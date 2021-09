Alegría contra el campeón

Cuando aparece por tu cancha un equipo gigante como el Barça, elucubrar las maneras de hacerle cosquillas, de complicarles el día, se convierte en todo un crucigrama para el entrenador de turno. Por delante de eso, que también, Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria, apunta a otro factor. “Son partidos para venir alegres, valientes y empujando. No hay que tener miedo al rival ni a nadie. Nosotros tenemos que ser ese equipo valiente”, sentenció el preparador claretiano en sala de prensa. Alegría y valentía para intentar tumbar al vigente campeón de la Liga Endesa.

Y es que esta noche (20.30 horas, #Vamos) comparece en Siete Palmas el último rey del torneo doméstico, campeón de Copa del Rey y finalista de la Euroliga, la gran pena de la campaña pasada del equipo de Saras Jasikevicius. El Granca tiene por delante al Barça como un reto de nota para el primer día en casa de la temporada 2020-2021, un curso donde le espera de nuevo el público desde el estreno. El aforo permitido es de 3.900 localidades. Los abonados no agotaron las localidades y su derecho preferente para adquirir entradas ha pasado al público general. Todavía quedan butacas libres para ver el encuentro frente al subcampeón de la última edición de la Euroliga.

De momento, el Granca ha arrancado con mejor pie que el curso pasado, el primero del dúo formado por Porfi Fisac, al mando del banquillo, y Willi Villar, en la dirección deportiva. El equipo vivió un final de película en su estreno en Liga Endesa frente al Urbas Fuenlabrada. Un partido que dominaba por 25 puntos mediado el tercer cuarto y que tuvo que resolver en la prórroga. Victoria y 1-0 con más sufrimiento del previsto.

Con Kuric y Sanli

Desconexiones como la que vivió el Granca en aquel cuarto y medio en el Fernando Martín no tienen cabida en un partido frente a un rival con los quilates del Barça. El equipo de Jasikevicius también sufrió un ‘despiste’ ante el UCAM Murcia en el tercer cuarto que le complicó el día (16-30) y que irritó al preparador lituano, aunque al final se saldara con un triunfo solvente (85-78). Algo que ya le sucedió en la final de la Supercopa, donde el Barça cedió 19 puntos de ventaja ante el Real Madrid pero en aquella ocasión para quedarse sin título.

El Barça tiene la baja de Álex Abrines, operado de la rodilla y con un tiempo de baja que rondará los cuatro meses. Sin embargo, Jasikevicius recupera a uno de sus fichajes este verano, el pívot Sertac Sanli –tras superar una fisura en un dedo del pie–, y al examarillo Kyle Kuric, ambos bajas en el debut frente al UCAM.

Quilates en una plantilla donde Niko Mirotic, Brandon Davies, Nick Calathes o Cory Higgins tienen como nuevos socios a hombres de la talla de Nigel Hayes (ex de Zalgiris) o Nico Laprovittola (ex del Real Madrid). Mucho talento para el que hay un camino tan claro de pensar como difícil de ejecutar: defender y encestar.

«Muchas veces no eres tú el que ganas sino ellos son los que lo pierden. Lo que hay que buscar es que sus números de errores crezcan bastante. Entiendo que el trabajo defensivo debe ser importante: no deben correr fácil, no deben anotar en situaciones de contraataque, no deben anotar cómodos en el poste bajo, no tener opciones de pick&roll. Y todo eso con un nivel de acierto alto. Son los dos puntos a tener en cuenta», resumió Porfi Fisac en la previa.

Rigor en la pista

Y para eso Fisac espera que su equipo se aplique el orden táctico y el rigor de los primeros 30 minutos frente al Urbas Fuenlabrada. «Me gustó que respetamos el orden táctico durante 30 minutos, con un grado de esfuerzo defensivo importante. Y lo que no me gustó, aunque sé que hay que mejorarlo, que no pudimos parar el partido en algunos momentos. Ahí tengo que estar más despierto, activo, y utilizar mejor mis armas. Debo de estar más metido en ese tramo final», concretó el segoviano. Un tramo decisivo donde Miquel Salvó, con dos canastas, resolvió un partido de infarto en el tiempo añadido. «Contra el Barça, si ganamos, como si tenemos que jugar tres prórrogas».

Albicy sigue de baja y pendiente de más pruebas

Los problemas para Porfi Fisac siguen estando en la posición de base donde no podrá contar con Andrew Albicy por sus problemas musculares. El base francés, plata olímpica en Tokio 2020, está pendiente a una prueba en la mañana de hoy que determinará los plazos para su regreso. De momento, según explicó el propio entrenador, Albicy es capaz de trabajar en solitario junto a Juanjo Falcón, readaptador del equipo claretiano. Los plazos más optimistas estiman que el jugador francés pueda incorporarse progresivamente al grupo durante la semana que viene. Quien tampoco está disponible es Rubén López de la Torre, que arrastra problemas en la rodilla. En ese sentido, Fisac agradeció el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, fisioterapeutas y médicos en solucionar los problemas que físicos que han lastrado al equipo en estos primeros pasos de la pretemporada. «Están echando muchísimas horas y se lo agradezco. Hemos hecho una restructuración a nivel médico y estoy muy contento y muy contenteo. Todo el mundo está con mucha ilusión y muchas ganas. Me siento feliz», exclamó Fisac. «El grupo está estable y trabajador en todos los sentidos. Vamos a seguir luchando por ellos», sentención el entrenador claretiano.| E. L.