Legañosos arrasan en Carrizal

La ACR Murga Los Legañosos de Carrizal se ha coronado con el primer premio de Interpretación en el IX Concurso de Murgas Villa de Ingenio Sin Ton Ni Son, tras el veredicto del jurado dictaminado ayer de madrugada. La formación carrizalera también obtuvo el premio José Hernández Rodríguez a la letra con más ingenio por su tema Será por Ken te Quiero. Los Nietos de Sary Mánchez se llevaron el segundo premio de Interpretación, mientras que el tercero fue para Los Trapasones.

En la categoría de mejor Vestuario, Los Lengüetudos se alzaron con el primer puesto, añadiendo a su victoria el premio de Maquillaje ‘Julio Rodríguez Viñoly’. Las Golisnionas obtuvieron el segundo lugar en esta categoría, seguidas por Los Nietos de Sary Mánchez en el tercer puesto.

La final del Concurso de Murgas del Carnaval Africano se abría con la actuación de la murga infantil Los Legañositos, que llegaba con muchas ganas tras el primer premio al mejor disfraz y premio a la letra más divertida en el carnaval capitalino. Tras la cantera murguera carrizalera comenzaba la segunda jornada del concurso, pasando por el escenario bajo la carpa de la Plaza de La Candelaria Las Crazy Trotas, Los Lengüetudos, Las Ladys Chancletas, Los Trapasones, Los Legañosos y Las Traviesas.

Los premios fueron repartidos por la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el concejal de Festejos, Rayco Padilla y representantes de los colectivos ACR Murga Sin Ton Ni Son, Patronato del Carnaval de Ingenio y Asociación Vecinal Alto Arena de Lomo Algodones, informa el gabinete municipal. La alcaldesa destacó la importancia de mantener viva la ilusión del carnaval, resaltando asimismo el esfuerzo de los colectivos.

Por su parte, el concejal de Festejos destacó la participación de murgas de toda la isla, la importancia de ofrecer espacios a las murgas infantiles, en especial a la del municipio, Los Legañositos, y adelantó los actos que aún están por venir: la Noche de las Viudas y música con Paco Guedes y hoy el Entierro de la Sardina, quema de la sardina y orquestas el miércoles, Noche Joven el viernes, Carnaval de Día el sábado y Carnaval Infantil el domingo.

El Concurso de Murgas de Ingenio fue organizado por la A.C.R. Murga Sin Ton Ni Son junto a la Concejalía de Festejo de Ingenio, que destacó la colaboración de la AV Alto Arena de Lomo Algodones y Santa Rita de El Sequero, «que ha sido un magnífico regalo».

Agüimes

Las mascaritas protagonizan la fiesta del Carnaval Antiguo y el encuentro, que tuvo lugar en la plaza del Rosario, reunió a cientos de mascaritas con el anhelo de traer al presente las primeras fiestas carnavaleras celebradas en Canarias, aquellas en las que los vecinos salían a las calles cubiertos con telas o sábanas viejas, ropas desgastadas e incluso pieles de animales.

No faltaron las deliciosas tortillas de carnaval, una de las recetas más conocidas de esta época del año. Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustarlas, tal y como se hacía en los siglos XIX y XX, cuando las mascaritas más jóvenes iban de casa en casa pidiendo «el huevito», para cocinar este alimento. Otra de las exquisiteces culinarias del carnaval de antaño era el arroz con leche, delicia que también pudieron probar quienes se acercaron a la plaza para disfrutar del buen ambiente, amenizado por la música del cantante Yeray Socorro y el grupo Haché Tamarindos.

Elaboración de tortas de Carnaval en Agüimes / T. M. R.

