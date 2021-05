Willy Villar: «Me siento un padre al llevar a cabo esta reconstrucción»

Siete meses después de que arrancara la temporada, Willy Villar pasa revista tras finalizar la liga regular y conseguir el billete para el Playoff. Asume las críticas generadas al comienzo de curso «porque la situación era mala», pero ahora se siente orgulloso del trabajo realizado, aunque avisa de que la competición «no ha terminado».

Voy a proponerle un cambio de profesión, en el que usted ejerza de periodista. ¿Cómo titularía estos siete meses de trabajo?

Seguramente sea muy difícil resumirlo todo en una frase. Es posible que haya varios titulares ¿no? Pero quizás yo me decantaría por usar algo referido con el sentimiento. De agradecer muchísimo a todos los jugadores porque al final han demostrado que se han hecho las cosas bien. Así como al cuerpo técnico. Lo que se ha conseguido es muy difícil porque hay que tener en cuenta desde dónde partíamos.

En Liga Endesa se llegó a tener un balance 2-10 y el ogro de LEB Oro pasando el brazo por encima al Granca

En la jornada 12 íbamos últimos, hay que recordarlo, ¡eh! Llevábamos un tercio de competición y en los otros dos hemos conseguido no solo llegar al Playoff, que de no haberlo conseguido tampoco era un fracaso, sino de haber llevado un tránsito positivo. Se levantó un 0-3 de Eurocup y luchamos hasta el final perdiendo contra el campeón. Sumado a la sensación de que llevamos jugando finales después de dos meses después de arrancar la competición. Eso conlleva a un desgaste enorme y todos han cumplido con creces . Habría que acudir a la hemeroteca y mirar si se ha hecho una remontada de esta manera.

En el ábaco salen 16 victorias en los últimos 24 encuentros ligueros. De momento no tenemos el dato de la remontada, pero si podemos preguntarle: ¿Cuál ha sido la clave para llevar a cabo esta metamorfosis?

Hay que partir desde el momento en el que todo eran dudas porque todos estábamos haciendo las cosas mal. La clasificación no mentía. Pero en ese momento apareció la gestión del consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, que sí que pidió explicaciones de lo que estaba ocurriendo, pero a la vez mostró su apoyo al trabajo y eso da tranquilidad. Eso se transmite en una cadena de mando que va del consejero a la dirección deportiva, de ahí al entrenador y después a los jugadores. En esa cadena todo el mundo absorbe el mensaje de unidad y por ahí creo que se comenzó a salvar las cosas. Apareció un gestor más filosófico que otra cosa y creo que esto fue bastante importante.

¿Y ciñéndonos en aspectos deportivos?

Hay dos puntos importantes a mi forma de ver la evolución. El primero es el que nos encontramos dentro del campo con la llegada de AJ Slaughter. Es el líder que necesitábamos para poder ganar partidos, el que asume toda la responsabilidad en los momentos críticos y eso lleva en volandas a los demás. Y por otro lado, destaco la figura de Oliver Stevic, que hace de pegamento en el vestuario y convence a todos de que hay que estar todos a una. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores que comenzaron la temporada necesitaban referentes, porque había interés y ganas de revertir las cosas y estos dos fueron los puntos de inflexión.

Al inicio de la entrevista se refería a los sentimientos. Imagino que ha sufrido como el que más en estos meses en los que su trabajo ha sido criticado desde diversos focos de opinión. ¿Siente que se reivindica con esta clasificación al Playoff?

Difiero. Tengo otra sensación sobre este aspecto que comentas. Lo dije en el momento más duro y lo mantengo ahora. Lo que he recibido en la calle ha sido positivo, aunque siendo más de la Isla supongo que es más fácil. Siempre he sentido que nuestro pueblo es muy cariñoso y bastante generoso. Porque las cosas han ido realmente mal y como yo lo percibí fue que la gente prefería ser positiva. En todos los años que llevaba fuera, cuando tenía que venir a jugar contra el Granca, siempre he visto a la afición volcada con el equipo y eso es algo que no suele ocurrir en otros sitios. Aquí se ha jugado mal, pero si al final se ganaba, la gente disfrutaba más porque no llegaban a silbar o criticar. Con esto quiero decir, en estos meses nadie me ha parado por la calle para reprimirme nada, sino más bien al contrario, la crítica más severa fue cuando uno me dijo: “chacho, confía que seguro que lo sacamos, solo hay que defender un poco más” [ríe].

Pero no podrá obviar que la critica existió

Bueno, que haya habido personas que hayan querido ser más críticas con la situación, pues hay que entenderlos también porque la cosa estaba mal. Todo era un desastre y a veces hay que asumir que si las cosas vienen mal, hay que aceptar las críticas. El único pero que pondría, y porque me lo estás preguntando, es que se han dicho algunas mentiras que han sido feas. Pero que cada uno asuma lo que haya podido transmitir.

El club ha activado 22 fichas en lo que va de temporada. Una marca récord en el Granca. ¿Cómo ha gestionado la situación?

Pues ese dato lo veo bien. Nos hubiera gustado incluso llegar a las 25 fichas porque se quedaron otros jóvenes del filial sin participar y que no dudo que hubieran podido jugar aunque fuera de forma testimonial. Hay jugadores en el Plata como Pedro [López-San Vicente] o como Miguel [Serrano] que ayudaron durante las Ventanas y entiendo que a Porfi le hubiera gustado hacerles debutar.

¿Está satisfecho con el número de altas y bajas?

Tal y como lo veo, fichamos solo a tres jugadores para todo el año y a uno de un mes como fue Earl Clark. Empezamos con once, porque AJ no pasó las pruebas médicas y por él vino Dimsa. Y a partir de ahí, fichamos a AJ, Stevic y Kilpatrick, nada más. Solo ha habido 15 jugadores profesionales.

Satisfecho, según la lectura.

Lo normal es que con el inicio desastroso que hicimos, poder revertirlo nos hubiera costado dinero. En nuestro caso todos los que se fueron lo hicieron de forma voluntaria y lo que fichamos lo hicimos con menor gasto. Se ha ahorrado dinero de lo que estaba previsto en este apartado y ha salido así, aunque no fuera lo normal. Por otra parte me gustaría resaltar que hay ocho canteranos que han jugado a lo largo del curso y es un orgullo. Con esto, al igual que me sentí muy frustrado por el inicio de temporada, del que creo que tengo mucha responsabilidad, a día de hoy, y hablo en primera persona, haber aprendido en el camino y darle la vuelta a la situación creo que ha valido la pena. Me siento un padre al haber llevado a cabo esta reconstrucción.

Comenta que todos los que abandonaron el barco fue de manera voluntaria. ¿No se ha encontrado con ninguna situación difícil para rescindir?

No, no. Vamos caso por caso. Ferrari, con la llegada de AJ ve que va a ser el tercer base y que no tiene sitio y por tanto pide una salida. Fue fácil porque también renunciaba a un dinero que tenía que cobrar porque quería irse. El caso de Amedeo ya se explicó, pensaba que iba a tener un rol especial en la ACB y no se encontró con esas expectativas. También nos permitió movernos en otros aspectos. La única situación diferente fue la de Beqa. En su caso él no se encontraba bien físicamente y mentalmente estaba mal porque no tenía ningún rol en el equipo. Pensó que necesitaba un reciclaje absoluto y volverse a su casa. Llegamos a un acuerdo un poco satisfactorio para las dos partes. Finalmente el tema de Wiley, con todo lo sucedido por el covid, hay que resaltar su acto de generosidad por aceptar la suspensión del pago de su contrato. Prefirió volver con su familia y darse un tiempo para recuperarse físicamente. Cuando pudo volver, el equipo ya estaba armado y funcionando en una línea en la que lo mejor para él era la cesión al Zaragoza.

¿Cómo se ha resuelto la salida de Kilpatrick?

Se le pagó hasta el día que trabajó. Fue muy fácil. Intuimos desde el día que se marchó que no iba a volver por la situación especial que vivió en su familia.

¿Por qué se decide no cubrir su baja tras la salida?

Después de todo lo vivido, con las bajas de Costello a principio de año; las de Albicy y Okoye en la Eurocup a la vez; también la de Olek y Khalifa por distintos motivos. A pesar de estos contratiempos el equipo lo sacó adelante y era preferible apostar por el grupo.

En clave futuro. Uno de los temas que están sobre la mesa es la renovación de Shurna. Con partidos como el del domingo, ¿le va a poner más trabas a esa posible negociación?

Todavía no me gustaría hablar con la sensación de que el camino se ha acabado. No somos unos locos tampoco, pero hay que jugar el Playoff. Vamos con todo contra el Madrid. Desde el club no queremos hablar del futuro hasta que no se acabe la temporada y así los jugadores tampoco piensen ni por asomo que esto se ha acabado.

Obvio el tema jugadores. Pero en cuestión de club. ¿Eurocup o Champions?

No hay nada oficial todavía, manejo la misma información que me llega del club que la que tienen los medios de comunicación. Si hacemos caso a lo que sale a la luz, lo normal es que tendríamos plaza en Eurocup. Pero alguien tiene que confirmarlo. Entiendo que por clasificación podemos jugar una de las dos. Pero necesitamos una reflexión. De primeras lo que me nace es jugar la Eurocup, pero vuelvo y repito que nadie nos ha dicho que por ser octavos tenemos plaza aquí o allí y por tanto hay que reflexionar sobre las dos opciones porque si pensamos que sería más beneficioso para nosotros jugar la Champions lo pondríamos sobre la mesa. Pero te digo, lo que me nace es jugar Eurocup.

¿En clave Víctor García? ¿Qué va a ocurrir con él?

En este aspecto es a lo que me refería antes de las poquitas cosas negativas que he tenido que vivir este año. A veces se dicen mentiras, por ignorancia o infundadas para hacer daño, o en el peor de los casos que se junten las dos. Cuando hablamos de Víctor, es hacerlo sobre el concepto del Granca. Empezar con ocho años, dejarte la vida en el club, evolucionar en él, sentir una pasión descomunal por este deporte y él te lo transmite desde el primer día. He tenido la oportunidad de compartir todo el año asiento de avión, que son muchos kilómetros, y espero que no se moleste con este comentario, pero es que es más friki que yo [ríe]. Hablando en términos de baloncesto es algo que me consuela, saber que hay alguien que sea más friki en el sentido positivo. Ama el baloncesto y te lo transmite a todas horas. Nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado a Víctor. Ha habido una intención de poner eso en duda y yo tengo que limitarme a hacer bien mi trabajo. Si alguien me pregunta yo respondo, pero nunca nadie me llamó por este tema. Así que agradezco que lo hayas hecho tú, porque así puedo resaltar la figura de una persona de la que aprendes en el día a día y además es básica en el club. Víctor estará aquí, aunque haya otro director deportivo diferente y piense de una manera distinta, el tiempo que él quiera. Y por supuesto, está unido al proyecto de Porfi Fisac 100%.

Pues aprovecho y le lanzo otro rumor que se ha generado últimamente. ¿Quiere ser usted director general del Granca?

Esta es otra de las cosas que se han dicho por ahí que te sorprenden [resopla y suelta una risa prolongada]. Estoy encantado de ser director deportivo y no quiero otra cosa. Digamos que soy un poco corporativista y talibán en este sentido. Aprecio la figura de director deportivo muchísimo y siento que muchas veces no hemos sido lo suficientemente valorados. Dirás, “qué va a decir él”, pero es que creo que el director deportivo es una figura básica en cualquier club deportivo de élite. Hemos pasado una travesía en la que no parecía tan importante nuestra figura y como la valoro tanto, mi pasión y con lo que disfruto es ser director deportivo y lo que me gustaría seguir siendo durante muchos años.