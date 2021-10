‘Ily’ marca el paso de los Lions

Justo cuando comenzaba la senda de Ily en Vitoria, en las entrañas del Canterbury se ponía la primera semilla de su proyecto académico-deportivo en el que la idea social de Beryl Pritchard quiso abrir una ventana a una serie de jóvenes africanos para concederles una beca con la que evolucionar tanto dentro de la pista como en las aulas.

«Pude vivir una situación parecida a la que están desarrollando ellos, es algo emocionante para mí porque me puedo ver reflejado en ellos. No hay ninguna fórmula secreta para triunfar, solo les puedo decir que trabajen y sobre todo no dejen de estudiar», trasladó Diop en cuanto a las sensaciones que le abordaban mientras compartía impresiones con algunos de sus jóvenes compatriotas y con quienes también pudo hablar en francés de una forma más distendida.

Cuestionado también sobre la competencia que tendrá para acudir a la selección española con el producto más brillante de la factoría Lion, Santi Aldama, Ily prefirió sonreír y deslizar que se alegra por el debut del insular en la NBA. «Si él ha llegado a la mejor liga del mundo desde esta cancha quiere decir que aquí se hace un buen trabajo, ¿no?», afirmó el interior hispano-senegalés.

Abordado Juan Carlos Arteaga, ex árbitro internacional y ahora ejerciendo las funciones de coordinador del proyecto académico-deportivo, sobre el grado de importancia que tienen estos actos de hermanamiento entre jugadores profesionales y las futuras promesas, el colegiado fue clarificador. «Para ellos es un grado más de motivación para su progreso ver cómo vivencias parecidas a las suyas valen para alcanzar el estrellato», incidió.

Mismo camino que también emprendió otro de los presentes ayer en el acto de presentación entre el CB Gran Canaria y el Colegio Canterbury, Javi López, quien conoce a la perfección las aulas del centro de San Lorenzo, pues es un antiguo alumno del centro.

Ambos jugadores del conjunto amarillo –también estaba citado Chris Kramer pero se ausentó–, compartieron minutos de charla con los integrantes de los equipos de formación de los Lions y desvelaron algunos entresijos de vestuario con el que los jóvenes del Canterbury afianzaron sus creencias de que algún día puede pisar un parqué profesional.