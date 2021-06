VALORACIÓN

Creo que no me he encontrado a ningún solo mal profesional en este club, pero necesito seguir empujando para que el club siga creciendo más y que el club sea más hermético y más positivo. He vivido esto y el año ha sido muy difícil. He tenido esa sensación de muchas veces que las filtraciones que ha habido han sido falsas, no correctas y buscando la parte negativa. Soy un tío positivo, soy un tío de pueblo y no puedo taparme y callarme. Me ha pasado con mis jugadores, con mi cuerpo técnico y es algo que no lo puedo entender.

Todo lo que más me ha dolido es que quería cobrar todo el contrato, cuando nadie del club me trasladó que quería cortarme. No soy pesetero. Empecé en un equipo femenino en Villanueva de La Serena, después cogí un equipo que iba 0-22 que se llama Peñarroya, un equipo de EBA. Me he hecho a mi mismo.

No he sabido ser segundo de nadie. No he ido de segundo a ningún lado aunque me lo han ofrecido en la ACB porque no puedo aceptar algo que no sé hacer. He tenido la oportunidad de ir con buenos entrenadores, pero no ser segundo.

Me gusta tomar decisiones. Me gusta llevar mi línea de trabajo. Esta es mi forma de ser. He tenido esta sensación este año de tener que demostrar todos los días que soy buen entrenador. Y os digo una cosa, soy buen entrenador. Y voy a seguir entrenando para que este club sea mejor club.

Por este club han pasado grandísimos entrenadores Aíto García Reneses, como Pedro Martínez, como Salva Maldonado, que para mí son referentes durante muchos años y yo voy a pelear para hacerlo mejor que ellos. Voy a hacer de este club, el día que me vaya, que ustedes puedan decir que he hecho un buen trabajo.

FILTRACIONES

Hay filtraciones en el Real Madrid y el Barça y son buenas. Pongo el foco en que hay que trabajar con un tono más positivo. Me gustan las filtraciones que llegan desde la parte directiva, los que controlan. No me gustan que vayan de otras esferas.

FILTRACIONES AJENAS

No son malintencionadas. No existe la sensación de que haya una mala intención. Pero sí he tenido la sensación de que en momentos determinados ha costado cambiar el rumbo de este barco porque no se estaba trasladando la verdad a mis aficionados.

DETECTAR FILTRACIONES EN EL DÍA A DÍA

Mucho. No creo que tuviera una mala relación con ninguno de mis jugadores. He tenido un caso más abierto con Beirán. Parecía que yo le había echado del vestuario y no era verdad. Es un grandísimo jugador y estaba confundido en la primera parte de la temporada. Le faltaba trabajar e implicarse. Le notaba triste y sin ganas de hambre, y yo iba a luchar por él de la manera que fuera necesaria y así lo hice.

Se dijo que lo dejé fuera del vestuario y no fue así. Olek se quedó fuera de él al principio porque tuvo el covid; y Javi no se podía hacer las PCR porque yo lo había apartado, por tanto tenía que cambiarse de ropa en otro lugar. Esa filtración llegó desde mi cuerpo técnico y me jode.

Creo en mi trabajo con Beirán. Mi único logro es hacer que mi equipo fuera mejor. Mi logro es que Beirán haya hecho unos últimos meses extraordinario. Esta temporada tiene mayor valor en el mercado que en el año pasado. Es mejor jugador. Son mis hijos deportivos y cuando alguno hace algo que yo creo que no están haciendo bien todo lo que creo, pues se lo pido. A veces no les gustaba, pero es así. A Javi se lo pedí. Me senté con él 4 veces nos dijimos lo que pensábamos y ya está. ¿Beirán es mejor que el año pasado? Para mí sí. ¿Tiene más opciones para …? (corte abrupto) Sí.

AMEDEO DELLA VALLE

Amedeo pedía más minutos. Yo le dije: “Un jugador tiene siempre dos partes, una de derechos y otra de obligaciones”. Y él la parte de obligaciones, no se lo estaba ganando. Y el tío fue súper honesto, me pidió 25 minutos o me voy. Hablé con la dirección deportiva y se fue sin cobrar ni un duro. ¿Tuve enfrentamiento con él? Ninguno ¿Quería jugar más minutos? Sí. ¿Pasó con Ferrari? Sí. ¿Pasó con Beqa? Sí. Con Beqa hablé y le dije que tenía que ponerse mejor físicamente. Porque yo no voy a regalar los minutos. He tenido que ser mala persona para tener mejores profesionales y así ha ocurrido. He tomado decisiones duras, muy dificiles, y por ello he tenido que aguantar que me dieran mucha caña. Ha sido la temporada más extraña, pero me siento orgulloso de ella.

¿ARREPENTIMIENTO?

Seguro que alguna de las veces me habré equivocado. Pero también me arrepiento de que no he transmitido lo que quería. He jugado 60 partidos y siento que ha sido más importante 12 jornadas que 48. He hecho una temporada muy notable. Jugamos semifinales de Eurocup, que creo que es la tercera vez que pasa aquí. Luchamos hasta el final, con una sensación de cansancio y nos metimos en el Playoff. No he sabido trasladaros esto.

TRANSFORMACIÓN DE LA PLANTILLA DURANTE LA TEMPORADA

Soy un entrenador que me he tenido que adaptar al roster que he tenido. A lo largo del año hemos tenido que variar a distintos jugadores, pero no hemos tenido 22 fichas senior, hemos hecho 15 fichas del primer equipo y lo demás eran del Plata. Alguna vez me he sentido solo en transmitir este trabajo de la gente que ha llegado por la vía de la cantera. No he variado mi filosofía. Pero sí he hecho cosas que no había tenido que hacer nunca. Dadme un roster y yo intento haceros mejores. No he sacado adelante a Della Valle para que jugara mejor, o a Beqa, para que estuviera mejor, es mi único fracaso. Es un alivio que Olek o Khalifa han dado un paso adelante.

WILEY Y COSTELLO

No son incompatibles. A lo mejor son dos jugadores que tenemos el año que viene otra vez. Jacob tuvo unos condicionantes muy complicados. Fue a las ventanas y tuvo el percance de salud y el tener confinarse. En ese periodo su familia se trasladó a EEUU, él vino aquí y estaba en una situación muy deprimido. Se marchó a casa y en ese tiempo Olek y Khalifa dieron un paso adelante. Llegaron varias ofertas y se decidió por aceptar una de un un club que compensaba económicamente a nosotros y a él. Él el año que viene está aquí.

FILTRACIONES POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO

Seguro que habrá cambios en el cuerpo técnico. En un momento decíais que si no contaba con Víctor. Es el tío más trabajador que hay ¿Habrá algún cambio? Sí. Noto que los jugadores están demasiado cómodos y tengo que apretar a mi cuerpo técnico para sacarles lo mejor de ellos. He tenido la sensación de que mis ayudantes tienen un nivel extraordinario.

ENRIQUE MORENO

Es difícil valorarlo porque he estado dos veces con él. El día de la presentación, una reunión con Willy (Villar) y Juanra (Marrero), y a lo mejor alguna que otra más. No tengo una gran relación. Es otra de las cosas a las que yo estaba acostumbrado, como Reinaldo Benito, que tenía una relación diaria. Aquí no la he tenido. No es buena ni mala. Me gustaría que fuéramos más familia. También con la prensa. Necesitamos empujar todos muchos más.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

A nivel de estructura no lo conozco mucho. No puedo informarte en exceso porque no sé quien está en marketing o en otros departamentos, pero supongo que es por la cuestión de la pandemia también un poco. Conozco más al de prensa porque está aquí conmigo. A nivel de fisios, médicos y todo esto está bien estructurado. A los otros no puedo contestar.

PROYECCIÓN DEL EQUIPO

No podemos dejar de pelear por la Copa del Rey o el Playoff. No hace falta que yo venda ninguna moto. Ya veremos la planificación del roster del año que viene y cómo podemos ubicarnos. Siempre debemos competir al máximo nivel en Europa, pero esto lleva unos condicionantes. Este año el tema de los viajes ha sido complicado este año por el covid. No es lo mismo tener que ir a la Península. Hemos encontrado con vuelos cancelados, hemos llegado a aeropuertos y no podíamos coger un vuelo y teníamos que irnos en otro, coger un autobús para hacer 400 kilómetros y coger otro avión… el año ha sido muy dificil en eso. Ya veremos la proyección del año que viene. Hay equipos que han subido en la ACB, que solían estar por debajo de nosotros y que ahora nos han igualado, pero tenemos que tener ese grado de luchar por los máximos objetivos.

CHAMPIONS/EUROCUP

Hemos quedado en un puesto que podemos escoger las dos competiciones. Por historia la Eurocup nos ha dado mucho prestigio. Es un halago que cuente con nosotros como parte importante. La decisión no tiene que ser solo competitiva, sino también de marketing y en el área administrativa. El club decidirá una competición u otra.

¿Si tuviera que hacer un informe? Es dificil. Eurocup nos da unas posibilidades de futuro importantes para tener la opción de acceder la Euroliga. Jugar la Champions te da la posibilidad de tenerla,, de ganarla. Deportivamente, en una peleamos por ganar y en la otra, pues por jugar una final europea y el prestigio que te da. Otra cosa en el camino es que la competición (Eurocup) este año es diferente. Parece una liga más. Me pilla un poco por sorpresa.

FUTURO CAMBIO EN LA PLANTILLA

Seguro que habrá. Más cambios de lo que uno espera. Hay situaciones diferentes en cada uno de los jugadores. Cuento con la gente que tenga contrat,o al no ser que pongan sus cláusulas, no puedes retener a alguien que se quiera marchar. Abriremos el abanico hacia los demás. Me gustaría que me creáis en que me gusta la cantera. No va a haber 5 jugadores de abajo. A lo mejor ni hay 2. Me gusta la filosofía de cantera. Meter a Javi y a Montero es difícil en el primer equipo por ejemplo. Hay que definir muy bien los casos para aprovecharnos de ellos y el trabajo llevado. A final de verano tengo la idea de trabajar con 14-15 jugadores. 10-11 serán del primer equipo y después hay posibilidades de que los jóvenes vayan subiendo. Doy poca importancia al tema de las fichas. Podemos aprovecharnos de no informar sobre la cuestión de bajas y altas si son con jugadores de la cantera. Me pasó en Zaragoza, con KVít Krejčí, con Alocén, con Pradilla. Es un poco lo que hacen los equipos grandes

¿CUÁNTOS CAMBIOS VA A HABER?

Es difícil. Tenemos a 5 o 6 jugadores con contrato. El resto se puede abrir, cualquiera. ¿Queremos renovar a alguno de ellos? He leído el tema sobre Shurna. Pues sí, el contrato está aceptado y está a falta del club de devolverlo y que lo firme.

BEIRÁN +1 AÑO DE CONTRATO

Es un jugador que ha tenido una parte final muy importante. Tiene un mercado muy abierto. ¿Es una opción que manejo de que continúe? Sí, la manejo.

FABIO SANTANA

He tenido mala suerte con él. Es probablemente la mejor persona que me he encontrado en el mundo del basket. Le puteé en Zaragoza, porque iba de segundo base y decidí meter a Alocén por delante de él. Y ahora he vuelto a meter a Javi López porque lo he visto mejor que él. Le pido perdón. ¿Posibilidades de seguir? No hace falta hablar de eso. Es bastante difícil, no nos vamos a engañar

WILEY / COSTELLO

Los quiero por igual. Pero no depende de mi. En ambos están en el mismo caso. Quiero que estén en el equipo. Tengo mis dudas de que estén. Si pagan las cláusulas, no podemos hacer nada. No lo vamos a regalar.

DYLAN ENNIS

Con Dylan Ennis no he tenido ninguna palabra. De Zaragoza ficharía a ocho. Me encontré a un grupo muy competitivo y me gustaría tenerlos. Pero les aseguro que no he tenido ni una sola palabra con ninguno de ellos. Ni Ennis, ni Benzing, ni San Miguel

LEB PLATA

Desearía que continuaran. Pero no puedo asegurar nada al 100%. Creo que este club debe tenerlo. Pero dependerá de una cuestión económica.