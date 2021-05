Porfi Fisac tiene un problema de cara al encuentro de mañana entre el Granca y el Valencia Basket (20.15 horas, Movistar Deportes 1) en cuanto a completar su rotación con hombres al 100% de plenitud física. El puesto de ala-pívot está entre algodones y se las tendrá que apañar para afrontar un duelo vital en el uso de sus últimas balas en la lucha por el Playoff.

La enfermería claretiana, y en especial a los servicios fisioterapéuticos del club, está tratando con delicadeza la situación de John Shurna y de Andrew Albicy. El base francés se perdió la disputa del último choque liguero disputado en Bilbao y aunque se le prevé en la convocatoria para mañana, está entre algodones. Por parte del ala-pívot, las molestias que arrastra en la espalda le han mantenido en precaución y ya en el último partido jugado lo reservó dándole solo 17 minutos.

"Estamos teniendo dificultades con la gente joven, como Montero o Rubén (López De la Torre). Incluso Marcis (Steinbergs), que se está resintiendo de un problema. Físicamente estamos llegando apretando, como todos. Pero no es momento de bajar el pistón, sino de todo lo contrario. Si no puede uno, podrá otro. Es momento de ser competitivos, ambiciosos, trabajadores. Saber que cada partido es decisivo", indicó el entrenador al respecto de las molestias físicas que tienen los jugadores del conjunto filial y con los que ha ido completando las convocatorias de 12 jugadores en los últimos meses.

Sobre el estado de Steinbergs, Fisac quiso aclarar que tiene "una inflamación en el primer metatarso de su pie izquierdo" y que los fisioterapuetas del club están "intentando reducírsela", para poder reforzar la posición de ala-pívot, ante las molestias ya citadas de Shurna y la preferencia que tiene el segoviano por Costello jugando de pívot en los momentos críticos, lo que deja medio cojo el puesto de cuatro. "Ahora mismo tenemos cinco pívots, y con la llegada de Marcis tenemos seis. Es difícil, pero si hay que meter a alguien, será Marcis quien haga esa rotación de cuatro", subrayó el técnico.

En cuanto a la lectura que hizo sobre el Valencia, Fisac explicó que su rival de mañana: "Es un grandísimo equipo, muy bien trabajado y que llega a esta parte final en el mejor momento de la temporada. Ha tenido grandísimos momentos durante toda la temporada. Es un Valencia Basket con una muy buena dirección con Vives o Van Rossom, que llevan el tempo del partido. Juegan muy buen baloncesto. Jugadores como Sastre, Prepelic, que no puedes darles opción de tiro. Es un equipo muy compensado, con pívots que se abren para tirar, con 4 de muy buen nivel. Es difícil parar a jugadores como Derrick Williams. Es un partido muy atractivo y que tenemos que jugarlo como un equipo. No vamos a ganar, ni vamos a tener opción, si no somos un equipo. Debemos ser muy solidarios y muy trabajadores en el aspecto colectivo".