«Pensé: ¿Por qué no tengo la oportunidad de otros?»

Fabio Santana, el último capitán oficial del CB Gran Canaria, dice adiós a su segunda etapa en el equipo que le forjó desde la cantera. El base, tras soportar otra temporada en el ostracismo, se queda con la duda de por qué no pudo disfrutar de más oportunidades en pista. ¿Su futuro? Quiere seguir en ACB, pero espera oportunidades.

La temporada acabó el 2 de junio cuando el Granca cayó en el segundo partido de la serie de cuartos del Playoff ante el Real Madrid. ¿Qué ha hecho en este tiempo? ¿Cómo se encuentra?

Me siento muy bien. Digamos que me he cogido unas grandes vacaciones, que ya hacía falta después de esta temporada que fue bastante larga y dura. He estado unos días en Fuerteventura, otros por aquí disfrutando un poco de la Isla con los amigos y familiares. Entrenamientos pocos. Ya empezaré más serio a finales de mes y sobre todo en agosto para llegar bien a la pretemporada.

Cuando le toque volver a tocar balón, ¿dónde lo va a hacer?

Lo haré en el Gran Canaria Arena. Cuando tuve la última conversación con Willy [Villar] me dijo que podía entrenar en el pabellón, que soy una persona del club y por supuesto si tengo esa oportunidad de que me reciban con los brazos abiertos lo haré. Ahí estaré a partir de la semana que viene.

¿Fue en esa conversación donde le comunica que no va a seguir la próxima temporada? ¿Cómo se fraguó su salida?

Era algo que esperaba. Mi situación ha sido complicada durante toda la temporada. No disputé todos los minutos que deseaba, no tuve oportunidades. Sabía un poco. Con Willy todo fue bien. Me comentó los planes del año que viene y lo entiendo perfectamente. Ahora a ver qué me depara el futuro y quién me ficha.

Temporada dura. ¿Alguien del club hablaba con usted por su situación? ¿Fisac? ¿Enrique al ser usted el capitán?

Conversaciones ya te digo que pocas. Con lo que se veía en el día a día ya no hacía falta mucho más que hablar. El presidente sí que me ha animado mucho. Con Porfi hablaba cuando se planteaba la situación de que pudiera jugar. Pero no mucho más. Tuve mala suerte para no poder seguir demostrando en la cancha mi valía como hice cuando tenía oportunidad.

¿No ha vuelto a hablar con Porfi desde que acabó el curso?

No, nada. El último día me agradeció mi profesionalidad. Lo mismo que escucharon en rueda de prensa. Se disculpó y ahí quedó.

«Es con el que me he portado peor en mi carrera porque le he puteado dos veces. Una en Zaragoza y otra aquí. Y nunca ha puesto mala cara». ¿Cómo recogió esas palabras de Fisac?

Es complicado. Cualquiera que se ponga en mi situación y tenga dos dedos de frente sabe que recibir unas palabras así, siendo la realidad, es muy duro. Lo primer que piensas es : ¿Por qué no me diste minutos?, ¿Por qué no tuve la oportunidad que tuvieron otros compañeros? Duele. Pero al menos fue sincero.

Sin desmerecer a Montero y a Javi López. Tuvieron protagonismo en el tramo final mientras usted permanecía en el banquillo o fuera de las convocatorias. ¿Cómo lo manejó? ¿Sintió el orgullo herido?

Sinceramente, el orgullo no me lo tocaba porque yo creo en mí mismo. He demostrado que tengo nivel ACB tanto en Zaragoza y aquí cuando me han dado oportunidad. Se ha hecho raro porque no lo terminaba de comprender, como supongo que muchos de ustedes tampoco lo hacen [los medios]. Ayudé al máximo hasta el final y acepté todo lo que pasó.

Usted que es hombre de la casa. ¿Ve normal que en los últimos años tenga tanta repercusión la inestabilidad del club?

Sé que estos años han sido complicados para el club, en temas institucionales, las conversaciones que hay sobre él y todo lo que ocurre alrededor, pero aunque me llame a la atención, intento centrarme en lo deportivo. Este año me quedo con que nos metimos en Playoff y llegamos a semis de Eurocup y en el futuro ya se verá lo que pasa en el club.

Para un canterano es muy complicado tener minutos en el Granca o simplemente tener una ficha»

Es producto de la cantera, pero tuvo que emigrar para brillar. Parece que ese también es el plan con la salida de Olek. ¿Ve normal que ocurran estas situaciones o le gustaría que se apostara de verdad por los canteranos dando minutos de calidad en el club?

Es la pregunta de siempre. En los últimos años el Granca ha demostrado que quiere estar al máximo nivel y tira por jugadores veteranos que por la cantera. Es muy complicado que alguien de abajo tenga buenos minutos, o simplemente teniendo ficha. Porfi ha apostado por la cantera y le ha salido bien ahora. Con Olek creo que había que dejarle espacio a él o a Khalifa y han decidido que sea así. En comparación conmigo fue diferente porque tuve que salir fuera después de aquella lesión. Me sirvió para crecer y demostrar que podía llegar a la ACB. Con Javi, vamos a ver cómo evoluciona. Khalifa y Olek, igual. Hay que trabajar.

Ya está fuera del club, pero como aficionado, ¿le gusta la plantilla de este año?

Sí, han fichado a jugadores que tienen un buen bagaje en los últimos años. Veremos cómo se acoplan cada uno. Porque ya hemos visto plantillas que parecían súper buenas y después en la cancha no rendían, o lo mismo pero al revés.

¿Por dónde cree que va a ir su futuro? ¿Preferiría ser cabeza de ratón en un LEB Oro o cola de ratón en un ACB?

Ahora mismo estoy a la espera de las circunstancias. Los equipos fichan a sus piezas claves y después venimos los demás. El mercado es un poco más lento para mí. No manejo nada de momento. En ACB sé que es complicado, porque muchos equipos tienen dos bases solo en plantilla, pocos tienen a un tercero. Hay muchos bases en España y todo depende de lo que quiera el entrenador. Ojalá sea en la ACB, pero si no espero que sea en un equipo que espera ascender o que apueste fuerte por mí. A ver qué sale.

Como colofón a sus dos últimos años en el club de vuelta. ¿Cómo los definiría?

Me quedo con el hecho de haber peleado por el equipo de mi tierra. De representar a Gran Canaria, como buen canario que soy. Conseguí también ser el capitán del equipo. Y bueno, seguramente también lo voy a recordar por haber coincidido con el coronavirus y que no haya podido disfrutar tanto con la afición del Arena. Espero que la temporada que viene sí pueda sentir ese calor [ríe].